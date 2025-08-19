Илья Курзанов — о том, как поднять миллионные инвестиции

У инвестора нет времени на сказки — только на факты. Судьбу любого питча определяют пять простых вопросов. Но даже идеальный ответ не спасёт, если стартап копает не туда. Инвестиционный директор и член совета управляющих фонда 3 STREAMS, номинант Forbes «30 до 30» Илья Курзанов даёт те самые пять вопросов — и 10 ниш, которые сегодня реально интересны для инвестиций: от агро и Арктики до демографии и кибербеза.

10 ниш для инвестиций в России

1. Человеческий капитал

Главный дефицит — люди. Всё, что повышает продуктивность, автоматизирует труд или заменяет его роботами, станет объектом инвестиций. Цена труда растёт — значит, решения для его оптимизации будут только дороже.

2. Энергетика и ресурсы

Зелёная повестка хайпует, но деньги лежат в другом: повышение эффективности использования сырья и энергии, технологии для их замещения и автоматизации. Здесь рынок стабильно огромный.

3. Технологический суверенитет

Микрочипы, производство, локальные технологии. Всё, что укрепляет независимость экономики и снижает импортозависимость, будет востребовано и профинансировано.

4. Медицина и образование в регионах

Дефицит врачей и учителей в регионах — гигантская боль. А где большая боль — там всегда большой рынок. Инструменты могут быть разные: от искусственного интеллекта, который помогает врачам ставить диагнозы и делиться практикой, до цифровых платформ, которые делают обучение доступным даже в самой глуши.

5. Арктика

Разработка Арктики — кладезь проблем и возможностей. Добыча, логистика, инфраструктура — здесь инвестор может потерять сон, но точно не потеряет поле для роста.

6. Агро и еда будущего

Вертикальные теплицы, переработка без отходов, премиальные эко-продукты — всё, что позволяет производить больше и качественнее на той же ресурсной базе, получит финансирование. Россия огромная — значит, спрос гарантирован.

7. Логистика

От деревень под Тверью до торговых путей из Азии — всё, что делает доставку быстрее и дешевле, инвесторы будут разбирать на ура. Логистика — нерв экономики, и его всегда недолечивают.

8. Цифровая инфраструктура

Дата-центры, облака, большие модели для локальных ниш, кибербезопасность. Замена ушедших иностранных сервисов уже позади, теперь фокус на рост и инфраструктурные решения.

9. Туризм внутри страны

Россия огромная и неудобная для путешествий. Кто научится превращать сложнодоступные места в простые маршруты, получит рынок. От глэмпингов и SPA до новых форматов отдыха — здесь спрос точно будет.

10. Демография

Самая чувствительная и противоречивая ниша. Всё, что реально помогает людям, которые хотят завести детей, — клиники, страхование, сервисы тестирования и сопровождения — может стать новым трендом. Но важно не скатиться в странные решения

Пять вопросов для идеального питча

Задача питча — ответить на эти пять вопросов. Если дать чёткие ответы — инвестор уже твой. Пришёл, разложил по пунктам, показал — дальше только технические детали.

1. В чём реальная боль?

Любая идея начинается с чужой боли. Даже если один человек сказал: «Да, у меня это болит» — окей, фиксируем. Приведем пример из самой чувствительной и противоречивой ниши: женщина хочет завести ребёнка, но боится генетических рисков и не знает, где пройти тесты. Это конкретная боль, вокруг которой можно строить решение.

Дальше копаем глубже: какие страхи, как их можно убрать, какие костыли работают, а какие — нет. После этого оцениваем масштаб бедствия, смотрим цифры, статистику, проводим опросы через комьюнити, если готовых данных в природе нет. Подтвердили боль цифрами и метриками — только тогда двигаемся дальше.

2. Насколько велик рынок?

Потенциальный рынок должен быть от сотни миллиардов рублей и выше. Если размер достаточный — есть игра. Если нет — ищем следующую боль.

3. Как на этом зарабатывать?

У проекта должна быть понятная стратегия выхода (или exit strategy — план, как инвестор или основатель сможет выйти из проекта и зафиксировать прибыль, минимизировав риски. — Прим. ред.) или хотя бы внятная бизнес-модель. Можно ли этот продукт продать крупной компании? Есть ли шанс встроить его в экосистему? Главное — понять, можно ли сделать из идеи что-то коммерческое.

Если вернуться к нашему примеру, то можно ли продать проект условным «Генотесту», «Яндекс. Здоровью», «СберЗдоровью», страховой компании или сети клиник. Если подобных сценариев нет — значит, это больше история для учёных и госфинансирования, а не для рынка.

Если на решении нельзя заработать, оно не масштабируется. Оно умрёт. Как говорят финансисты, чистая прибыль — это как воздух: мы не живём ради дыхания, но без воздуха сдохнем. Так и бизнес — не ради прибыли, но без неё он дохнет быстрее, чем ты успеешь защитить свой питч.

Даже блестящее решение заглохнет, если не приносит денег и не выдерживает проверку юнит-экономикой (способ посчитать, сколько бизнес зарабатывает и тратит на одну единицу продукта или услуги — заказ, клиент, подписка; помогает понять, работает ли модель и можно ли её масштабировать. — Прим. ред.).

4. Как это масштабировать?

Дальше считаем юнит-экономику. Первый тест — на бумаге. На бизнес-модели проверяем, как её масштабировать, как быстро можно это сделать и сколько нужно денег. Когда есть этот расчёт, появляется внятный питч.

Инвестору неинтересно слушать сказки про «мы верим в продукт» — ему важно другое: вот рабочая экономика, вот рынок, вот конкретная боль клиентов и вот план, как мы можем масштабироваться. Всё, остальное детали.

5. Как отстроиться от конкурентов?

Без честного ответа на вопрос «чем мы лучше?» питч не имеет смысла. Нужно чётко понимать: есть ли на рынке похожие решения, почему они не закрывают боль клиента и где именно твой продукт выигрывает.

Может, конкуренты слишком малы и не дотягивают по качеству. Может, у них кривая стратегия или просто не хватает ресурсов. Разобраться в этом важно не меньше, чем придумать идею. Ведь повторять то, что уже существует, — значит заранее похоронить проект.

Финальный check-up: команда

У любой идеи в итоге есть проверка на прочность: команда. Достаточно ли мы сильные, чтобы вытянуть проект? Умеем ли работать на минимальных ресурсах и при этом мыслить стратегически? Готовы ли строить бизнес на данных, а не на эмоциях?

И самый жёсткий вопрос: почему у нас самих это болит, хотим ли мы вообще заниматься этой проблемой? Если ответы честные и внятные — значит, питч собран правильно.

Elevator pitch: лифт или падение

Обычно, чтобы решить, инвестировать или нет, мы тратим месяцы: погружаемся в индустрию, разбираем рынок, изучаем клиентов, тренды и экономику компании. Но есть и другой формат — elevator pitch. Это когда в кулуарах к тебе подбегает основатель: «Мы придумали приложение, уже есть трекшн, пользователи, метрики — давай пообщаемся».

Разговор длится минуту, но именно он решает, захочет ли инвестор открыть ноут и копнуть глубже.

Дальше всё просто: смотришь на рынок, на трекшн (динамика ключевых показателей стартапа, которая показывает, насколько успешно работает бизнес-модель. — Прим. ред.) и ретеншн (метрика, показывающая, какую долю пользователей продукт удерживает спустя время после первого взаимодействия. — Прим. ред.), на ключевые метрики. Для одних проектов критично удержание, для других — скорость роста. В конечном счёте всё зависит от ниши.