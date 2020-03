«Ребенка надо учить экспериментировать». Как Funexpected Math знакомит дошкольников с математикой

Наталья и Александра, основательницы Funexpected Math

Как Наталья и Александра учились математике

Наталья

Мои родители закончили мехмат. В детстве папа часто задавал мне вопросы: например, первым в очереди стоит лысый человек, и за каждым лысым — тоже стоит лысый. Что это за очередь? Это смешное упражнение классно показывало принцип индукции.

Мне было весело и интересно решать задачки, и неудивительно, что когда пришло время выбирать направление в вузе, я выбрала математику.

Но со временем я поняла, что прикладные вещи мне нравятся больше. Я ушла с нашей теоретической кафедры в РЭШ в магистратуру, а потом начала строить карьеру в инвестиционном банкинге.

Александра

У меня в чем-то похожая история: мама закончила мехмат, и математическая культура всегда была в моей жизни.

Некоторые время после выпуска мы с Наташей мало общались, но когда появились дети, стали чаще видеться. Интерес детей к математике снова нас объединил.

Мы обе не были против обучения через планшет, так что начали искать подходящее приложение.

Как изменить подход к математике

Наталья

Для большинства людей детская математика — это про счет. Иногда еще про геометрические фигуры. Проекции и логические связки, схемы и программирование часто к дошкольной математике вообще не относят.

Конечно, счет очень важен, но только его недостаточно. Мы искали одно приложение, в котором были бы затронуты очень разные математические сюжеты, но не нашли такого, и поэтому решили сделать его сами.

Сначала мы понятия не имели, как происходит создание приложения. Какие исходники должен отдать иллюстратор аниматору, аниматор — программисту, сколько времени и денег нужно. Думали найти внешнего разработчика или пойти в студию, но поняли, что если хочешь сделать продукт, который сильно отличается от того, что уже есть на рынке, общаться с внешней студией сложно.

Поэтому мы стали искать единомышленника, который встанет во главе технической части. Нам очень повезло, что мы его нашли и он до сих пор с нами.

Кто придумывает игры

Наталья

Изначально мы сами придумывали игры.

Но наша идея состоит вот в чем: мы хотим собирать идеи со всего мира от людей, которые обучают детей математике, и помогать доносить их до детей и родителей.

Есть ученые, которые проводят исследования, есть те, кто эти знания переводит во что-то прикладное. Так что сейчас мы находим интересные темы, их авторов и совместно делаем задачи.

Александра

Мы придумали формат, поняли, как можно упаковать нестандартные темы в игры. Но мы не считаем, что изобрели что-то новое. Нам важно передать детям уже накопленный опыт, просто в более современной и увлекательной форме.

Наталья

В России очень сильная школа преподавания математики, и мы чаще общаемся с российскими специалистами, потому что их мы больше знаем. Но сотрудничаем мы не только с ними. Сейчас мы делаем игру в соавторстве с профессором Дором Абрахамсоном из университета Беркли, а с осени начали работать с University College of London.

Александра

Мне интересно, как преподают в Китае и в Японии. В Японии очень хорошие математики, но при этом у них нет культуры математических школ или классов.

Каким навыкам обучает Funexpected Math

Александра

Нам хотелось, чтобы в одном месте были собраны разные сюжеты, и ребенок мог во все поиграть, все попробовать, решить, что ему нравится.

Можно ребенка обучить, как обезьяну, решать задачи конкретного типа. Но часто они не могут попробовать другой подход, фрустрируются от неудачи, говорят, что им не интересно или они гуманитарии. А можно учить его экспериментировать, пробовать разные подходы к задаче, задумываться, как получился тот или иной ответ. Это два разных подхода к обучению. Можно и шестилетнего ребенка научить брать конкретный интеграл, но я не уверена, что это будет кому-то полезно.

Нам важнее передать ребенку опыт, что можно отложить трудную задачку, подумать, вернуться, попробовать с другой стороны, и она получится! Для дальнейшего обучения это ему будет полезнее, чем выучить, чему равно 2+5.

Наталья

Мы учим пространственному мышлению, алгоритмическому мышлению, логике, замечать закономерности.

Мы стараемся вводить понятие числа постепенно. Ребенку тяжело сразу выйти на абстрактный уровень и сказать, что 7+3=10. Запомнить просто, а осознать сложно. С числами детям надо поиграть, понять, что это. Кому-то попрыгать со счетом, кому-то потрогать, ощутить количество, кому-то на слух воспринять.

Александра

На самом деле у дошкольника, как правило, есть сформированное понятие числа: он понимает, что вот тут больше, а тут — меньше. И вообще он очень много знает, но когда приходит в школу, ему сразу дается какая-то абстракция, которая не привязана к его предыдущему опыту.

Математика — это аккумуляция человеческого опыта. И если ребенка учить, опираясь на его опыт, ему проще с ней взаимодействовать.

А цифры на доске — для него какие-то закорючки. Мы пытаемся выстроить связь между абстрактными формулами, которые ждут ребенка на доске, и каштанчиками, с которыми он играл во дворе.

Наталья

Еще мы учим не бояться ошибок. Если ты не веришь в себя, то выхода нет — ты просто бросаешь. Но если ты веришь и знаешь, что в конце все получится, твой мозг работает эффективнее всего.

Математика на самом деле творческая наука, и не надо загонять ребенка в рамки правильного и неправильного.

Есть, например, задачка: поставить машинки в домики в зависимости от того, сколько на них грузов. Есть домики 1, 2, 3 и 5, а 4 — нет. А машинка с 4 грузами есть. Родители сразу скажут, что задача неправильная! А ребенка это вообще не смущает: он просто дорисовал один груз на машинке и отправил его в домик 5. Или дорисовал домик 4. Ведь в жизни у нас не написано, как правильно, а как нет — мы рассматриваем ситуацию. Это все полезно для любой профессии: хоть ты будешь журналистом, хоть программистом, хоть предпринимателем.

Как Funexpected Math стал международным проектом

Наталья

Сначала мы запустились в России и Ирландии, после — в Канаде, а теперь доступны во всем мире.

Мы не видели причин, почему надо ограничиваться одним рынком, когда это важно всем. С самого начала все соцсети у нас на английском, потому что это язык международного общения.

Когда мы открывались, мы не знали ничего: даже как залиться в аппстор. Сложностей много и до сих пор многие из них не решены. В России было немного легче, потому что мы понимаем, что здесь людей волнует, понимаем их боли гораздо больше, чем, например, в Канаде.

В России на самом деле позитивно относятся к математике: есть понимание, что математика — это классно и полезно.

Это не везде так. Еще большое уважение к математике есть в Азии, в Америке, в целом, тоже. А вот в Европе поменьше.

Плюс в Канаде, например, мы никого не знали. Плохо знали школьную систему, что волнует мам, а ведь это очень важно. Мы готовились выйти на рынок США и использовали этот опыт, чтобы собрать побольше шишек.

Сейчас у нас, кроме иллюстратора, аниматора, дизайнера, разработчиков и проджекта, есть локальная команда в Великобритании. Хотим, чтобы в Америке и в Китае тоже был локальный партнер.

Как произошел переход из найма в бизнес

Наталья

Я не представляю, чтобы переход из найма в бизнес мог быть спокойным.

Когда ты работаешь давно и успешно, у тебя складывается ощущение, что даже когда у тебя появляются новые задачи, ты с ними справишься. Может быть, оно мнимое, но оно есть. В конце концов у тебя есть целая команда, вы делаете это вместе.

В бизнесе же ты вступаешь на путь, где у тебя постоянно многое не получается. И это очень тяжело. У тебя не выходит, а тебе надо вставать и продолжать.

Есть одна книжка — Grit: The Power of Passion and Perseverance Анжелы Ли Дакворт. Автор выявила, чем отличаются успешные люди от неуспешных: это не столько талант, сколько умение 10 раз упасть и снова встать и пойти. И в итоге у тебя гораздо больше шансов, что все получится. Это тяжело. Но за эти два года я научилась гораздо легче воспринимать неудачи.

Я понимала, что это длинный путь, но мне казалось, что неудач станет меньше. Это не так: ведь это длинный путь экспериментов, и неудачи постоянно будут.

Мне казалось, что сложно будет с технической частью. Это, конечно, правда трудно, но подъемно. Сейчас для меня самая главная сложность — маркетинг. Это очень большой мир, который пока не исследован.

Александра

Ты просто работаешь, работаешь, работаешь — а результата своего труда не видишь. Он очень не скоро становится заметен. И ты постоянно думаешь, что ты не справляешься.

Наталья

Хотя успехов на самом деле много: международные коллаборации, победа на Kidscreen Awards, нас много кто признал. Это классно, но мы же уже думаем о следующем шаге.

Цифровая гигиена

Наталья

Каждый сам для себя решает, что не навредит его ребенку. Ребенку интересно не только сидеть в планшете. Ему нравятся и химические опыты, и по лужам шлепать, и еще много вещей.

Я считаю, что надо построить расписание, чтобы показать ребенку много всего интересного. С другой стороны, бывает, что ребенок находит какую-то игру, слишком много в нее играет — и его действительно приходится ограничивать.Тогда, даже если вы создадите условия, он не убежит сам от планшета, и нужно договариваться.

Александра

Всегда можно найти то, что нравится делать тебе, и делать это вместе с ребенком. Я люблю печь, и мы с детьми часто вместе это делаем.

Когда моей дочке было 9-10 лет, она много играла. И было понятно, что отбирать у нее планшет — не вариант. Важнее научить ребенка самому себя контролировать, чем жестко его ограничивать.

Надо объяснять, почему это плохо, и научить ребенка самоорганизации: так же, как со сладким или чипсами.

Почему приложение не заменит родителя

Наталья

Дети любят играть с родителями.

Это какой-то странный миф, что планшет ребенку интереснее.

Он не заменит игру с увлеченным родителем. Мы с детьми кучу всего делаем вместе и параллельно учим математику.

Александра

Родитель — очень важный человек для ребенка, особенно для дошкольника. Современным детям часто не хватает общения с родителями, интересного времени, проведенного вместе. И нам хочется, чтобы математика была бы одним из таких общих интересов родителя и ребенка, чтобы наше приложение помогало именно в этом. Мы хотим увлечь математикой всю семью.

Как совмещать бизнес и большую семью

Александра

У меня трое детей, и все они вовлечены в наш проект. Я прихожу домой, и самый маленький — Витя — говорит: «Слушай, я тут подумал, вам обязательно надо сделать такую игру, сейчас расскажу!». Нет такого, что мама ушла заниматься бизнесом, и ее больше нет в семье.

Наталья

На самом деле даже в найме границы размываются, ты же можешь уйти с работы на два часа позже.

Независимо от того, где я работаю, я всегда рассказываю, чем занимаюсь.

Если мои дети просят поиграть, а я занята, я им рассказываю, что конкретно я делаю и зачем.

Когда я работала в банке, я рассказывала, как устроены финансовые системы. Детям нравится учиться, им интересно. Сейчас пробую на них разные математические сюжеты.

Зато нерабочее время стараемся максимально проводить вместе.