Карьерная платформа Changellenge объявляет набор на два кейс-чемпионата
Платформа по карьерному развитию молодежи Changellenge запускает два кейс-чемпионата: Cup Technical и Cup IT. Зарегистрироваться на каждое из мероприятий можно до 9 марта, рассказали в пресс-службе компании.
Cup Technical — это соревнование по решению технических задач для специалистов технического и бизнес-профиля. У участников будет выбор из двух секций: ресурсной или производственной. Задача ресурсной секции будет связана с применением новых технологий и робототехники в практике крупных компаний. На производственной секции участникам надо будет оптимизировать производственные процессы.
Cup IT — это кейс-чемпионат, на котором надо решить IT-задачу от одной из семи компаний-партнеров и создать реальный бизнес-проект. В секции Data Science участникам надо будет предложить модель работы с Big Data и продумать ее реализацию. Задача второй секции (IT-аналитика и данные) — проанализировать данные компании и создать эффективное решение.
Первый тур обоих кейс-чемпионатов будет проходить онлайн с 10 по 17 марта, а финалы состоятся 30 марта в Москве.
Фото на обложке: Shutterstock / New Africa
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