Карьерная платформа Changellenge объявляет набор на два кейс-чемпионата

Платформа по карьерному развитию молодежи Changellenge запускает два кейс-чемпионата: Cup Technical и Cup IT . Зарегистрироваться на каждое из мероприятий можно до 9 марта, рассказали в пресс-службе компании.

Cup Technical — это соревнование по решению технических задач для специалистов технического и бизнес-профиля. У участников будет выбор из двух секций: ресурсной или производственной. Задача ресурсной секции будет связана с применением новых технологий и робототехники в практике крупных компаний. На производственной секции участникам надо будет оптимизировать производственные процессы.

Cup IT — это кейс-чемпионат, на котором надо решить IT-задачу от одной из семи компаний-партнеров и создать реальный бизнес-проект. В секции Data Science участникам надо будет предложить модель работы с Big Data и продумать ее реализацию. Задача второй секции (IT-аналитика и данные) — проанализировать данные компании и создать эффективное решение.

Первый тур обоих кейс-чемпионатов будет проходить онлайн с 10 по 17 марта, а финалы состоятся 30 марта в Москве.

Фото на обложке: Shutterstock / New Africa