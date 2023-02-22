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«Не листовками едиными» — нескучные способы, как подростку начать зарабатывать

YOUNG
Влад Антонов
Влад Антонов

Фрилансер и основатель проекта по обучению подростков заработку «Бабки в тапки»

Анастасия Удальцова

Сейчас для подростков открыты самые разные виды заработка — и выгул собак или раздача листовок уходят в прошлое. Можно начать путь в профессии, уделив время самостоятельному обучению.

Владу Антонову, фрилансеру и основателю проекта по обучению подростков заработку «Бабки в тапки», из города Можга в Удмуртии пятнадцать лет, он круглый отличник и победитель олимпиад по физике и математике.

Он рассказал, как совмещает отличную учебу, спорт и работу дизайнером презентаций на фрилансе, которая приносит ему более ста тысяч рублей ежемесячно. 

«Не листовками едиными» — нескучные способы, как подростку начать зарабатывать

Заработок может быть увлекательным, или не листовками едиными 

Мне хотелось брать меньше денег у родителей еще лет с одиннадцати — в этом возрасте я начал откладывать деньги из своих карманных. Но мне все равно не хватало на новый компьютер или телефон. И я начал искать в интернете, какие источники дохода можно найти, если тебе еще нет восемнадцати. 

Как раз тогда я наткнулся на видео на YouTube, в котором автор рассказывает, что зарабатывает на дизайне презентаций на фрилансе. 

На школьных проектах я часто отвечал за подготовку презентаций — мне всегда нравилось структурно передавать мысли на слайдах и визуально оформлять их. Поэтому захотел попробовать себя именно в этом направлении. 

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Чтобы разобраться в этой области, я начал смотреть различные видеогайды по PowerPoint — я совершенствовал свои навыки в этой программе и до сих пор пользуюсь этим инструментом. 

Уверен, что даже в подростковом возрасте практически из каждого увлечения, навыка или таланта можно извлечь полноценный заработок. 

А если ты пока не понимаешь, что получается лучше всего, обрати внимание, какие школьные предметы увлекают больше других. 

  • Любишь рисовать — попробуй себя в роли графического дизайнера, иллюстратора, анимационного дизайнера, веб-дизайнера, UX-дизайнера.
  • Если пишешь сочинения в школе на отлично, изучи копирайтинг с его узкими направлениями — от переводчика до SEO-копирайтера.
  • Больше любишь математику и мыслишь стратегически — возможно, тебе понравится таргет. 
  • Обожаешь сидеть в соцсетях — примерь на себя роль контент-маркетолога, SMM-дизайнера, рилсмейкера, сторисмейкера, SMM-менеджера.
  • Любишь создавать что-то своими руками — узнай больше о хендмейде.

Большой плюс в том, что всему этому можно обучиться самостоятельно и бесплатно. На видеохостингах вроде YouTube практикующие фрилансеры выкладывают обучающие курсы, делятся тонкостями своей работы и лайфхаками. 

Важно выбрать такие видеоуроки, в которых профессионалы рассказывают о работе на фрилансе на примерах собственных кейсов. 

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Не забывайте читать комментарии и реальные отзывы на различных ресурсах — положительная обратная связь учеников и их реальные успехи с большой вероятностью свидетельствуют о ценности контента. 

Конечно, важно проверить несколько источников, чтобы убедиться, что отзывы разнообразные и не накрученные. 

 

«Учеба на первом месте»: тайм-менеджмент, когда ты школьник

Мои родители положительно относятся к тому, что я уже начал зарабатывать самостоятельно. Но для них важно, чтобы фриланс не сказывался на учебе. С первого класса я был отличником и понимал, что если оценки ухудшатся, родители будут недовольны и станут винить в этом мою работу на фрилансе. 

Я начал расставлять приоритеты в учебе, но еще мне помогает хорошая репутация в глазах учителей, которую я приобрел еще в начальных классах. 

  • Больше времени я всегда уделяю сложным предметам. 
  • Учу то, что мне интересно — сейчас это физика. Так, остаюсь отличником до сих пор. 

У меня в смартфоне есть приложение для планирования. В нем я пишу задачи на день в приоритетном порядке — там есть как домашние задания из школы, так и проекты на фрилансе. 

А еще не выпадать из темпа мне помогают регулярные привычки. Для меня это спорт — четыре раза в неделю народные танцы и два раза в неделю тяжелая атлетика. 

 

Юридические вопросы: как подростку работать на фрилансе 

Не все знают, что оформить самозанятость можно уже с четырнадцати лет. Я именно так и сделал, главное — необходимо взять письменное разрешение родителей. 

Условиями для оформления самозанятости до восемнадцати лет могут стать:

  • признание дееспособности судом,
  • вступление в брак. 

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Чтобы приступить к работе, необходимо первым делом оформить статус самозанятого — это быстро и просто:

  1. Получи ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) на портале nalog.ru 
  2. Зарегистрируйся в мобильном приложении «Мой налог» — так ты автоматически получаешь статус самозанятого.

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После выполнения каждого заказа в этом же приложении ты сможешь формировать чек, в котором надо указать: 

  • с кем ты взаимодействовал (физическим или юридическим лицом);
  • какова стоимость оказанных услуг. 

Чек ты направляешь заказчику и получаешь оплату. Каждый месяц в приложении нужно оплачивать налог на самозанятость — это можно делать вручную или подключить автоплатеж.

 

Биржи фриланса VS соцсети — что выбрать подростку-фрилансеру?

Когда я только начинал делать презентации на заказ, я зарегистрировался на фриланс-бирже Kwork. За первый заказ мне заплатили 800 рублей. 

Я понял, что главный принцип тут — откликаться на заказ быстрее других исполнителей. В месяц я получал от заказов 20-40 тыс. рублей.

Моя работа на фриланс-бирже закончилась, когда меня заблокировали из-за того, что я предложил заказчику перейти в другой мессенджер. После этого случая я начал активно вести «Нельзяграм». 

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Я постоянно придумывал новые интересные посты о своих проектах, но результатов было мало. Мне помогли популярные хештеги — я ставил их на посты, и ко мне начали обращаться чаще. Но конверсия в заказы была низкая.

Я стал пробовать другие соцсети — «ВКонтакте» и новую российскую деловую соцсеть TenChat. Публиковал те же посты, и у меня достаточно быстро начали появляться первые заказы — это меня вдохновило.

  • Я стал чаще писать и рассказывать о том, как правильно работать с презентациями;
  • Активно подписывался на пользователей, которым потенциально могли бы быть интересны мои услуги;
  • Использовал персонализированный подход, и мне понравилось, что аудитория соцсетей не воспринимала мои предложения, как холодную рассылку — общение часто перетекало в заказы или рекомендации. 

Одни клиенты начали советовать меня другим — как вне соцсетей, так и часто внутри TenChat. Так, среди моих заказчиков появились компании, и некоторые из них были очень крупными — «Газпром», «Ростелеком» и «Сколково». 

Я ищу заказы через соцсети больше полугода и наработал клиентскую базу — сейчас у меня большое портфолио, и в среднем я получаю 100 тыс. рублей в месяц. 

Главный совет по привлечению клиентов в соцсетях — рассказывайте о своих успешных проектах и даже о допущенных ошибках. 

Рассказы об успехах и провалах вызывают доверие у текущих и потенциальных подписчиков. Мои посты о промахах и выводах набирали больше всего комментариев, которые затем переходили в личную переписку и заказы. 

В соцсетях вполне реально находить заказы бесплатно, и контент-маркетинг — лучший инструмент для этого. Если выкладывать один-три поста в неделю с четкой структурой и привлекательным визуалом, вложенное время обязательно окупится. 

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Больше всего мне помогало упорство — я не переставал пытаться, даже когда получал множество отказов или совсем маленькую оплату за заказ. Сейчас я развиваю собственный обучающий проект для подростков от подростков о том, как зарабатывать онлайн, когда тебе нет восемнадцати. 

 

Фриланс для подростков: широкий выбор

Многие навыки или таланты можно монетизировать. Если тебе тяжело определиться, в какой фриланс-профессии попробовать себя, исходи из того, что больше нравится изучать в школе или из своих увлечений и хобби. 

Старт работы на фрилансе очень простой — необходимо только зарегистрироваться в качестве самозанятого. Так ты не только сможешь начать зарабатывать самостоятельно, но и будешь лучше понимать, куда поступать и какую профессию хотелось бы освоить полноценно. 

 

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

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