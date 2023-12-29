9 рекомендаций, чтобы улучшить психическое здоровье в 2024 году

Уинч и другие эксперты в этой области поделились советами, которые помогут обеспечить благополучие в новом году.

Почему бы не начать новый год с заботы о психическом здоровье? Как утверждает клинический психолог Гай Уинч, это основа, от которой зависит, добьемся ли мы успеха или же потерпим провал.

Переосмыслите то, как вы используете соцсети

Подумайте, хотите ли вы сохранить те же онлайн-привычки в 2024 году, советует психиатр Недра Гловер Тавваб. Если вам трудно перестать прокручивать ленту, чтобы серьезно поговорить с самим собой, значит, пора что-то изменить.

Например, ограничить время пребывания в социальных сетях до 15 минут в день или удалять в будние дни приложения, которые отнимают больше всего времени. Помимо этого, постарайтесь не заходить в соцсети в плохом настроении — это лишь подливает масла в огонь.

Возобновите общение с давним другом

«Заводите новых друзей, но берегите старых» — этой старой поговорки стоит придерживаться, ведь одиночество сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье. В новом году попробуйте связаться с некогда дорогим вам человеком, с которым вы потеряли контакт, предлагает Уинч.

Он рекомендует начинать разговор с подобного сообщения: «Недавно вспоминал о тебе. Так давно не общались. Как дела?». В конце поставьте смайлик — по словам Уинча, это покажет, что вы скучаете по человеку, а не обвиняете его в том, что ваше общение прекратилось.

Постарайтесь понять тех, кто отличается от вас

В 2024 году Кэлвин Фитч, клинический психолог Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы, советует повзаимодействовать с представителем группы, которую вам довольно сложно понять.

Подпишитесь в соцсетях на человека с отличными от ваших политическими или религиозными взглядами, а также этническим происхождением. Проведите время в его сообществе или даже почитайте о вымышленном персонаже, популярном в этой группе.

«Цель состоит в том, чтобы понять его взгляды и эмоции», — говорит Фитч. Попытайтесь вдумчиво ответить на следующие вопросы.

Что делает этого человека счастливым и что его беспокоит? О чем он мечтает?

Какой опыт и эмоции сформировали его мировоззрение?

Чем его образ мышления похож на мой?

Как отмечает Фитч, развитая эмпатия, как правило, помогает лучше функционировать в обществе.

Избавьтесь от навязчивых мыслей о работе

Бесконечно прокручиваете в голове неприятные мысли о рабочем дне и устраиваете воображаемые дуэли с грубым начальником каждый вечер? Такие мысли называются руминацией и даже могут вызывать стрессовую реакцию, например тяжесть в груди.

Как утверждает Уинч, самый простой способ противостоять этому — превращать эти мысли в вопросы, ориентированные на поиск решения. Например, вместо того чтобы размышлять о том, как много у вас работы, составьте план и расставьте приоритеты. По словам Уинча, это позволит облегчить стресс и продолжить вечерний отдых.

Разнообразьте повседневную деятельность

Это помогает защититься от стресса, утверждает Фитч. Для начала займитесь чем-то приятным, например посетите футбольный матч или послушайте любимого исполнителя. Это делает организм более устойчивым к стрессу, помогая накапливать больше позитивных событий, чем негативных, говорит Фитч.

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Затем приступайте к занятиям, требующим определенных навыков. Это может быть уборка или дела, которые вы откладывали. Как бы ни хотелось все это делать, в результате вы с большой вероятностью почувствуете себя лучше.

Не менее важно вести социальную жизнь (чувство принадлежности улучшает здоровье) и заниматься физическими упражнениями, которые ускоряют сердцебиение.

Сформируйте простые экологичные привычки

Беспокоитесь о состоянии планеты? Постоянные мысли об этом лишь усилят волнение. Возьмите пример с семьи Уинча: каждый год они обязуются внедрить одну «зеленую» привычку, например отказаться от пластиковых пакетов, компостировать пищевые отходы или больше ходить пешком.

Напишите письмо с благодарностями

Выражая благодарность, мы получаем много преимуществ, в том числе для психического здоровья. Но важно делать это естественным для себя способом.

Так, Уинч примерно раз в год пишет письмо с благодарностями тому, кто чем-то ему помог (пусть даже неосознанно) и благодаря этому оказал на него большое влияние. «Я рассказываю ему контекст и объясняю, почему напоминаю о том, чего он даже не помнит», — говорит он. Таким образом можно даже завести новых друзей.

Выделяйте время для себя каждый день

Достаточно всего по 10 минут два раза в день. Главное — сделать это постоянным пунктом в своем расписании. Так будет казаться, что вы проводите время столь же продуктивно, как если бы были на деловой встрече, утверждает Келси Латимер, клинический психолог из Флориды.

«Можно совершить короткую прогулку, размяться или помедитировать», — советует Латимер. Выключите звук на телефоне и закройте дверь в свой кабинет (или корпоративный мессенджер) — это покажет окружающим, что вы временно недоступны. В результате весь оставшийся день вы будете чувствовать себя счастливее и энергичнее.

Сходите к специалисту

Даже если вы уже сделали все возможное для своего психического здоровья, разговор с терапевтом, будь то повторный или первый сеанс, все равно может принести пользу. Специалист вооружит вас инструментами, которые помогут преуспевать в 2024 и последующих годах.

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