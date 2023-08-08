«Парижский синдром»: почему столица Франции разочаровывает многих туристов

Представьте, что впервые гуляете по Парижу, предвкушая прекрасные виды, но вместо этого обнаруживаете горы мусора на тротуарах. Некоторые даже теряют сознание от разочарования — это явление известно как парижский синдром, и в основном с ним сталкиваются путешественники из Японии.

Специалисты по медицине признают парижский синдром реальным расстройством. Его симптомы включают головокружение, тревогу, рвоту, галлюцинации, бредовые состояния и даже учащенное сердцебиение.

По данным аналитической компании GlobalData, в 2023 году Францию посетили 1,3 млн японских туристов. По оценкам, с «парижским синдромом» или «пари секогун» на японском языке ежегодно сталкиваются примерно 20 приезжих из Японии.

Термин придумал японский психиатр Хироаки Ота, который в 1980-х годах работал в больнице Святой Анны в Париже. В 2004 году вместе с несколькими соавторами он опубликовал статью по этой теме в журнале Nervure.

В ней парижский синдром описывается как состояние полного культурного шока. Авторы предположили, что этому особенно подвержены туристы из Японии, поскольку Париж сильно идеализирован в их поп-культуре и СМИ.

Расстройство также вызывают такие факторы, как языковой барьер, различия в культурных нормах и ожиданиях. «Стереотипный образ Парижа, города потребления предметов роскоши, распространенный в СМИ, не соответствует повседневной жизни», — говорится в статье.

Жители Японии уже давно очарованы Францией. В обществе эта страна часто представляется как вершина искусства, культуры, изысканной кухни, красоты и хорошего вкуса.

В столице Японии расположена Токийская телебашня, внешне схожая с Эйфелевой, а также небольшая копия Статуи Свободы на острове Одайба. В Токио также есть квартал Кагуразака с магазинами, кафе и пекарнями, вдохновленными Парижем.

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