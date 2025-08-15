Один из четырёх фаундеров Рокетбанка — о попытке новой команды возродить легенду

Олег Козырев вместе с Виктором Лысенко, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом в 2013-м создал «банк без отделений» и сервис без скриптов и формальностей. После продажи проекта «ФК Открытие» Козырев продолжал руководить им как топ-менеджер. В 2018 году, уже при Qiwi, он покинул компанию и занялся новыми проектами. Рокетбанк вернулся на рынок спустя 4,5 года после закрытия — уже на лицензии Совкомбанка, с другой командой и иной логикой продукта.

Рокетбанк — проекция команды, которая делала его для себя

Думаю, что глобально весь секрет успеха Рокетбанка в том, что мы делали продукт для себя и таких же, как мы. Общаться с клиентами нужно было так, как мы хотели, чтобы банк общался с нами. Маркетинг должен быть такой, какой нравился бы нам самим. Приложение должно быть таким, чтобы пользоваться им было удобно самим. На работу брать тех людей, с которыми хотелось бы работать вместе.

Мы, как основатели, вкладывали очень много себя, своей души если угодно. Были очень глубоко погружены во все проблемы и задачи. Я уверен, что, несмотря на то что это никогда не было осознанной задачей, это передавалось всей команде. Негласно такое отношение к работе и к продукту проросло во внутреннюю культуру Рокетбанка и заразило всю команду.

Я лично убеждён, что любая компания в первую очередь — это проекция её основателей. Чтобы ты ни делал, получится твоё отражение. Мы же хотели сделать классный банк, которым хотели бы пользоваться сами. Вероятно, многим клиентам хотелось того же, что и нам самим.

Рокетстиль: честность, которой не хватало банкам

Вначале это были какие-то базовые установки вроде «пойми, что спрашивает клиент на самом деле, а потом отвечай», «сначала решаем проблему, потом шутим, если уместно» или «с клиентом всегда на „вы“, но ни в коем случае не на „Вы“».

Для меня ключевым моментом «рокетстилеобразования» было начало 2016-го в момент отзыва лицензии у нашего тогдашнего банка-партнёра. В то время ЦБ активно отзывал банковские лицензии и на рынке были лишь слухи про возможные проблемы. Сам же банк-партнёр в наших разговорах уверял, что «проблема есть, но она решаема». Перед нами встал сложный выбор: сообщить клиентам о возможных проблемах и посоветовать им забрать деньги, чем практически гарантированно похоронить свою же компанию, либо умолчать и надеяться, что пронесёт.

Это было очень тяжёлое решение, мы долго обсуждали, что мы можем и должны сделать. В итоге пришли к тому, что, если бы наш близкий друг спросил, что ему делать, мы бы сказали: «Не знаем, что будет, но на всякий случай лучше забрать деньги». Двойные стандарты — зло, поэтому мы отправили письмо с таким же по сути сообщением всем клиентам.

В итоге с большой помощью коллег из «Открытия» уже через несколько месяцев мы перевыпустили карты всем клиентам на их лицензии, сделали первую удалённую выплату денег через АСВ и восстановили все функции и бизнес-показатели. От клиентов же мы во многом неожиданно для себя получили огромное количество поддержки. Это первый раз, когда я увидел вживую то, что формально называют лояльностью, а Рокетстиль стал частью ДНК компании.

Письмо, которое «Рокетбанк» разослал в 2016 году своим клиентам, в момент отзыва лицензии у банка-партнёра

Когда хочется работать с людьми, а не управлять ими

При запуске мы буквально сидели за соседними столами с остальными членами команды, а фичу могли согласовать на кухне — не было бюрократии и формализма.

Эм, а разве можно как-то иначе? :)

Если серьёзно, то это точно не было «осознанной корпоративной стратегией». Скорее нам, как фаундерам, хотелось быть среди талантливых людей, с которыми хочется проводить много времени над решением сложных проблем. Сидеть в отдельном кабинете, на каком-нибудь верхнем этаже, не знать, как зовут коллег, и строить невидимую стену со своей же командой нам точно никогда не хотелось.

Октябрь 2017 года. Работаю в своем отдельном от коллег кабинете :) / Фото из личного архива Олега Козырева

Я, честно говоря, уже не помню точное количество людей у нас в команде на момент запуска, но думаю, что порядка 10–12 человек. Зато точно знаю, что когда праздновали первый год Рокетбанка, то отправили клиентам письмо, в котором было написано, что «наша команда выросла с 4 основателей до 23 сотрудников». Это было точно посчитанное количество людей :)

Когда офис пахнет дымом и свободой

Кальяны появились сначала случайно, а потом остались навсегда. Однажды в пятницу я принёс кальян в офис, и всем понравилось, потом мы по пятницам забивали его сами и мучились с этим занятием. На один из первых корпоративов мы наняли кальянного мастера.

Как сейчас помню, это была девушка по имени Алёна. Чаевых ей в тот вечер оставили в разы больше, чем озвученная ею изначальная стоимость, и это стало моментом озарения. Мы подумали, пусть она приходит каждую пятницу, а потом уже пусть каждый день, а через месяц мы уже собеседовали кальянного мастера в офис на фултайм :)

А про смузи — дело в том, что никто из нас его не особо уважал до тех пор, пока Олег Тиньков* не сказал, что мы «смузи в коворкинге» пьём**. У нас не было никакого другого выбора, кроме как организовать возможность пить смузи в офисе круглосуточно после этого :)

Март 2015 года. Момент появления первого смузи в нашем «коворкинге». / Фото из личного архива Олега Козырева

Фантазия на тему: что сказал бы Тиньков* о новом Рокетбанке

Твиттер-война с Тиньковым*, которая добавила популярности «Рокету»***, конечно же, это случайность. Олег Юрьевич* в то время был довольно активен в твиттере и писал туда явно лично, а у нас широко известный в узких кругах, в будущем лучший директор по маркетингу в России по мнению «Коммерсанта», в то время начинающий специалист Кирилл Родин, был накануне повышен со стажёра до новой и тогда неиронично модной должности «SMM-менеджер». Однажды вечером он приходит и говорит: «Ребят, там Олег Юрьич* нам пишет, что делать? Мне страшно». Пришлось поддержать коллегу и устроить немного совместного креатива и веселья. Остальное уже история :)

Маэстро, конечно, сложно переплюнуть, но, если пофантазировать, что бы мог сказать Олег Юрьич* из 2016-го по поводу перезапуска «Рокета», вероятно, это было бы что-то в духе: «Это не бизнес, а фестиваль ностальгии. Посмотрим, как они справятся: сделают ли выводы из того, чему я их учил, или просто выпустят очередной фантик. А я? Я жду, посмотрю, закроют через полгода или через год. Business, baby. Не зарабатываешь — на улицу!»

Маркетинговая уловка под видом перезапуска

Мне представляется, что команде нового Рокетбанка показалось хорошей идеей воспользоваться брендом, чтобы получить первоначальную аудиторию быстрее. Судя по всему, этот интерес им удалось конвертировать в заявки на карты, но останутся ли эти клиенты с ними долгосрочно — большой вопрос. Думаю, что есть большая опасность разочаровать аудиторию настоящего Рокетбанка и это может сыграть с ними злую шутку.

Думаю, что новый продукт со старым неймингом не более чем маркетинговая уловка. Я пока не увидел, что перезапущенный Рокетбанк предлагает рынку что-то принципиально новое. И отрицательно отношусь к тому, что Рокетбанк сделали платным :)

Оригинальный Рокетбанк запускался во времена, когда очевидные и ожидаемые сейчас вещи были неслыханными: весь банк в приложении, без отделений — такого просто не было на массовом рынке. Банковскими картами люди пользовались, в основном чтобы 1–2 раза в месяц снять зарплату в банкомате, и идея, что банк может быть продуктом, который искренне хочется советовать друзьям и коллегам, казалась бесперспективной глупостью.

Пока же всё, почему мы говорим о новом Рокетбанке, — это лишь следствие взятого названия. Вряд ли бы вообще написали что-то про запуск чего-то от Совкомбанка, если бы название было другое :)

Думаю, что для Совкомбанка это обычная скучная логика большой корпорации. Что-то в духе: «Нам надо бы что-то сделать, чтобы в отчёте для совета директоров красиво смотрелось. Там был когда-то какой-то Рокетбанк, молодёжи вроде нравилось. Давайте купим бренд, найдём кого-то, кто нам его сделает». Мой опыт говорит о том, что такая логика, при всей внешней рациональности, очень плохо работает для запуска и развития продукта, который может быть интересен людям.

Почему игра может не стоить свеч для команды нового «Рокета»

ДИСКЛЕЙМЕР: Я не знаю никаких подробностей, поэтому дальше лишь предположения.

Судя по всему, весь новый Рокетбанк полностью фондируется Совкомбанком, а команда — это менеджеры, а не основатели компании. Внутренний корпоративный стартап. Скорее их внутренние отношения строятся на сделке в духе «вы действуете по согласованному с нами пятилетнему бизнес-плану, вам 10% от прибыли в течение Х лет». Либо (что, на мой взгляд, ещё хуже) новый Рокетбанк — это в реальности просто лицензия на софт, которая продаётся банку по N рублей за активного клиента.

Скорее всего, вся ключевая инфраструктура банка: АБС, процессинг, финансовый мониторинг, скоринг-модель для кредитования — будет контролироваться исключительно банком.

Мой опыт говорит о том, что без контроля над этими вещами сложно строить продукт, а объяснить банку, что именно и почему вам нужно делать иначе, чем они привыкли, практически невозможно. Попытки будут забирать огромное количество сил и, что важнее, времени. Это будет мешать компании расти.

Если моя гипотеза верна, мне кажется, что риск у команды перегореть и пойти делать что-то другое, высок. Игра не будет стоить свеч, результат будет посредственный.

Если раньше банк для хипстеров, то теперь для кого?

Я посмотрел сайт и приложение и, честно говоря, у меня нет ответа на вопрос: для кого новый «Рокет»? С одной стороны, коммуникация строится в духе «Привет, клиент! Сейчас мы тебе расскажем, что такое денежки и как ими пользоваться», а с другой стороны — рекомендуют посещать условные кофейни с чеком 500–700 рублей за чашку.

Мне лично крайне режет глаз коммуникация новой команды Рокетбанка, цитирую буквально: «Вы с ралли?». Тоже хочется задаться вопросом: «Это для кого?»

В оригинальном Рокетбанке core-клиенты были в возрасте 25–35 лет. Если продукт на старте буквально для тех же людей, то им сейчас 35–45. Со стороны не кажется, что у команды нового «Рокета» есть продуманный ответ на этот вопрос.

Почему продажа Рокетбанка была лучшим ходом

Продажа Рокетбанка «Открытию», безусловно, правильное решение. Сделка была в 2016 году, и в то время найти венчурные деньги, на которые мы изначально рассчитывали, для финтех-компании в России было практически невозможно. Благодаря сделке с Открытием, мы смогли преодолеть отзыв лицензии у нашего предыдущего банка-партнёра и следующие пару лет были, на мой взгляд, самыми лучшими годами в Рокетбанке: мы росли невероятно быстрыми темпами, запустили множество продуктов, которые давно хотели.

* Является иноагентом, внесен в реестр 16.02.2024 на основании решения Минюста России.

** 20 марта 2015 года в издании «Секрет фирмы» вышло интервью с Олегом Тиньковым (внесен в реестр иноагентов), в котором он объяснил, зачем делает промо «небольшому стартапу» «Рокетбанку» и высказался о нём: «Стартаперы смузи пьют, тыкают в планшетики и не думают о прибыли».

*** Твиттер-вражда с Олегом Тиньковым (внесен в реестр иноагентов) началась в 2013 году, когда «Рокетбанк» только запустили, и продлилась вплоть до частичного ухода Тинькова из публичного поля уже от «Тинькофф-банка». От «они не проживут и года» до «вместо зарабатывания денег они играются» — простой троллинг превратился в культовый хайп. Следующего хода каждого из оппонентов ждали как новую серию любимого шоу.

По мотивам твиттер-вражды с Олегом Тиньковым «Рокетбанк» выпустил две игры. В первой нужно было уклоняться от карточек Tinkoff и восстанавливать здоровье с помощью смузи. Вторая называлась «Не нужно быть гением аналитики тут» — в ней собрали самые резонансные высказывания Олега Тинькова о «Рокетбанке».