Не оправдали надежд: бизнес начинает отказываться от роботов

Бизнес пробует задействовать автоматы для подачи еды в ресторанах, доставки на дом или выполнения рутинной работы в магазинах. Но некоторые из этих роботов, ориентированных на потребителя, не проходят испытательный срок.

Роботы постепенно проникают в такие сферы, как розничная торговля, фаст-фуд и доставка. Однако пока их внедрение приносит неоднозначные результаты, а затраты пока кажутся слишком высокими. В лучшем случае роботы снимают нагрузку со своих коллег-людей

Одна из разочарованных компаний — FedEx Corp. В прошлом месяце она сообщила, что откажется от Roxo, своего робота для доставки последней мили, чтобы расставить приоритеты среди некоторых «краткосрочных возможностей».

Amazon заявила, что прекращает полевые испытания Scout, робота для доставки на дом, после того, как узнала, что некоторые аспекты этого «уникального опыта» «не отвечают потребностям клиентов».

Фото в тексте: Amazon

Этим летом DoorDash Inc. объявила о планах закрыть проект Chowbotics примерно через 18 месяцев после его покупки. Он наиболее известный благодаря Sally, роботу для приготовления салатов.

«Хотя мы получили ценную информацию о том, как лучше обслуживать этот рынок, мы пришли к выводу, что наш нынешний подход не соответствует нашим очень высоким стандартам для продолжения инвестиций», — прокомментировал представитель DoorDash.

Бизнес предполагал, что разнообразные роботы помогут им не только справиться с нехваткой рабочих, но и ускорить выполнение трудоемких задач, улучшить обслуживание клиентов за счет сокращения количества дел, которые приходится выполнять людям, и в качестве дополнительного бонуса позиционировать свои бренды как инновационные и ориентированные на будущее.

Некоторые из этих усилий увенчались успехом, по крайней мере частично. Другие остановились, отправив компании обратно к технологиям, которые кажутся не столь фантастичными, но могут быть внедрены быстрее и экономичнее.

Первоначальные затраты и неопределенная доходность

Обратимся к истории Patty, робота-официанта в сети ресторанов быстрого питания BurgerFi International Inc. Новинка заработала в тестовом режиме в Юпитере, штат Флорида, в декабре прошлого года.

«Использование технологий — ключевой фактор в обеспечении счастья гостей и сотрудников», — прокомментировал технический директор компании Карл Гудхью, представляя нового члена коллектива.

Почти год спустя Patty больше не катается по этажам BurgerFi. На этой неделе Гудхью объяснил, что хотя многим клиентам нравилось, когда их обслуживал робот, запуск машин во всех 120 с лишним ресторанах сети был бы слишком дорогим при относительно невысокой ценности.

По его словам, люди-официанты были рады, что у них есть механический коллега, который помогает расставлять тарелки, но Patty не ускорила процесс настолько, чтобы обслуживать значительно больше столов.

«Оказывается, это огромные инвестиции в то, что на самом деле является дополнительной парой рук», — отметил Гудхью.

Вместо этого BurgerFi инвестирует в такие технологии обслуживания клиентов, как киоски для самостоятельного заказа и бот-автоответчик Becky.

Несмотря на неоднозначные отзывы, в прошлом году было продано около 121 тысячи роботов для сферы услуг, способных выполнять задачи от транспортировки и уборки пылесосом до хирургии. Такие данные приводит Международная федерация робототехники, отраслевая организация, которая проводит ежегодную перепись роботов на основе информации от глобальных поставщиков.

Некоторые компании удовлетворены тем, что их роботы выполняют эту работу. Например, у White Castle есть Flippy 2, последняя версия робота-повара, который работает на кухнях четырех из более чем 350 ресторанов быстрого питания. Компания планирует разместить роботов еще в 100 локациях. Flippy умеет готовить не только картофель фри, но и луковые кольца.

Тем временем, региональная продуктовая сеть ShopRite от Wakefern Food Corp. использует роботов Tally в 20 своих магазинах и планирует внедрить еще больше в ближайшие месяцы.

Фото в тексте: SIMBE ROBOTICS

Tally от разработчика Simbe Robotics Inc. перемещается по проходам, обнаруживая проблемы с запасами, вроде товаров в неправильных местах или пустых полок.

Необходимость улучшения

Но другие компании переосмысливают своих роботов-помощников.

Chili's Grill & Bar, сеть ресторанов повседневной кухни, принадлежащая Brinker International Inc., в августе приостановила запуск Rita, которая рассаживала гостей, подавала еду, обслуживала столики и пела «С днем рождения». Решение было принято всего через четыре месяца после того, как число ресторанов с роботами увеличили с 10 пилотных точек до 51 ресторана.

«Мы собираемся остановить некоторые из тех проектов, у которых просто не было возможности окупиться», — сказал исполнительный директор Brinker Кевин Хочман во время конференц-звонка о доходах.

Хочман, занявший руководящую должность в июне, отметил, что вместо этого рассматривает возможность инвестировать в такие вещи, как кухонное оборудование, которое позволит сократить время приготовления и обслуживания, а также улучшить пользовательский интерфейс сервиса для мобильных заказов.

По словам пресс-секретаря Brinker, в Chili's надеялись, что роботы Rita облегчат нагрузку на сервисных работников, но обнаружили, что машины слишком медлительны, чтобы справляться с обслуживанием. Она добавила, что в этом месяце все роботы Rita будут изъяты из ресторанов Chili.

Хуан Игуэрос, соучредитель и главный операционный директор Bear Robotics Inc., которая производит Rita, рассказал, что решение их удивило: исследования показали, что персонал в целом хорошо принимал роботов.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем продолжить достигнутый нами прогресс», — прокомментировал Игуэрос.

По словам Мэтта Бина, доцента программы управления технологиями Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, остановленные тесты демонстрируют, как сложно найти баланс между затратами на роботов и их полезностью.

Роботы по-прежнему склонны путаться с базовыми задачами и часто требуют присмотра в изменчивых средах, таких как торговые залы или тротуары, говорит Бин.

Их успех в общественных местах был в значительной степени ограничен высокорентабельными предприятиями в замкнутых, предсказуемых пространствах, где от них требуется обслуживать номера в роскошных отелях или смешивать коктейли в барах. Там роботы часто являются новинками, за которые можно взимать дополнительную плату.

«Я не видел хороших примеров компаний, успешно внедряющих роботизированные системы в условиях низкой рентабельности и общения с клиентами», — говорит Бин.

В июле исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчинкси сообщил инвесторам и аналитикам, что, по его мнению, роботы не являются практичным решением проблемы спроса на рабочую силу в подавляющем большинстве ресторанов.

«Экономика не сходится, место для обслуживания есть не всегда, при этом нужно много инвестиций в инфраструктуру, связанных с вашим предприятием», — отметил он.

Однако McDonald's инвестирует в ботов на программном уровне, тестируя автоматическое распознавание голоса, которое может заменить кассиров, принимающих заказы.

Преодоление человеческих опасений

Несмотря на энтузиазм корпораций по поводу роботов — они могут работать без ограничений, больничных, перерывов на туалет и не ворчат — клиенты не обязательно рады видеть роботов, когда они ожидают человека. Когда Chili's в мае опубликовал видео с роботом на своей странице в Facebook*, некоторые клиенты были недовольны.

«Хватит пытаться отказаться от людей!» — написал один из комментаторов.

Почти 60% опрошенных посетителей ресторана заявили, что робот не улучшил их общее впечатление от заведения. Впрочем, пресс-секретарь компании сообщила, что задача машины заключалась в том, чтобы облегчить работу сотрудников, развлекая посетителей, а не отбирать хлеб у персонала.

Дебби Роксарзаде, основатель и исполнительный директор сети ресторанов Rachel's Kitchen в Лас-Вегасе, сказала, что столкнулась с некоторым сопротивлением клиентов, когда впервые представила Servi — еще одну машину от Bear Robotics — в своем ресторане в Хендерсоне, штат Невада, в декабре 2021 года, когда у нее возникли проблемы с поиском персонала.

Со временем дискомфорт рассеялся.

«Постоянные посетители видят, что робот не заменил никого из членов команды — во всяком случае, они видят, что члены команды немного более расслаблены и рады, что у них есть дополнительная помощь», — сказала Роксарзаде.

По ее словам, кухонный персонал Rachel's в основном использует Servi, чтобы распределять нагрузку при подаче еды и напитков на большой стол или на несколько столов. Официанты рады, что им не приходится так часто ходить взад и вперед на кухню, и они могут уделять больше времени гостям, добавила она.

Но персоналу также пришлось научиться справляться с причудами Servi. Например, робот не очень хорошо переносит грязные подносы обратно в мойку для посуды. «Она не открывает двери», — объяснила Роксарзаде.

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Servi также не может выйти на улицу, потому что солнце мешает навигационной системе. Поэтому робота нельзя использовать в патио, где много посетителей.

Опасности открытового пространства — большая проблема, особенно для роботов-доставщиков. Интернет наводнен видеороликами о холодильниках на колесах, которые въезжают в выбоины, застревают в снегу, разбиваются. Их угоняют и даже уничтожают грузовым поездом.

Некоторые люди также опасаются, что роботы-доставщики могут блокировать доступ инвалидным коляскам на тротуарах или иным образом мешать людям, что вынудит местные власти ограничить или запретить их использование. Например, в декабре прошлого года Торонто запретил роботов-доставщиков.

По словам пресс-секретаря, запрет будет действовать до тех пор, пока Министерство транспорта Онтарио не разработает пилотную программу по исследованию воздействия роботов, а городской совет не решит, хочет ли он участвовать.

Тем не менее, по словам Джереми Ширка, совладельца Conan's Pizza в Остине, штат Техас, у этих роботов есть свои преимущества. В апреле он начал использовать роботов Coco компании Cyan Robotics Inc. для доставки пиццы во фритюре по всему Южному Остину. Оказалось, что роботы были намного медленнее, чем его водители-доставщики, и им часто было трудно пересекать широкие дороги.

Джереми Ширк из Conan's Pizza в Остине нашел в Cocos то, что ему понравилось, хотя они были медленнее, чем его водители-доставщики.

«Мой самый большой пирог, который мы называем "Дикарь", весит около 6 фунтов, — сказал Ширк. — 20-минутная тряска не идет ему на пользу».

В августе робототехническая компания приостановила свою деятельность в Остине из-за проблем с поставками.

Но Ширк сказал, что он все равно использовал бы роботов, если бы они были доступны. Дело в том, что они — отличная реклама.

«Все дело было в том, чтобы заставить людей говорить о вас, и это сработало, — объяснил он. — Можно сказать, что у меня самая старая пиццерия в Остине с новейшими технологиями доставки. Я подумал, что это довольно круто».

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