7 советов для тех, кто занялся сторителлингом

Совет №4. Расскажите свою историю

Вместо скучного текста расскажите историю о себе. И снимите видео, где вы рассказываете о себе и компании. Рассказываете просто и достаточно неформально.

Тут важно помнить, что у истории должна быть завязка, основное содержание, развязка. И очень желательно приводить в рассказе то, как вы преодолевали трудности.

Касательно видео — помните, что, помимо хорошего содержания, желательно, чтобы видео было визуально качественным. Если возьметесь делать его самостоятельно, то как минимум нужно:

снимать со штатива;

обеспечить хорошее освещение;

позаботиться о хорошем звуке.

Совет №5. Собирайте банк историй

Истории повсюду. Каждый новый проект неповторим, и можно всегда рассказать историю о том, как он создавался. Истории сотрудников тоже интересны. И истории ошибок очень важны.

Можно не упоминать ни конкретных лиц, ни имен компаний, а придумать вместо этого вымышленных персонажей и рассказать историю. Главное, чтобы она несла в себе некоторые выводы, практические советы. Была информативной.

Важно регулярно собирать банк историй и внедрять их по мере необходимости в контент, который создает компания. Их можно использовать и для других целей, например, для обучения и мотивации сотрудников. Самые выдающиеся истории можно облекать в какую-то особенную форму, например, сделать на их основе комикс.

Совет №6. Сторителлинг в отзывах и кейсах

Где огромный простор для творчества сторителлера — так это в отзывах и кейсах. Стройте их по схеме увлекательного рассказа.

Расскажите о герое — клиенте, с чем он к вам пришел, а с чем ушел. Опишите процесс работы и покажите результат. Делайте это не сухо, а живо и увлекательно.

Делайте фото, инфографику, скетчи. Показывайте промежуточные этапы и потом уже сам результат. Представьте, что нужно совершенно постороннему, мимо проходящему человеку показать, как вы работаете и как круто в итоге получается, заинтересовать его. Как представите — появится множество идей по воплощению.