Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Стартовал конкурс для разработчиков Call for Code

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Компания IBM объявила о старте конкурса для разработчиков Call for Code. Участникам со всего мира будет предложено разработать решения для помощи в борьбе с глобальным потеплением, используя технологии с открытым исходным кодом, рассказали в пресс-службе компании. 

Стартовал конкурс для разработчиков Call for Code

Задача участников — новаторски использовать доступные технологии, которые могут продемонстрировать немедленный эффект и оказать устойчивое гуманитарное воздействие на общество во всем мире. Решения должны быть на основе искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейна, облачных вычислений и данных метеорологической компании The Weather Company (принадлежит IBM).  

Подать заявку могут разработчики в возрасте от 18 лет с 22 марта, а сейчас организаторы предлагают конкурсантам подготовиться. Для участия надо будет рассказать о своем решении, представить дорожную карту.

Решение, которое будет признано лучшим в 2020 году, изучат ведущие мировыми организации: Управлением ООН по уменьшению опасности бедствий, Фондом Клинтона, Linux Foundation и другими. Кроме того, технология будет доработана специалистами IBM и предложена региональным сообществам, которые больше всего в ней нуждаются.

Конкурс проводит IBM совместно с компанией David Clark Cause, Советом по правам человека ООН, Международным комитетом Красного Креста и Linux Foundation.

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

Фото на обложке: Shutterstock / Elle Aon

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 февраля 2020 — 27 февраля 2021

Продуктовая аналитика от GeekUniversity

27 февраля — 31 августа 2020

iOS Разработчик

28 — 29 февраля 2020

Формирование и развитие команды в IT-бизнесе

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ