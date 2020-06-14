Кружковое движение НТИ запускает Всероссийский конкурс кружков
К участию приглашаются кружки по следующим тематикам:
- НТИ (разработка беспилотников, искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, нейро- и нанотехнологий)
- кружки технического творчества (авиа- и судомоделирование, робототехника)
- кружки углублённого изучения наук (математика, астрономия, физика, биология, химия)
Также ждут неформальные и самоорганизующиеся сообщества технологических энтузиастов, включая интернет-сообщества.
После первого этапа конкурса все участники попадут в общий реестр и карту технологических кружков России.
Второй этап конкурса будет соревновательным и пройдёт в трёх номинациях — «инструменты быстрого реагирования», «принимаю вызов», «взгляд в технологическое будущее».
Победителей определят по итогам очного тура, который пройдёт в ноябре-декабре 2020 года. В финале участвуют команды от 3 до 5 человек с обязательным участием школьников.
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