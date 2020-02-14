«Яндекс» расскажет школьникам о персональных помощниках на «Уроке цифры»

«Яндекс» примет участие в «Уроке цифры» с 3 по 16 февраля. Компания расскажет школьникам о персональных помощниках — программах на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Пройти урок можно в любое время и в любом месте, самостоятельно или со взрослыми или одноклассниками. Все материалы урока — видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления знаний, методические указания для учителей — будут доступны на сайте урокцифры.рф.

Урок будет представлен в трех вариантах: для младшей, средней и старшей школы. Одно из заданий для младшеклассников — определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения того или иного поручения пользователя: пылесос убирает комнату, лампочка освещает стол и так далее. Старшеклассникам предложат спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться при обработке запроса: от получения помощником команды от человека до конечного результата.

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