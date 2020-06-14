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Кружковое движение НТИ запускает Всероссийский конкурс кружков

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок
Стартовал конкурс от Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) и Министерства Просвещения РФ. Работа кружков-участников должна быть направлена на включение школьников в решение реальных технологических задач, подготовку будущих инженеров, новаторов и предпринимателей. Подать заявку можно до 30 июня 2020 года.
Кружковое движение НТИ запускает Всероссийский конкурс кружков

К участию приглашаются кружки по следующим тематикам:

  • НТИ (разработка беспилотников, искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, нейро- и нанотехнологий)
  • кружки технического творчества (авиа- и судомоделирование, робототехника)
  • кружки углублённого изучения наук (математика, астрономия, физика, биология, химия)

Также ждут неформальные и самоорганизующиеся сообщества технологических энтузиастов, включая интернет-сообщества. 

После первого этапа конкурса все участники попадут в общий реестр и карту технологических кружков России. 

Второй этап конкурса будет соревновательным и пройдёт в трёх номинациях — «инструменты быстрого реагирования», «принимаю вызов», «взгляд в технологическое будущее». 

Победителей определят по итогам очного тура, который пройдёт в ноябре-декабре 2020 года. В финале участвуют команды от 3 до 5 человек с обязательным участием школьников. 

Фото на обложке: пресс-служба Кружкового движения НТИ

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