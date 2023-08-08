Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

«Парижский синдром»: почему столица Франции разочаровывает многих туристов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Представьте, что впервые гуляете по Парижу, предвкушая прекрасные виды, но вместо этого обнаруживаете горы мусора на тротуарах. Некоторые даже теряют сознание от разочарования — это явление известно как парижский синдром, и в основном с ним сталкиваются путешественники из Японии.

«Парижский синдром»: почему столица Франции разочаровывает многих туристов

Специалисты по медицине признают парижский синдром реальным расстройством. Его симптомы включают головокружение, тревогу, рвоту, галлюцинации, бредовые состояния и даже учащенное сердцебиение.

По данным аналитической компании GlobalData, в 2023 году Францию посетили 1,3 млн японских туристов. По оценкам, с «парижским синдромом» или «пари секогун» на японском языке ежегодно сталкиваются примерно 20 приезжих из Японии.

Термин придумал японский психиатр Хироаки Ота, который в 1980-х годах работал в больнице Святой Анны в Париже. В 2004 году вместе с несколькими соавторами он опубликовал статью по этой теме в журнале Nervure.

В ней парижский синдром описывается как состояние полного культурного шока. Авторы предположили, что этому особенно подвержены туристы из Японии, поскольку Париж сильно идеализирован в их поп-культуре и СМИ.

Расстройство также вызывают такие факторы, как языковой барьер, различия в культурных нормах и ожиданиях. «Стереотипный образ Парижа, города потребления предметов роскоши, распространенный в СМИ, не соответствует повседневной жизни», — говорится в статье.

Жители Японии уже давно очарованы Францией. В обществе эта страна часто представляется как вершина искусства, культуры, изысканной кухни, красоты и хорошего вкуса.

В столице Японии расположена Токийская телебашня, внешне схожая с Эйфелевой, а также небольшая копия Статуи Свободы на острове Одайба. В Токио также есть квартал Кагуразака с магазинами, кафе и пекарнями, вдохновленными Парижем.

Источник.

Фото на обложке: Balachandra Jois / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Получить стартап-визу Франции в 2023: основные моменты
  2. 2 Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы
  3. 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  4. 4 Как мы проходили акселерацию в Airbus BizLab во Франции — опыт российского стартапа
  5. 5 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

08 августа 2023

INNOWEEK’23

08 августа 2023

Экспортеры 2.0

09 августа 2023

InnMind

Все ВОЗМОЖНОСТИ