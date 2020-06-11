Стартовала летняя Олимпиадная школа МФТИ для учеников 7-10 классов

Летом пройдёт пятнадцатая Олимпиадная школа МФТИ при поддержке Mail.ru Group. Школьники 7-10 классов из России, Абхазии, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана примут участие в онлайн-занятиях по математике, информатике и физике, сообщает пресс-служба Центра развития IT-образования МФТИ.

Каждый день ребята будут посещать пары, как настоящие студенты. Их ждут открытые лекции, квизы, мастер-классы по кулинарии, обсуждение фильмов в дистанционном режиме.

Занятия проводят опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, выпускники ведущих вузов — МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, КФУ, Ecole Polytechnique и Института Vedecom (Франция), Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль).

Летом пройдут ещё две смены лагеря. В них участники познакомятся с биомедициной, химией, компьютерным зрением и информационной безопасностью.