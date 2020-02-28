Стартовал конкурс для разработчиков Call for Code

Компания IBM объявила о старте конкурса для разработчиков Call for Code. Участникам со всего мира будет предложено разработать решения для помощи в борьбе с глобальным потеплением, используя технологии с открытым исходным кодом, рассказали в пресс-службе компании.

Задача участников — новаторски использовать доступные технологии, которые могут продемонстрировать немедленный эффект и оказать устойчивое гуманитарное воздействие на общество во всем мире. Решения должны быть на основе искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейна, облачных вычислений и данных метеорологической компании The Weather Company (принадлежит IBM).

Подать заявку могут разработчики в возрасте от 18 лет с 22 марта, а сейчас организаторы предлагают конкурсантам подготовиться. Для участия надо будет рассказать о своем решении, представить дорожную карту.

Решение, которое будет признано лучшим в 2020 году, изучат ведущие мировыми организации: Управлением ООН по уменьшению опасности бедствий, Фондом Клинтона, Linux Foundation и другими. Кроме того, технология будет доработана специалистами IBM и предложена региональным сообществам, которые больше всего в ней нуждаются.

Конкурс проводит IBM совместно с компанией David Clark Cause, Советом по правам человека ООН, Международным комитетом Красного Креста и Linux Foundation.

Фото на обложке: Shutterstock / Elle Aon

