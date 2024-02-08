Метаморфозы Meta*: что патенты говорят о планах компании?

В патентной истории Meta* можно найти разработки в самых разных областях. Компания, которая начиналась как социальная платформа, стала одним из главных технологических гигантов мира, а ее бизнес-интересы в разное время включали метавселенную, ИИ и даже блокчейн.

«Одна из важнейших характеристик Meta* — адаптивность», — заявляет Маюранки Де, аналитик-исследователь, занимающийся сектором цифровой экономики в Global X ETFs.

В то время как компания вкладывает миллиарды в проекты в области метавселенной и ИИ, цифровая реклама остается для нее золотой жилой. В 2023 году она принесла Meta* почти $132 млрд, на 16% больше, чем годом ранее. Реклама составила 97% от общей выручки компании, а это почти $135 млрд.

«Основной функциональностью Meta*, на мой взгляд, всегда была та огромная база пользователей, которая у них есть. Все сводится к их пользовательской базе... потому что именно на этом строится монетизация» — говорит она. Это объясняет, почему значительная часть технологических разработок и инноваций компании направлена на обеспечние работы рекламной машины.

Погружаясь в метавселенную

Наиболее значимым поворотом в истории компании стал ребрендинг в Meta Platforms* в конце 2021 года. Хотя компания развивала направление VR с тех пор, как приобрела Oculus в 2014 году, только в 2022 году она публично заявила о планах разрабатывать концепцию метавселенной.

Патенты Meta* в этой области описывают инновации как в аппаратном, так и в программном обеспечении, и часто нацелены на то, чтобы сделать взаимодействие с метавселенной более плавным: считывание и интерпретациz нейронных и мышечных сигналов тела позволит отказаться от конторллеров, а улучшенная визуализация на сетчатке и отслеживание взгляда сделают опыт в смешанной реальности менее неприятным.

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Цель этих устройств — чтобы они попали в руки как можно большего числа людей, считает Ди Джей Смит, соучредитель и креативный директор Glimpse Group. И для этого Meta* делает смешанную реальность комфортной. «Вся их цель — создать это сообщество — и построить его с нуля, чтобы в будущем оно стало их собственностью», — говорит Смит.

Как и прочие в технологической индустрии, Meta* сменила фокус с метавселенной на ИИ. Но компания, конечно же, не отказалась от этих амбиций, и в октябре выпустила очередную гарнитуру для смешанной реальности Quest 3 и смарт-очки в партнерстве с Ray-Ban. В марте сайт The Verge сообщал, что в будущем ассортимент Meta* будет состоять из устройств дополненной, а не виртуальной реальности.

И хотя релиз Apple Vision Pro означает появление еще одного конкурента, Quest 3 также может вызвать больший интерес к рынку смешанной реальности в целом, отмечает Де.

«Я думаю, в каком-то смысле это можно считать здоровой конкуренцией. Гарнитуры для AR и VR — это сфера, которой около года не уделяли особого внимания, но учитывая, на какой масштабный шаг пошла Apple, это действительно может быть на пользу таких компаниям, как Meta*» — говорит она.

По словам Смита, разработки Meta* в ИИ также, вероятно, соприкоснутся с метавселенной, особенно в качестве полезного инструмента для разработчиков.

Компания уже начала реализовать эти идеи: патент на кураторство и кастомизацию сред расширенной реальности при помощи ИИ использует генеративный искусственный интеллект для автоматического создания цифровых объектов, а в описании патентной заявки на «передачу выражения стилизованным аватарам», говорится о воссоздании лиц при помощи нейросети.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Но создание этой технологии обошлось недешево. Reality Labs, бизнес-подразделение, отвечающее за воплощение метавселенной в жизнь, в 2023 году потеряло $16,1 млрд — еще больше, чем в 2022 году, когда убыток составил $13,7 млрд.

В отчете о прибыли Meta* сообщила, что прогнозирует значительный рост убытков Reality Labs.

Хотя компании еще предстоит получить прибыль в метавселенной, аппаратное обеспечение вряд ли принесет ей доход, считает Смит. Meta* уже изучает способы отслеживания вовлеченности пользователей в виртуальной реальности, вероятно, чтобы определять эффективность рекламы.

Смит ожидает, что, как только проникновение технологии достигнет определенной точки, компания «возьмет то, что она освоила в (социальных сетях), применит тот же бизнес и перенесет его в иммерсивный опыт. Как только у них появятся эти сообщества, они смогут применить к ним модель получения дохода» — говорит он.

Кроме того, после того, как в 2021 году Apple ограничила возможность приложений отслеживать поведение пользователей, лишив Meta* $10 млрд дохода в год, владение собственной операционной системой для AR и VR помогло бы компании быть менее зависимой от сторонних изменений, считает Дерек Хига, аналитик по исследованиям и директор William O'Neil.

Новый участник в гонке ИИ

В период, который Meta* объявила «годом эффективности», ИИ стал основным направлением ее деятельности. После первоначального ажиотажа, вызванного релизом ChatGPT, в феврале прошлого года Meta* представила собственную большую языковую модель LLaMa, в июле — ее второе поколение, а в августе — модель Code LLaMa, ориентированную на программирование.

На прошлой неделе компания выпустила Code Llama 70B, которую называет «самой большой и производительной» из своих моделей на сегодняшний день. Что касается аппаратного обеспечения, то, как сообщается, Meta* работает над собственными ИИ-чипами.

Социальные платформы компании получили собственную интеграцию с технологией: чат-ботов, имитирующих знаменитостей, таких как Кендалл Дженнер и Том Брэди, стикеры, настраиваемые с помощью ИИ, и личного помощника.

В патентных заявках подробно описываются и другие планы в направлении потребительского ИИ, включая модель генерации изображений, которая учитывает «уместность контента», и мультимодального чат-бота, работающего с пользовательскими данными.

А поскольку одной из ключевых функций искусственного интеллекта является распознавание образов и прогнозирование, он может быть особенно полезным инструментом для отслеживания поведения пользователей. Это позволило бы прогнозировать, насколько хорошо будет работать контент, и определять намерения пользователей на социальной платформе.

Разработка ИИ также обходится недешево. В четверг Meta* заявила, что прогнозирует капитальные затраты на 2024 год в районе $30-37 млрд, при $28 млрд в 2023 году, что обусловлено «амбициозными долгосрочными исследованиями в области ИИ и усилиями по разработке продуктов».

Хотя Meta* сталкивается с жесткой конкуренцией в разработке общих моделей, где уже присутствуют ChatGPT или Google Bard, она, вероятно, добьется большего успеха в создании ИИ, ориентированного на потребителя, чем другие технологические компании, считает Боб Роджерс, PhD, дата-сайентист и CEO Oii.ai.

Роджерс считает одним из самых перспективных проектов Cicero — искусственный интеллект, разработанный Meta* в 2022 году, который может играть в сложную стратегическую игру Diplomacy.

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Эта модель, которая добилась прорывов как в обработке естественного языка, так и в стратегическом мышлении ИИ, может иметь более серьезные последствия, чем просто онлайн-игра, сказал Роджерс: «Идея создать ИИ, который может планировать стратегию влияния на поведение людей, на самом деле довольно увлекательна. Я думаю, что это большой шаг вперед: создавать не общие языковые модели, а такие инструменты, которые действительно определяют стратегии влияния на поведение».

Доступ Meta* к гигантской базе данных потребителей — в частности, к данным различных типов, богатых контекстом, — может дать ей уникальное преимущество в разработке систем искусственного интеллекта, которые «сильно отличаются от того, что делают другие группы», — сказал Роджерс.

CEO Марк Цукерберг, похоже, тоже осознает это преимущество. В отчете о доходах компании говорится, что Meta* имеет доступ к «сотням миллиардов общедоступных изображений и десяткам миллиардов общедоступных видео, что, по нашим оценкам, превышает общий набор данных для обхода».

Согласно одному из патентов, она исследует способы создания синтетических данных на основе «шаблонов данных» аутентичной пользовательской информации. Но у Meta* не лучшая история с обработкой пользовательских данных (чего стоит скандал с Cambridge Analytica), и, как сообщается, в ноябре она распустила команду, которая отвечала за этичную разработку ИИ.

Кроме того, добавляет Роджерс, сами модели уже создают риски для безопасности. «Очень легко попытаться извлечь информацию из обученной модели. Если эти модели обучались на данных людей… Вероятно, есть способы задать модели вопросы и заставить ее раскрыть личные данные. Очень трудно предотвратить это без специальных инструментов» — говорит он.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник: Patent Drop

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