Франция и Италия разрабатывают жилой модуль для пребывания на Луне

Проект разрабатывается в рамках лунной программы NASA «Артемида». Согласно плану, астронавты окажутся на Луне в конце 2025 года, а строительство постоянной базы начнется в 2030-х годах.

Итальянское космическое агентство и французский стартап Thales Alenia Space создают «многоцелевую среду обитания», которая может стать первой постоянной базой для людей на Луне.

На прошлой неделе Thales Alenia Space сообщила, что подписала контракт с Итальянским космическим агентством на строительство «первой постоянной базы на Луне».

В этом направлении предстоит еще много работы. Лунная среда обитания должна не только обеспечивать герметичную среду и средства жизнеобеспечения для астронавтов, но также защищать их от вредного излучения и микрометеоритных дождей.

Компания еще не показала финальную версию дизайна, но, судя по рендеру, среда обитания будет иметь цилиндрическую форму и получать энергию от больших солнечных батарей. Она также оснащена телескопическими опорами, которые не дадут ей перевернуться.

Проект уже прошел обзор NASA Element Initiation Review, а значит, соответствует требованиям космического агентства. В 2020 году в рамках программы «Артемида» Итальянское космическое агентство и NASA подписали документ, в котором заявили о «взаимном желании продолжать совместную деятельность по исследованию Луны с особым упором на возвращение туда людей».

Прежде чем многоцелевая среда обитания официально станет частью программы «Артемида», ей потребуется пройти еще один обзор NASA, Mission Concept Review, который запланирован на начало 2024 года. После этого проект перейдет к следующим этапам проектирования критически важных технологий и разработки модуля.

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Фото на обложке: Итальянское космическое агентство, Thales Alenia Space