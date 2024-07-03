4 стратегии, которые помогли южнокорейским брендам покорить мир

За этим успехом стоит не счастливая случайность, а продуманная стратегия, которую могут адаптировать другие компании.

За последние 20 лет Южная Корея заняла важное место на международной арене. Кей-поп группы становятся мировыми звездами, корейские фильмы и дорамы получают награды, а игровая индустрия страны занимает четвертое место по величине в мире. По прогнозам, к 2030 году рынок корейской косметики достигнет $18,32 млрд.

Новый подход к поиску потребителей

Среди причин инновационности Южной Кореи часто выделяют высокую плотность городского населения и огромные инвестиции в НИОКР (4,9% ВВП в 2021 году). По мнению экспертов, это создает конкурентную среду, в которой важно демонстрировать новейшие продукты и «быть первым».

Но у корейских брендов есть еще один ключевой актив — быстрый и увлекательный поиск потребителей.

Например, сервис KakaoTalk Gift позволяет покупать и доставлять подарки для онлайн-друзей — так открывать новые бренды гораздо интереснее. Этот рынок оценивается более чем в $2 млрд и привлекает все больше компаний — от Starbucks до Amorepacific.

Налаживая диалог с потребителями на ранних стадиях, корейские бренды получают преимущество в борьбе за их внимание. Такой подход в сочетании с продакт-плейсментом в корейских дорамах помогает внедрить новые продукты в повседневную жизнь.

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Помимо цифровых решений, корейские компании также используют концептуальные магазины и инсталляции. Например, производитель очков Gentle Monster привлекает посетителей броскими, но кратковременными художественными инсталляциями. Доходы Gentle Monster выросли со $140 млн в 2017 году до $306 млн в 2020 году.

Стоит отметить, что и сама корейская экосистема ускоряет обнаружение новых продуктов. Например, алгоритм Naver, одного из двух ведущих поисковиков в Южной Корее, уделяет больше внимания новизне контента, поэтому в результатах поиска новые страницы отображаются выше.

За рубежом правительственные учреждения Южной Кореи адаптируют продукты под местные вкусы (например, корейскую еду под индийский вкус).

Эффект погружения

Корейские бренды также привлекают клиентов посредством погружения. Этот подход наиболее заметен в ритейле.

Бренд одежды Ader Error открыл кондитерскую Tongue Planet рядом со своими магазинами, чтобы дополнить вкусом свою сенсорную вселенную.

Производитель косметики Amorepacific запустил художественный музей, чтобы повысить свою визуальную идентичность.

Помимо этого, корейские компании часто добавляют сенсорную ценность самим продуктам и услугам. Например, вебтуны (южнокорейские цифровые комиксы, предназначенные для чтения со смартфонов) сопровождаются звуковыми эффектами. В 2022 году рынок вебтунов оценивался в $3,9 млрд, что составляет около четверти мировой индустрии комиксов.

Другой яркий пример — кей-поп музыка, которая привлекает зрителей хореографией и визуальными элементами.

Эксперименты на протяжении всего жизненного цикла продукта

Корейские бренды экспериментируют на протяжении всего жизненного цикла продукта. На этапе создания это обычно означает общение с пользователями и коллаборации с другими компаниями.

Ader Error сотрудничал с такими брендами, как Puma, Converse, Zara и East Pack, чтобы быстро расширить свой культурный след.

Netmarble, крупнейший разработчик мобильных игр в Южной Корее, регулярно отвечает на вопросы пользователей во время прямых трансляций на YouTube, а также ежемесячно комментирует их предложения и сообщает об обновлениях в онлайн-заметках.

Экспериментирование также лежит в основе розничной стратегии корейских компаний. Сеул стал одной из столиц с самым большим количеством поп-апов в мире. Только в 2022 году там открылось более 250 таких магазинов. Такой формат позволяет брендам тестировать новые способы взаимодействия с клиентами при небольших затратах.

Помимо этого, Южная Корея — родина быстрых экспериментов с брендами. Например, в 2017 году Gentle Monster запустила новый бренд духов Tamburins. Духи представили на художественной выставке рядом с магазином Gentle Monster, после чего их продажи выросли. Вскоре компания открыла магазины Tamburins в Японии и Китае.

Создание контента

Южнокорейские бренды быстро поняли: чтобы охватить мировую аудиторию, нужно создавать контент. Это дает возможность рассказать историю бренда и пригласить клиентов во его вселенную.

В 2017 году Samsung выпустила короткометражный фильм «Два огонька» (Two Lights: Relúmĭno). Это история любви двух молодых людей, которые познакомились в фотоклубе для слабовидящих. В фильме также рассказывалось о Relúmĭno — приложении-помощнике от Samsung для людей с нарушениями зрения.

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В 2023 году сеть супермаркетов CU запустила короткометражную дораму Convenience Store Veterans, в которой рассказывалось о буднях покупателей и сотрудников магазинов. Сериал рекламировали в соцсетях сериал, и он собрал 100 млн просмотров всего за 39 дней, что укрепило имидж бренда и лояльность клиентов.

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