Бейсбольный тренер Дон Вакамацу предложил дезинфицировать стадионы с помощью дронов

24 февраля, за четыре дня до начала весенних тренировочных игр, дрон под имени Пол распылял чистящее средство над стадионом, где сыграют команды «Канзас-Сити Роялс» и «Техас Рейнджерс». По словам производителя, этот метод позволяет защитить поверхности от микробов, в том числе коронавируса, более чем на 30 дней. Процессом руководил тренер по скамейке запасных «Техас Рейнджерс» Дон Вакамацу. Почему же человек, который посвятил всю свою жизнь бейсболу, руководит современным способом очистки?

Предыстория

Для Вакамацу все началось с фермерства, интереса к технологиям и идеи о том, как адаптировать интересы обеих сторон к текущему положению в условиях пандемии. Тренер знает, как обрабатывать посевы с помощью дронов, а потому дезинфекция стадиона не вызывает у него затруднений.

58-летний Вакамацу вырос в Северной Калифорнии. Однако он часто посещал ферму в Худ Ривер, штат Орегон, принадлежащую родителям его отца. Они выращивали вишню, яблоки и груши.

«‎Я помню, как мне приходилось вставать в четыре утра, отправляться в сад и менять распылитель»‎, — рассказывает Вакамацу.

Эти воспоминания остались с ним на протяжении всей его спортивной карьеры.

В 1991 году Вакамацу провел 18 игр в бейсбольном клубе «Чикаго Уайт Сокс». Это был единственный период, когда он играл в высшей лиге.

Переходя из одной малой лиги в другую, в конечном итоге он стал тренером.

В 2009 году Вакамацу возглавил «Сиэтл Маринерс», став первым менеджером азиатского происхождения среди высших лиг. Он провел с командой почти два сезона.

В 2017 году Вакамацу решил перенаправить свою страсть к еде в благотворительность и открыл фонд WakWay. Его миссия была вдохновлена семейным делом — выращиванием вишни. Некоммерческая организация занималась спасением фруктов и овощей и пожертвовала их малоимущим сообществам в Аризоне и Техасе.

В последние несколько лет Вакамацу сосредоточился на точном земледелии и помощи небольшим фермам.

Работа с дронами

Вакамацу считает, что беспилотные технологии представляют более экологически чистый, эффективный и безопасный способ изучать, обрабатывать и поливать посевы. Первый дрон его фонд приобрел в прошлом году. Теперь их четыре, а самый большой из них способен переносить 9 л жидкости.

Зимой появилась возможность провести сезон 2021 года, состоящий из 162 игр, с болельщиками. Но пандемия все еще продолжалась, и Вакамацу придумал, как перенаправить свои возможности на бейсбол. Он рассказал, что в прошлом году его фонд планировал задействовать дрон для обработки стадиона в Арлингтоне, штат Техас, на котором играли Рейнджерс. Но сделать это так и не удалось. В тот период присутствие зрителей допускалось только на финальных раундах сокращенного сезона.

Фото: Farm-i-Tude

Чтобы согласовать весь процесс, потребовались месяцы обсуждений и демонстраций работы дронов В начале февраля город Сюрпрайз согласился сотрудничать с фондом Вакамацу. По его словам, все заработанные средства будут перенаправлены обратно в фонд. Вакамацу умеет управлять дронами, но 24 февраля эту работу выполняли обученные волонтеры.

Коронавирусные ограничения

27 февраля в Аризоне и Флориде начались весенние тренировочные игры. Вместимость каждой площадки определялась в соответствии с указаниями местных властей и правительства штата: от минимальных 9% на стадионе Scottsdale Stadium в Аризоне, где будут играть «Сан-Франциско Джайентс», до максимальных 28% на Hammond Stadium в Форт-Майерс, штат Флорида, где сыграют «Миннесота Твинс».

Фото: Farm-i-Tude

По словам экспертов в сфере здравоохранения, спортивные мероприятия можно организовать безопасным образом, особенно бейсбольные игры, которые обычно проводятся на открытых стадионах. Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи сообщает, что свободное размещение людей, ношение масок и избежание столпотворений, например в очередях за закусками, позволят сохранить безопасность на мероприятиях.

За прошедший год эксперты установили, что вирус в основном передается от человека к человеку, а через поверхность — лишь в редких случаях. Однако это не помешало людям переосмыслить подход к гигиене, а все большему числу компаний — предлагать новые продукты и услуги в этой сфере.

По словам эпидемиолога-инфекциониста Научного центра здоровья при Техасском университете в Хьюстоне Кэтрин Троизи, обработка сидений не наносит вреда. Но по ее словам, заразиться через поверхности стадиона можно, только если дотронуться до сиденья, а затем прикоснуться к глазу. Но даже в таком случае шансы очень невелики.

Троизи утверждает, что дезинфекция дает ложное чувство контроля над ситуацией. На деле же гораздо лучше носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Меры безопасности на стадионах

По информации Главной лиги бейсбола, посещение весенних игр всех 30 команд требует ношения маски, а болельщиков рассадят в удаленных друг от друга блоках. Surprise Stadium будет принимать около 2600 человек за игру.

Директор по спорту и туризму города Сюрпрайз Кендра Петтис сообщила, что город продолжает сотрудничать с клининговыми компаниями для очистки стадиона. Дроны Вакамацу лишь внесли дополнительный вклад в процесс дезинфекции. На вопрос о безопасности раствора для обработки поверхностей Петтис предоставила бюллетень с информацией, где среди возможных реакций указано раздражение глаз и кожи. Однако по ее словам, он будет распыляться за несколько дней до начала игр и успеет высохнуть.

На Surprise Stadium также будут соблюдаться следующие меры безопасности.

Во время игр будут очищаться часто касаемые поверхности.

Каждый вечер проводится электростатическая очистка закрытых пространств.

Сидения обрабатываются ежедневно.

Станции для обработки рук доступны по всему стадиону.

«‎Мы с нетерпением ждем возвращения болельщиков весенних игр»‎, — сообщила Петтис.

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