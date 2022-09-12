Чего ждать от стартапов в будущем? Инсайты с Demo Day от Y Combinator

Это событие происходит дважды в год, и оно позволяет стать одним из первых, кто увидит, какими задачами занято нового поколение стартапов. Биз Карсон из Protocol рассказала, что она почерпнула из просмотра более 223 презентаций.

Быть зрителем Demo Day от Y Combinator — настоящее испытание для ума: каждый из стартапов получает минуту, чтобы выступить всего с одним слайдом. Всего за 4 минуты приходится переключаться с ИИ-блокнота для медицинских работников на инструмент финансовой отчетности, оптового продавца автозапчастей в Африке и компанию, производящую ткань из пищевых отходов.

Финтех- и криптокомпании все еще популярны, хотя на поздней стадии интерес к этим областям ослабевает

По статистике YC, каждый пятый стартап на Demo Day относился к сфере финансовых технологий. Более того, среди них присутствовали храбрецы, которые все еще строят проект «покупай сейчас, плати потом».

Необанки также в тренде: над ними трудятся 11 из присутствовавших стартапов. В одной только Индии разрабатывают необанк для пар, необанк для молодых профессионалов и необанк для оптовых продавцов.

Еще одно популярное направление — альтернативные инвестиции, будь то счета в швейцарских банках для среднего класса Ближнего Востока или сбережения в золоте для жителей Индии (одна из строк на слайде гласила: «Индия любит золото»).

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Даже криптозима не смогла отпугнуть стартапы. По оценке TechCrunch, в этом наборе было даже больше криптокомпаний, чем в начале этого года (и это с учетом сокращения на 40%). Проблема криптокошельков остается нерешенной, и над ней работают как в США, так и в Европе.

B2B/enterprise сектор по-прежнему составляет большую часть набора (39%)

Финтех — второе по популярности направление. На третьем находятся инструменты разработки: по сравнению с прошлым годом их доля почти удвоилась и составляет 13% набора.

Среди основателей enterprise-стартапов были замечены бывший соучредитель и Ceo Трейси Янг, чья торговая компания TigerEye по-прежнему не так публична, но уже привлекла $30 млн в ходе раунда A.

Продолжает набирать обороты направление no-code. Так, Tersno создает BI-инструмент для электронных таблиц, а Popsy меняет процесс создания сайтов так, чтобы он напоминал работу с Notion. Сектор по-прежнему ожидает прорыва. И, возможно, одна из этих компаний его совершит.

Экономика творцов уже неактуальна

Теперь деньги зарабатывают потребительские стартапы.

Несмотря на ажиотаж вокруг экономики творцов, особого интереса к созданию продуктов для инфлюенсеров не наблюдалось. Самыми близкими к этой теме было Jamble, приложение для покупок подержанных вещей в прямом эфире, и Tangia, которое позволяет фанатам заплатить, чтобы добавить в прямую трасляцию геймера монстра или иное препятствие.

Для редких компаний, ориентированных на потребителя (сейчас всего 9% компаний YC), главной задачей презентации было упомянуть, являются ли они прибыльными и есть ли у них план достижения этой цели. Это относится и к Krave Mart, который надеется стать Instacart для Пакистана и даже новому приложению для знакомств Delight.

Каждому стартапу нужен слоган

На Demo Day чаще всего объединяли название существующей компании с новым международным рынком или сектором, например: «Impossible Foods для морепродуктов». Или еще один для кошачьего корма (в первую очередь лакомств).

Там был «индийский Flexport». «Латиноамериканский Bill.com». «WealthFront для Саудовской Аравии и Ближнего Востока». «Square для микромерчантов в Латинской Америке». Что касается секторов, на мероприятии выступали «Ramp для маркетинга», «Plaid для DeFi», «One Medical для животных» и «Grammarly для данных».

Хотя компании YC можно критиковать за копирование моделей, такие сравнения полезны, поскольку помогают за минуту понять, что делает компания.

Находится место и для приятных сюрпризов

Один стартап, Airhart, представил самолет, который «сделает полет в Тахо таким же простым, как поход в продуктовый магазин», что звучит как мечта.

Velontra предлагает еще более захватывающую поездку — утверждается, что разработанный ими гиперзвуковой космический самолет может взлетать «из любого места в любую погоду» и уже получил контракты и договоренности на миллионы долларов.

Стартап Needl нацелен на фанатов производительности. Он разрабатывает панель поиска, которая позволит искать нужный файл в Gmail, Google или Slack.

Выбрать, кто из набора станет следующей компанией с оценкой в миллиард долларов, — задача, которую лучше всего решают венчурные капиталисты. По данным YC, большинство представленных проектов не станут единорогами, но они дают хорошее представление об интересах новой волны предпринимателей.

Экзистенциальный вопрос для многих из них заключается в том, получат ли они финансирование. Как прокомментировал один из инвесторов, оценки создают впечатление, что YC все еще живет в 2019 году, и не соответствуют переменам на рынке. Так же, как и в случае с партией W20, которая была запущена во время пандемии, успех этой когорты станет ориентиром для финансирования стартапов.

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