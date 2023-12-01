Франция и Италия разрабатывают жилой модуль для пребывания на Луне

Итальянское космическое агентство и французский стартап Thales Alenia Space создают «многоцелевую среду обитания», которая может стать первой постоянной базой для людей на Луне.
Проект разрабатывается в рамках лунной программы NASA «Артемида». Согласно плану, астронавты окажутся на Луне в конце 2025 года, а строительство постоянной базы начнется в 2030-х годах.
На прошлой неделе Thales Alenia Space сообщила, что подписала контракт с Итальянским космическим агентством на строительство «первой постоянной базы на Луне».
В этом направлении предстоит еще много работы. Лунная среда обитания должна не только обеспечивать герметичную среду и средства жизнеобеспечения для астронавтов, но также защищать их от вредного излучения и микрометеоритных дождей.
Компания еще не показала финальную версию дизайна, но, судя по рендеру, среда обитания будет иметь цилиндрическую форму и получать энергию от больших солнечных батарей. Она также оснащена телескопическими опорами, которые не дадут ей перевернуться.
Проект уже прошел обзор NASA Element Initiation Review, а значит, соответствует требованиям космического агентства. В 2020 году в рамках программы «Артемида» Итальянское космическое агентство и NASA подписали документ, в котором заявили о «взаимном желании продолжать совместную деятельность по исследованию Луны с особым упором на возвращение туда людей».
Прежде чем многоцелевая среда обитания официально станет частью программы «Артемида», ей потребуется пройти еще один обзор NASA, Mission Concept Review, который запланирован на начало 2024 года. После этого проект перейдет к следующим этапам проектирования критически важных технологий и разработки модуля.
Фото на обложке: Итальянское космическое агентство, Thales Alenia Space
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы
- 2 Founders’ Mondays в Париже: как это было
- 3 Получить стартап-визу Франции в 2023: основные моменты
- 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 5 Как мы проходили акселерацию в Airbus BizLab во Франции — опыт российского стартапа
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2023
01 декабря 2023
03 декабря 2023