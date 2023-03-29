Правила управления личными финансами

Эксперты по финансовой грамотности отмечают, что одна из причин отказа контролировать бюджет — отсутствие необходимых знаний. В материале — о том, как сделать контроль расходов новой полезной привычкой.

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Зачем управлять личными финансами?

Финансовая грамотность делает жизнь более комфортной и предсказуемой. С помощью планирования доходов и расходов человек понимает, что может позволить себе сейчас и в будущем. А на случай кризиса хорошо иметь резервный фонд, а может, и пассивный доход.

Кроме того, из-за хаоса в финансах могут возникать неприятные последствия:

Стресс . Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ и Страхового Дома ВСК, 29% россиян боятся роста цен и инфляции, 27% — снижения уровня доходов. Одна из возможных причин подобных страхов — непонимание того, как вести личный бюджет .

. Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ и Страхового Дома ВСК, 29% россиян боятся роста цен и инфляции, 27% — снижения уровня доходов. Одна из возможных причин подобных страхов — непонимание того, . Долговые обязательства . Риск потерять источник дохода есть всегда, а при отсутствии накоплений это верный путь в долговую яму. Так, по данным на 1 декабря 2022 года, объем долгов россиян перед кредитными организациями превысил 27 триллионов рублей.

. Риск потерять источник дохода есть всегда, а при отсутствии накоплений это верный путь в долговую яму. Так, по данным на 1 декабря 2022 года, объем долгов россиян перед кредитными организациями превысил 27 триллионов рублей. Нерациональные траты. Такси, готовая еда, брендовые вещи, подписки которыми вы не пользуетесь, вредные сладости и фастфуд — все это способно похитить мечту, например, об отдыхе у моря.

Чтобы избежать этих проблем, стоит разобраться, как правильно вести личный бюджет, особенно учитывая нестабильную экономическую обстановку в стране.

Посчитать доходы

О правилах, которые мы описываем и многих других, можно прочитать в книгах по финансовой грамотности. Например, «Куда уходят деньги?» Юлии Сахаровской или «Кошелек или жизнь» Вики Робин.

Как начать вести бюджет? Записать все источники дохода и суммы поступлений. Это может быть:

зарплата;

выручка, которую приносит бизнес;

налоговые вычеты;

проценты по вкладу;

социальные пособия;

плата за сдачу недвижимости в аренду.

Нерегулярные доходы, такие как разовые подработки и подарки на праздники, лучше учитывать отдельно. Точно спрогнозировать их вряд ли получится, поэтому используйте усредненные значения.

Сложить расходы

Распределяйте траты по трем категориям: текущие, предвиденные (запланированные) и крупные покупки.

Текущие расходы

Рассчитываем каждый месяц. К ним относятся коммунальные платежи, расходы на мобильную связь и интернет, плата за образование, покупка продуктов, взносы по кредитам и другие. Важно учесть, что они могут меняться. Например, в отопительный сезон больше трат на ЖКУ, в праздники — на продукты. А в отпуске нет необходимости платить за транспорт и обеды на работе.

Непредвиденные расходы стоит выписывать отдельно. Например, может потребоваться купить ботинки, воспользоваться услугами химчистки или просто сходить в кафе с друзьями. Ограничьте эти траты конкретной суммой, чтобы не увлечься.

Предвиденные расходы

Это расходы, которые не являются ежемесячными, но вы знаете о них заранее. Например, необходимо ежегодно продлевать страховку автомобиля. Покупать подарки к важным датам. Оплачивать развлечения и экскурсии во время отпуска.

Для предвиденных расходов удобно пользоваться целевыми счетами в банке. Это срочные вклады, которые можно пополнять, но снять сумму до достижения цели не получится. Лучше переводить на них деньги каждый месяц, чтобы не пришлось резко урезать бюджет перед дедлайном.

Большие покупки

Крупные покупки не всегда получается предвидеть, поэтому вынесем их отдельно. Допустим, вы хотите купить автомобиль. Или профессиональный фотоаппарат. Есть два пути достижения этих целей. Первый — открыть целевой вклад и накопить нужную сумму за определенный срок. Второй — взять кредит. Но сначала подумайте: можете ли вы себе это позволить? Необходимость урезать ежемесячные расходы ради крупных покупок — плохой знак, особенно если без желаемой вещи вполне можно обойтись.

Оптимизировать бюджет

После составления списка нужно проанализировать расходы из предыдущего пункта. Далее — убедиться, что деньги идут на то, что необходимо и приносит радость. Когда приоритеты расставлены, стоит решить, какие расходы исключить, какие урезать, а какие наоборот — увеличить. Например, можно отказаться от фастфуда, чтобы купить абонемент в фитнес-зал, на который раньше не хватало денег. Или приобрести кофемашину — это выгоднее и экологичнее, чем ежедневно покупать кофе на вынос.

С сиюминутными желаниями стоит быть осторожными, если они способны проделать дыру в бюджете. Прежде чем купить горящий тур или забронировать столик в дорогом ресторане, нужно подумать: хватит ли денег на необходимые покупки, оплату коммунальных платежей и другие нужды? Здравый смысл подсказывает сначала закрыть базовые потребности.

Тратить меньше, чем зарабатываете

Способность ограничивать краткосрочные удовольствия и откладывать деньги — ключевой навык, необходимый для управления личными финансами и семейным бюджетом. Чтобы развить его, можно соблюдать правила:

Избегать спонтанных покупок. Заниматься шоппингом не ради сиюминутного удовольствия, а рационально: ходить в магазин со списком. Так можно сэкономить время и не купить лишнего. Не влезать в долги. Если у вас есть кредитная карта — используйте ее только в крайнем случае. Например, если задержали зарплату, а базовые нужды не закрыты. При поступлении денег нужно обязательно пополнить кредитку, а затем скорректировать бюджет, чтобы денег хватило до конца месяца. Учитывать скрытые траты. Так, приобретение автомобиля означает затраты на обучение вождению, топливо, техобслуживание, запчасти, страховку. А светлое пальто придется регулярно носить в химчистку. Учиться экономить. Использовать кэшбэк и дисконтные программы. Перед покупками стоит потратить время на изучение рынка, чтобы выбрать самое выгодное предложение. Можно торговаться — например, со своим сотовым оператором для перехода на более выгодный тариф.

Мария Гусева, методист курса по финансовой грамотности образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», рассказывает о способе «четырех конвертов», который помогает начать управлять личными финансами и скопить первые деньги.

Его суть в том, чтобы из месячного дохода убрать сумму на обязательные расходы и 10% на инвестиции. Все остальное нужно поделить на четыре части. Каждая из них — это деньги на неделю: на продукты, транспорт, какие-то внезапные желания вроде пойти в кафе. Остаток суммы в конце недели можно перенести на следующую или сразу убрать в «копилку». Система помогает не остаться к концу месяца без денег.

Создать чрезвычайный фонд

Заместитель директора института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова в своих интервью рекомендует россиянам создать подушку безопасности, которой хватит на безбедную жизнь в течение 6-12 месяцев. Размер этой суммы индивидуален. Например, если вам предстоит вылечить зубы, сделать ремонт или оплатить обучение ребенка, стоит включить деньги на эти траты в резервный фонд.

По результатам опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», исследовательским центром A2 и банком «Открытие», финансовая подушка есть у 79% россиян. Правда, большинству из них (62%) хватит этих накоплений не более чем на три месяца.

Работать с оставшимися деньгами

Создание пассивного дохода (подробнее о способах его получения мы писали ранее) — один из лучших способов распорядиться свободными финансами. Можно положить подушку безопасности на депозит и каждый месяц получать проценты. А оставшуюся сумму инвестировать, например:

Купить акции и облигации на фондовой бирже.

Приобрести гараж, машиноместо или другую недвижимость и сдавать в аренду.

Перевести сбережения в валюту. Помимо привычных долларов и евро можно присмотреться к китайским юаням или криптовалютам, хотя последние активы особенно волатильны, и инвестирование может быть сопряжено с высокими рисками.

Еще один способ — использование партнерских программ магазинов и маркетплейсов. Многие сервисы за приглашение друзей дают баллы или рубли, которыми можно частично оплатить дальнейшие покупки. Например, «Яндекс.Маркет» дарит 300 баллов за каждого друга (1 балл = 1 рубль), а «Тинькофф» — до 1000 рублей на счет (в зависимости от того, какой продукт посоветуете).

Как ставить финансовые цели

Финансовые цели — это желания, планы и мечты, для реализации которых нужно накопить определенную сумму денег. Они не всегда связаны с материальными приобретениями. Финансовой целью может быть избавление от статуса должника, получение пассивного дохода, формирование пенсионных накоплений.

Чтобы правильно ставить цели, можно использовать методику SMART, разработанную американским бизнес-консультантом Джорджем Т. Дораном. Согласно ей, цель должна быть:

S pecific — конкретной. Например, закрыть ипотечный кредит.

pecific — конкретной. Например, закрыть ипотечный кредит. M easurable — измеримой. Осталось перечислить банку 660 тысяч рублей.

easurable — измеримой. Осталось перечислить банку 660 тысяч рублей. A chievable — достижимой. Есть сбережения (300 тыс. рублей) и подработка (15 тыс. в месяц). Это позволит ежемесячно перечислять банку 32 тыс. рублей вместо 17 тыс. и закрыть кредит в срок.

chievable — достижимой. Есть сбережения (300 тыс. рублей) и подработка (15 тыс. в месяц). Это позволит ежемесячно перечислять банку 32 тыс. рублей вместо 17 тыс. и закрыть кредит в срок. R elevant — значимой. Достижение цели позволит меньше работать и больше путешествовать, и не нужно будет беспокоиться об очередном платеже.

elevant — значимой. Достижение цели позволит меньше работать и больше путешествовать, и не нужно будет беспокоиться об очередном платеже. Time bound — ограниченной по времени. Не более 12 месяцев.

Удобно открыть накопительные счета для каждой цели и настроить автоматическое пополнение. При достижении одной из целей можно заменить ее на другую.

Приложения для управления личными финансами

Конечно, можно по старинке вести бюджет в Excel или Google-таблицах. Но есть и более современные инструменты управления личными финансами — специальные приложения.

Wallet

Позволяет фиксировать доходы и траты в разных валютах, вести учет задолженностей. С Wallet удобно сохранять транзакции и синхронизировать их между несколькими устройствами. Операции автоматически распределяются по категориям — от трат на ЖКХ до покупки одежды.

Скриншот из приложения Wallet

Приложение составляет инфографики доходов и расходов. Они помогают быстро оценить, откуда приходят деньги и куда уходят. А еще с помощью Wallet можно создавать шаблоны платежей и списки покупок.

Monefy

Приложением удобно пользоваться: достаточно кликнуть на иконку нужной категории и указать сумму. Также можно добавить комментарий. В платной версии доступен выбор валюты (по умолчанию валюта — рубль) и установка четырехзначного пароля. А еще — синхронизация между несколькими устройствами.

Скриншот из приложения Monefy

«Дзен-мани»: учет расходов

Есть возможность установить максимальную сумму расходов за месяц: приложение проследит за тем, чтобы вы не вышли за ее пределы. Если у вас общий бюджет, можно создать учетные записи для всех членов семьи, чтобы каждый фиксировал свои доходы и расходы.

Самостоятельно фиксирует расходы, поэтому вам не придется тратить много времени на управление личными и семейными финансами. Для этого необходимо разрешить приложению импортировать операции из приложения банка или электронного кошелька. Доступен импорт из «Сбербанка», «Альфа‑банка», «Тинькофф», «Яндекс.Денег», Webmoney или QIWI. А еще «Дзен-мани» умеет брать нужную информацию из SMS.

Текст: Вера Жихарева

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Приложение формирует отчеты по категориям расходов и напоминает, сколько денег нужно зарезервировать на оплату счетов. Еще одна полезная опция — сервис подбора самого выгодного банковского вклада.