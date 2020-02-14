Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Яндекс» расскажет школьникам о персональных помощниках на «Уроке цифры»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

«Яндекс» примет участие в «Уроке цифры» с 3 по 16 февраля. Компания расскажет школьникам о персональных помощниках — программах на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» расскажет школьникам о персональных помощниках на «Уроке цифры»

Пройти урок можно в любое время и в любом месте, самостоятельно или со взрослыми или одноклассниками. Все материалы урока — видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления знаний, методические указания для учителей — будут доступны на сайте урокцифры.рф.  

Урок будет представлен в трех вариантах: для младшей, средней и старшей школы. Одно из заданий для младшеклассников — определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения того или иного поручения пользователя: пылесос убирает комнату, лампочка освещает стол и так далее. Старшеклассникам предложат спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться при обработке запроса: от получения помощником команды от человека до конечного результата.

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ