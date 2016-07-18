Меню
7 советов для тех, кто занялся сторителлингом

Эти истории точно продадут

Елизавета Викулова
18 июля 2016, 17:15

В повседневной практике те или иные приемы сторителлинга используются всеми, но применяют их осознанно в профессиональной деятельности далеко не все. А зря, уверена Елизавета Викулова, руководитель «Первой Студии Сторителлинга».

В колонке на Rusbase Елизавета раскрывает те самые хитрости сторителлинга, которые заставят тексты заиграть новыми красками и привлекут клиентов. Их всего 7.

Сторителлинг — результативная коммуникация — продажа

Коммуникация должна быть результативной. Для бизнеса итог коммуникации — продажа. Результативное сообщение обладает следующими качествами:

  • хорошо вовлекает внимание;
  • вызывает эмоциональный отклик;
  • имеет вирусный эффект;
  • хорошо запоминается.

Все это и умеет делать сторителлинг.

Совет №1. Применяйте элементы сторителлинга в своих сообщениях

Внедряйте в свои сообщения, посты, статьи элементы сторителлинга. Расскажите пример из жизни, подтверждающий ваши слова. Или введите в текст пару строк диалога. Не нужно понимать сторителлинг как историю, построенную по строгим канонам драматического искусства, или, наоборот, просто как байки и анекдоты. Сторителлинг — многолик.

Главное сегодня — эмоциональная вовлеченность вашей целевой аудитории в контент, который вы даете и используете для продвижения. Если держать это в голове, то можно абсолютно естественно внедрить сторителлинг в рабочую практику.

Вместо того, чтобы написать так:
Общепринятая печатная рекламы сегодня, в том виде в котором она, в большинстве случаев существует — неэффективное вложение денег.
Лучше написать, например, как-то так:
Однажды наш клиент пожаловался: «Да вот, делал рекламу печатную, да эффект плохой. В чем дело — не понимаю...». «А как распространяете?» — спрашиваем. «Да в подъездах домов и на улице — прохожим» — его ответ. «Понятно. А скажите честно, вы сами-то читаете то, что по подъездам раскидывают и на улицах раздают?» — наш вопрос. Пауза... «Нет...» — отвечает клиент.

Совет №2. Используйте персонажей

Используйте персонажей для общения с вашей аудиторией: это хороший вариант, чтобы транслировать основные ценности компании.

Персонажи хороши для продвижения в социальных сетях. Например, короткие посты с советами от вашего фирменного героя наверняка соберут много репостов.

Можно придумывать истории с персонажами, чтобы доносить ваши сообщения до целевой аудитории. И многое другое.

У нас, например, есть три персонажа. Каждый индивидуален и помогает транслировать и доносить до аудитории основные ценности, принципы и компетенции команды. Этот способ уже показал свою эффективность.

Совет №3. Используйте визуальный сторителлинг

Не нужно думать, что сторителлинг это только написанная или рассказанная история. Это не так. Существует еще и визуальный сторителлинг. И его приёмы применимы абсолютно к любому продукту, от сайта до презентации. Используйте их.

Они разнообразны, в рамках одной статьи их не описать. Но помните: это «картинки», которые несут эмоциональный заряд.

Совет №4. Расскажите свою историю

Вместо скучного текста расскажите историю о себе. И снимите видео, где вы рассказываете о себе и компании. Рассказываете просто и достаточно неформально.

Тут важно помнить, что у истории должна быть завязка, основное содержание, развязка. И очень желательно приводить в рассказе то, как вы преодолевали трудности.

Касательно видео — помните, что, помимо хорошего содержания, желательно, чтобы видео было визуально качественным. Если возьметесь делать его самостоятельно, то как минимум нужно:

  • снимать со штатива;
  • обеспечить хорошее освещение;
  • позаботиться о хорошем звуке.

Совет №5. Собирайте банк историй

Истории повсюду. Каждый новый проект неповторим, и можно всегда рассказать историю о том, как он создавался. Истории сотрудников тоже интересны. И истории ошибок очень важны.

Можно не упоминать ни конкретных лиц, ни имен компаний, а придумать вместо этого вымышленных персонажей и рассказать историю. Главное, чтобы она несла в себе некоторые выводы, практические советы. Была информативной.

Важно регулярно собирать банк историй и внедрять их по мере необходимости в контент, который создает компания. Их можно использовать и для других целей, например, для обучения и мотивации сотрудников. Самые выдающиеся истории можно облекать в какую-то особенную форму, например, сделать на их основе комикс.

Совет №6. Сторителлинг в отзывах и кейсах

Где огромный простор для творчества сторителлера — так это в отзывах и кейсах. Стройте их по схеме увлекательного рассказа.

Расскажите о герое — клиенте, с чем он к вам пришел, а с чем ушел. Опишите процесс работы и покажите результат. Делайте это не сухо, а живо и увлекательно.

Делайте фото, инфографику, скетчи. Показывайте промежуточные этапы и потом уже сам результат. Представьте, что нужно совершенно постороннему, мимо проходящему человеку показать, как вы работаете и как круто в итоге получается, заинтересовать его. Как представите — появится множество идей по воплощению.

Совет №7. Уходите от стандартных схем

Не нужно буквально понимать стандартную схему, по которой строят многие рекламные истории. Персонаж — Проблема — Решение. Схема имеет место — и она хороша, но это не готовый рецепт истории, а лишь основной каркас, элементы, которые могут присутствовать в истории.

Поэтому применять такую структуру «в лоб» не нужно.

Намного важнее — уметь вызывать правильные эмоции и описывать пользу от услуги, продукта. Как это лучше сделать, можно понять только из конкретного проекта.

Вариантов применения сторителлинга очень много. Главное — понимать, что это инструмент, который позволяет говорить с аудиторией на естественном языке. Хороший сторителлинг принимает во внимание принципы человеческого восприятия.

И что еще важно — сторителлинг как способ передачи сообщения не может устареть или перестать работать. Истории будут всегда.

Фото на обложке: Pixabay

