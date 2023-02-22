«Не листовками едиными» — нескучные способы, как подростку начать зарабатывать

Он рассказал, как совмещает отличную учебу, спорт и работу дизайнером презентаций на фрилансе, которая приносит ему более ста тысяч рублей ежемесячно.

Владу Антонову, фрилансеру и основателю проекта по обучению подростков заработку «Бабки в тапки», из города Можга в Удмуртии пятнадцать лет, он круглый отличник и победитель олимпиад по физике и математике.

Сейчас для подростков открыты самые разные виды заработка — и выгул собак или раздача листовок уходят в прошлое. Можно начать путь в профессии, уделив время самостоятельному обучению.

Заработок может быть увлекательным, или не листовками едиными

Мне хотелось брать меньше денег у родителей еще лет с одиннадцати — в этом возрасте я начал откладывать деньги из своих карманных. Но мне все равно не хватало на новый компьютер или телефон. И я начал искать в интернете, какие источники дохода можно найти, если тебе еще нет восемнадцати.

Как раз тогда я наткнулся на видео на YouTube, в котором автор рассказывает, что зарабатывает на дизайне презентаций на фрилансе.

На школьных проектах я часто отвечал за подготовку презентаций — мне всегда нравилось структурно передавать мысли на слайдах и визуально оформлять их. Поэтому захотел попробовать себя именно в этом направлении.

Чтобы разобраться в этой области, я начал смотреть различные видеогайды по PowerPoint — я совершенствовал свои навыки в этой программе и до сих пор пользуюсь этим инструментом.

Уверен, что даже в подростковом возрасте практически из каждого увлечения, навыка или таланта можно извлечь полноценный заработок.

А если ты пока не понимаешь, что получается лучше всего, обрати внимание, какие школьные предметы увлекают больше других.

Любишь рисовать — попробуй себя в роли графического дизайнера, иллюстратора, анимационного дизайнера, веб-дизайнера, UX-дизайнера.

Если пишешь сочинения в школе на отлично, изучи копирайтинг с его узкими направлениями — от переводчика до SEO-копирайтера.

Больше любишь математику и мыслишь стратегически — возможно, тебе понравится таргет.

Обожаешь сидеть в соцсетях — примерь на себя роль контент-маркетолога, SMM-дизайнера, рилсмейкера, сторисмейкера, SMM-менеджера.

Любишь создавать что-то своими руками — узнай больше о хендмейде.

Большой плюс в том, что всему этому можно обучиться самостоятельно и бесплатно. На видеохостингах вроде YouTube практикующие фрилансеры выкладывают обучающие курсы, делятся тонкостями своей работы и лайфхаками.

Важно выбрать такие видеоуроки, в которых профессионалы рассказывают о работе на фрилансе на примерах собственных кейсов.

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Не забывайте читать комментарии и реальные отзывы на различных ресурсах — положительная обратная связь учеников и их реальные успехи с большой вероятностью свидетельствуют о ценности контента.

Конечно, важно проверить несколько источников, чтобы убедиться, что отзывы разнообразные и не накрученные.

«Учеба на первом месте»: тайм-менеджмент, когда ты школьник

Мои родители положительно относятся к тому, что я уже начал зарабатывать самостоятельно. Но для них важно, чтобы фриланс не сказывался на учебе. С первого класса я был отличником и понимал, что если оценки ухудшатся, родители будут недовольны и станут винить в этом мою работу на фрилансе.

Я начал расставлять приоритеты в учебе, но еще мне помогает хорошая репутация в глазах учителей, которую я приобрел еще в начальных классах.

Больше времени я всегда уделяю сложным предметам.

Учу то, что мне интересно — сейчас это физика. Так, остаюсь отличником до сих пор.

У меня в смартфоне есть приложение для планирования. В нем я пишу задачи на день в приоритетном порядке — там есть как домашние задания из школы, так и проекты на фрилансе.

А еще не выпадать из темпа мне помогают регулярные привычки. Для меня это спорт — четыре раза в неделю народные танцы и два раза в неделю тяжелая атлетика.

Юридические вопросы: как подростку работать на фрилансе

Не все знают, что оформить самозанятость можно уже с четырнадцати лет. Я именно так и сделал, главное — необходимо взять письменное разрешение родителей.

Условиями для оформления самозанятости до восемнадцати лет могут стать:

признание дееспособности судом,

вступление в брак.

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Чтобы приступить к работе, необходимо первым делом оформить статус самозанятого — это быстро и просто:

Получи ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) на портале nalog.ru Зарегистрируйся в мобильном приложении «Мой налог» — так ты автоматически получаешь статус самозанятого.

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После выполнения каждого заказа в этом же приложении ты сможешь формировать чек, в котором надо указать:

с кем ты взаимодействовал (физическим или юридическим лицом);

какова стоимость оказанных услуг.

Чек ты направляешь заказчику и получаешь оплату. Каждый месяц в приложении нужно оплачивать налог на самозанятость — это можно делать вручную или подключить автоплатеж.

Биржи фриланса VS соцсети — что выбрать подростку-фрилансеру?

Когда я только начинал делать презентации на заказ, я зарегистрировался на фриланс-бирже Kwork. За первый заказ мне заплатили 800 рублей.

Я понял, что главный принцип тут — откликаться на заказ быстрее других исполнителей. В месяц я получал от заказов 20-40 тыс. рублей.

Моя работа на фриланс-бирже закончилась, когда меня заблокировали из-за того, что я предложил заказчику перейти в другой мессенджер. После этого случая я начал активно вести «Нельзяграм».

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Я постоянно придумывал новые интересные посты о своих проектах, но результатов было мало. Мне помогли популярные хештеги — я ставил их на посты, и ко мне начали обращаться чаще. Но конверсия в заказы была низкая.



Я стал пробовать другие соцсети — «ВКонтакте» и новую российскую деловую соцсеть TenChat. Публиковал те же посты, и у меня достаточно быстро начали появляться первые заказы — это меня вдохновило.

Я стал чаще писать и рассказывать о том, как правильно работать с презентациями;

Активно подписывался на пользователей, которым потенциально могли бы быть интересны мои услуги;

Использовал персонализированный подход, и мне понравилось, что аудитория соцсетей не воспринимала мои предложения, как холодную рассылку — общение часто перетекало в заказы или рекомендации.

Одни клиенты начали советовать меня другим — как вне соцсетей, так и часто внутри TenChat. Так, среди моих заказчиков появились компании, и некоторые из них были очень крупными — «Газпром», «Ростелеком» и «Сколково».

Я ищу заказы через соцсети больше полугода и наработал клиентскую базу — сейчас у меня большое портфолио, и в среднем я получаю 100 тыс. рублей в месяц.

Главный совет по привлечению клиентов в соцсетях — рассказывайте о своих успешных проектах и даже о допущенных ошибках.

Рассказы об успехах и провалах вызывают доверие у текущих и потенциальных подписчиков. Мои посты о промахах и выводах набирали больше всего комментариев, которые затем переходили в личную переписку и заказы.

В соцсетях вполне реально находить заказы бесплатно, и контент-маркетинг — лучший инструмент для этого. Если выкладывать один-три поста в неделю с четкой структурой и привлекательным визуалом, вложенное время обязательно окупится.

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Больше всего мне помогало упорство — я не переставал пытаться, даже когда получал множество отказов или совсем маленькую оплату за заказ. Сейчас я развиваю собственный обучающий проект для подростков от подростков о том, как зарабатывать онлайн, когда тебе нет восемнадцати.

Фриланс для подростков: широкий выбор

Многие навыки или таланты можно монетизировать. Если тебе тяжело определиться, в какой фриланс-профессии попробовать себя, исходи из того, что больше нравится изучать в школе или из своих увлечений и хобби.

Старт работы на фрилансе очень простой — необходимо только зарегистрироваться в качестве самозанятого. Так ты не только сможешь начать зарабатывать самостоятельно, но и будешь лучше понимать, куда поступать и какую профессию хотелось бы освоить полноценно.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney