«Социальная дилемма»: фильм от Netflix, который называет соцсети главной угрозой для людей

В своих работах режиссер-документалист Джефф Орловски говорит о разрушении мира. Его фильм 2012 года «Погоня за ледниками» показал, как изменения климата ускоряют таяние ледников. А в 2017 году Орловски снял «В поисках кораллов», посвященный эрозии коралловых рифов. Его последний проект «Социальная дилемма» рассказывает о еще большей опасности: соцсетях. Мы перевели рецензию на него от редактора Wired Ариэль Пардес.

«Социальная дилемма» не раз предполагает, что соцсети — это «величайшая угроза существованию человечества». Впервые я услышала эту фразу в апреле прошлого года в SFJazz Center в Сан-Франциско, где технологический эксперт Тристан Харрис представил «новую повестку для технологий». Харрис, бывший сотрудник Google, сделал свои этические опасения по поводу соцсетей и экранного времени фундаментом для новой некоммерческой организации, Центра гуманных технологий, которую он официально представил в тот день на сцене. Многие из нас с симпатией отнеслись к этому начинанию, вспомнив о знакомом зле: дезинформации, манипуляциях, вирусности, зависимости и FOMO. Но Харрис был там, чтобы всколыхнуть наше беспокойство. Нас контролировали, как кукл вуду в руках техногигантов. Нас рубили и продавали, как мясо, выращенное на заводских фермах. «Это была не просто битва за наше внимание», — сказал Харрис. Если бы мы что-то не сделали прямо сейчас, это был бы конец человечества, каким мы его знали.

После презентации, за закусками в холле, я поговорила с основателем крупной соцсети, которая готовилась к IPO. Я спросила, что он думает об инициативе Харриса. Он ответил, что это захватывающий материал, действительно интересный. Некоторое время мы болтали, широко раскрыв глаза, пока они привыкали к свету за пределами зрительного зала и к реальности, в которой нам скоро придется вернуться к работе: ему — к управлению социальной платформой, а мне — к написанию статей о социальных платформах. Нам обоим понравилась презентация. Но ни один из нас не мог кратко сформулировать, что именно пошло не так в области технологий и как именно мы должны это исправить.

То же чувство возникает после просмотра фильма «Социальная дилемма», который вышел на Netflix. Он рассказывает о разрушительном воздействии соцсетей на человечество, постоянно демонстрируя кадры с выступления Харриса в SFJazz Center. Как и эта презентация, фильм выглядит серьезно. Режиссер ведет дело как адвокат, вызывая одного свидетеля за другим. В их число входят многие великие люди, которые придали соцсетям их современный вид: Тим Кендалл, бывший директор Facebook по монетизации, Джастин Розенштейн, придумавший кнопку «Нравится», и Гийом Шасло, создавший инфраструктуру рекомендуемых видео для YouTube. И все они осуждают свою прежнюю работу.

«Социальная дилемма» не только заявляет о проблеме, но и пытается найти ее причины. Фильм начинается с того, что находящийся за кадром ведущий спрашивает технологических экспертов о проблемах соцсетей. Фильм заканчивается тем, что те же люди предлагают свои пророчества на будущее. В основном это показывает, как специалисты впадают в ступор, не зная, с какого угла подступиться к теме.

Но в конце концов они начинают говорить. По их словам, проблема заключается в следующем: мы слишком много времени проводим в соцсетях. Мы делаем это, потому что, по сути, у нас нет выбора. Люди, работающие в технологических компаниях, вложили немыслимое количество денег, времени и инженерных усилий в разработку систем, которые удерживают нас на крючке и предсказывают каждое наше движение. Так они зарабатывают деньги: мы не пользователи, мы продукт (такие клише часто повторяются). Марк Цукерберг и Сьюзан Войчицки — миллиардеры, а все остальные отказались от счастья, знаний, близости, непосредственности, времени с семьей, свободы воли. Мы пешки в ужасной схеме. Мы живем в 2,7 млрд отдельных «Шоу Трумана». Мы живем в Матрице!

Конечно, все это немного выходит за грань разумного, но «Социальная дилемма» максимально прямолинейна. Орловски подчеркивает эту критику причудливым драматическим повествованием, которое пронизывает весь фильм: актеры изображают стереотипные конфликты семьи с технологиями. За обеденным столом нет зрительного контакта, у дочери-подростка из-за соцсетей упала самооценка, а сын-подросток начинает смотреть все более радикальные видео. В какой-то момент, когда мальчик не может оторваться от телефона, фильм переходит к метафорическому «центру управления», где люди манипулируют его лентой, в то время как фоном играет I Put a Spell on You («Я заколдовал тебя»).

Многие вещи в «Социальной дилемме», особенно эта семейная история, в 2020 году кажутся устаревшими. Да, телефоны изменили наше общение с семьей и друзьями. И да, дети очень уязвимы. Но все это не кажется чем-то новым или даже интересным. В конце концов, Харрис говорил об этом много лет. И не он один. Даже создатели соцсетей, такие как Цукерберг, признали, что их платформы нуждаются в большем контроле как со стороны родителей, так и со стороны законодателей.

Просмотр «Социальной дилеммы» во время пандемии коронавируса немного ироничен. Фильм появился в то время, когда многие школы перешли на онлайн-обучение, рекордное количество людей работает из дома, а надежный интернет важен как никогда. Даже соцсети обрели новую ценность, поскольку они позволяют общаться с близкими, которых мы не можем увидеть лично. Эти платформы вплетены в жизнь. Те, у кого нет доступа к телефонам, компьютерам или стабильному Wi-Fi, в 2020 году могут обнаружить, что они не достигли какой-то дзен-нирваны, а вместо этого остались без работы, учебы и общения.

«Социальная дилемма» показывает различие между «хорошими» и «плохими» технологиями, в какой-то момент Харрис признает, что изобретение приложений для вызова такси кажется волшебством. Однако в целом фильм путается в критике, чередуя атаки на соцсети в частности и на технологии в целом. Иногда он также чрезмерно упрощает мысль о влиянии соцсетей на общество. Например, он продвигает идею о том, что всплеск подростковых депрессий произошел после появления соцсетей. Да, это первое поколение, которое растет с Instagram, но во внимание нужно принимать еще и необратимые последствия климатических изменений, колеблющуюся демократию, расизм, упадок социальных институтов, гиперопеку и многие другие вещи, которые могли внести свой вклад в подростковую депрессию. Именно поэтому многие специалисты советуют не устанавливать такую прямую причинно-следственную связь между соцсетями и психическим здоровьем. И хотя соцсети могут усугублять такие проблемы, как буллинг, одиночество и нереалистичные стандарты красоты, они определенно не создали их.

Харрис признает это в конце «Социальной дилеммы». Сами по себе соцсети не представляют собой реальной угрозы. Скорее, они выявляют и усиливают худшее, что есть в человечестве. Таким образом, война ведется не столько с техногигантами, сколько с неприглядными сторонами людей. Это короткий проблеск разума в фильме, без которого он бы только напугал зрителей. К сожалению, ни Харрис, ни Орловски не дают практических советов тем, кто уже обеспокоился этой проблемой. Любой, кто проводит в соцсетях больше нескольких минут, знает, что у них много минусов. Что мы должны сделать с ними? Создатели фильма задают этот вопрос ближе к концу. Технологические эксперты предлагают несколько идей. Подправить дизайн. Изменить бизнес-модель. Создать новые правила. Полностью закрыть компании. Однако чаще в ответ встречался лишь пустой взгляд.

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