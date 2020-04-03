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Студентка НИУ ВШЭ получила полмиллиона рублей на развитие VR-проекта

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Студентка НИУ ВШЭ Дарья Романова получила 500 тысяч рублей на развитие инновационного проекта в сфере VR по программе «Умник» фонда развития инноваций. Проект использует инновационный подход в изучении школьной программы по физике, сообщает пресс-служба Кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. 

Студентка НИУ ВШЭ получила полмиллиона рублей на развитие VR-проекта

PortusVR — проект студентки третьего курса по изучению физики в школе. Дарья Романова изучила типичные проблемы в изучении физики, их источники и возможные пути решения. Разработка программы проходила на майноре «Стартап с нуля: практика создания собственного бизнеса» в НИУ ВШЭ. Майнор помогает студентам развивать навыки предпринимательства, изучать теорию создания и развития проектов, применять её на практике. 

Грант поможет Дарье и её команде закончить проект, направленный на развитие VR-образования в России.

Фото на обложке: пресс-служба Кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ

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