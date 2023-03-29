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Правила управления личными финансами

Лонгриды
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Лариса Ступина

Согласно результатам опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), только 51% россиян ведут учет своих доходов и трат. 

Эксперты по финансовой грамотности отмечают, что одна из причин отказа контролировать бюджет — отсутствие необходимых знаний. В материале — о том, как сделать контроль расходов новой полезной привычкой.

Правила управления личными финансами

Содержание:

 

Зачем управлять личными финансами?

Финансовая грамотность делает жизнь более комфортной и предсказуемой. С помощью планирования доходов и расходов человек понимает, что может позволить себе сейчас и в будущем. А на случай кризиса хорошо иметь резервный фонд, а может, и пассивный доход. 

Кроме того, из-за хаоса в финансах могут возникать неприятные последствия:

  • Стресс. Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ и Страхового Дома ВСК, 29% россиян боятся роста цен и инфляции, 27% — снижения уровня доходов. Одна из возможных причин подобных страхов — непонимание того, как вести личный бюджет
  • Долговые обязательства. Риск потерять источник дохода есть всегда, а при отсутствии накоплений это верный путь в долговую яму. Так, по данным на 1 декабря 2022 года, объем долгов россиян перед кредитными организациями превысил 27 триллионов рублей. 
  • Нерациональные траты. Такси, готовая еда, брендовые вещи, подписки которыми вы не пользуетесь, вредные сладости и фастфуд — все это способно похитить мечту, например, об отдыхе у моря.

Чтобы избежать этих проблем, стоит разобраться, как правильно вести личный бюджет, особенно учитывая нестабильную экономическую обстановку в стране. 

 

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Посчитать доходы

О правилах, которые мы описываем и многих других, можно прочитать в книгах по финансовой грамотности. Например, «Куда уходят деньги?» Юлии Сахаровской или «Кошелек или жизнь» Вики Робин. 

Как начать вести бюджет? Записать все источники дохода и суммы поступлений. Это может быть:

  • зарплата;
  • выручка, которую приносит бизнес;
  • налоговые вычеты;
  • проценты по вкладу;
  • социальные пособия;
  • плата за сдачу недвижимости в аренду.

Нерегулярные доходы, такие как разовые подработки и подарки на праздники, лучше учитывать отдельно. Точно спрогнозировать их вряд ли получится, поэтому используйте усредненные значения.

 

Сложить расходы

Распределяйте траты по трем категориям: текущие, предвиденные (запланированные) и крупные покупки.

  • Текущие расходы

Рассчитываем каждый месяц. К ним относятся коммунальные платежи, расходы на мобильную связь и интернет, плата за образование, покупка продуктов, взносы по кредитам и другие. Важно учесть, что они могут меняться. Например, в отопительный сезон больше трат на ЖКУ, в праздники — на продукты. А в отпуске нет необходимости платить за транспорт и обеды на работе. 

Непредвиденные расходы стоит выписывать отдельно. Например, может потребоваться купить ботинки, воспользоваться услугами химчистки или просто сходить в кафе с друзьями. Ограничьте эти траты конкретной суммой, чтобы не увлечься.

  • Предвиденные расходы

Это расходы, которые не являются ежемесячными, но вы знаете о них заранее. Например, необходимо ежегодно продлевать страховку автомобиля. Покупать подарки к важным датам. Оплачивать развлечения и экскурсии во время отпуска. 

Для предвиденных расходов удобно пользоваться целевыми счетами в банке. Это срочные вклады, которые можно пополнять, но снять сумму до достижения цели не получится. Лучше переводить на них деньги каждый месяц, чтобы не пришлось резко урезать бюджет перед дедлайном.

  • Большие покупки

Крупные покупки не всегда получается предвидеть, поэтому вынесем их отдельно. Допустим, вы хотите купить автомобиль. Или профессиональный фотоаппарат. Есть два пути достижения этих целей. Первый — открыть целевой вклад и накопить нужную сумму за определенный срок. Второй — взять кредит. Но сначала подумайте: можете ли вы себе это позволить? Необходимость урезать ежемесячные расходы ради крупных покупок — плохой знак, особенно если без желаемой вещи вполне можно обойтись. 

 

Оптимизировать бюджет

После составления списка нужно проанализировать расходы из предыдущего пункта. Далее — убедиться, что деньги идут на то, что необходимо и приносит радость. Когда приоритеты расставлены, стоит решить, какие расходы исключить, какие урезать, а какие наоборот — увеличить. Например, можно отказаться от фастфуда, чтобы купить абонемент в фитнес-зал, на который раньше не хватало денег. Или приобрести кофемашину — это выгоднее и экологичнее, чем ежедневно покупать кофе на вынос.

С сиюминутными желаниями стоит быть осторожными, если они способны проделать дыру в бюджете. Прежде чем купить горящий тур или забронировать столик в дорогом ресторане, нужно подумать: хватит ли денег на необходимые покупки, оплату коммунальных платежей и другие нужды? Здравый смысл подсказывает сначала закрыть базовые потребности.

 

Тратить меньше, чем зарабатываете

Способность ограничивать краткосрочные удовольствия и откладывать деньги — ключевой навык, необходимый для управления личными финансами и семейным бюджетом. Чтобы развить его, можно соблюдать правила:

  1. Избегать спонтанных покупок. Заниматься шоппингом не ради сиюминутного удовольствия, а рационально: ходить в магазин со списком. Так можно сэкономить время и не купить лишнего.
  2. Не влезать в долги. Если у вас есть кредитная карта — используйте ее только в крайнем случае. Например, если задержали зарплату, а базовые нужды не закрыты. При поступлении денег нужно обязательно пополнить кредитку, а затем скорректировать бюджет, чтобы денег хватило до конца месяца.
  3. Учитывать скрытые траты. Так, приобретение автомобиля означает затраты на обучение вождению, топливо, техобслуживание, запчасти, страховку. А светлое пальто придется регулярно носить в химчистку.
  4. Учиться экономить. Использовать кэшбэк и дисконтные программы. Перед покупками стоит потратить время на изучение рынка, чтобы выбрать самое выгодное предложение. Можно торговаться — например, со своим сотовым оператором для перехода на более выгодный тариф. 

Мария Гусева, методист курса по финансовой грамотности образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», рассказывает о способе «четырех конвертов», который помогает начать управлять личными финансами и скопить первые деньги. 

Его суть в том, чтобы из месячного дохода убрать сумму на обязательные расходы и 10% на инвестиции. Все остальное нужно поделить на четыре части. Каждая из них — это деньги на неделю: на продукты, транспорт, какие-то внезапные желания вроде пойти в кафе. Остаток суммы в конце недели можно перенести на следующую или сразу убрать в «копилку». Система помогает не остаться к концу месяца без денег.

 

Создать чрезвычайный фонд

Заместитель директора института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова в своих интервью рекомендует россиянам создать подушку безопасности, которой хватит на безбедную жизнь в течение 6-12 месяцев. Размер этой суммы индивидуален. Например, если вам предстоит вылечить зубы, сделать ремонт или оплатить обучение ребенка, стоит включить деньги на эти траты в резервный фонд.

По результатам опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», исследовательским центром A2 и банком «Открытие», финансовая подушка есть у 79% россиян. Правда, большинству из них (62%) хватит этих накоплений не более чем на три месяца.

 

Работать с оставшимися деньгами

Создание пассивного дохода (подробнее о способах его получения мы писали ранее) — один из лучших способов распорядиться свободными финансами. Можно положить подушку безопасности на депозит и каждый месяц получать проценты. А оставшуюся сумму инвестировать, например:

  • Купить акции и облигации на фондовой бирже.
  • Приобрести гараж, машиноместо или другую недвижимость и сдавать в аренду.
  • Перевести сбережения в валюту. Помимо привычных долларов и евро можно присмотреться к китайским юаням или криптовалютам, хотя последние активы особенно волатильны, и инвестирование может быть сопряжено с высокими рисками. 

Еще один способ — использование партнерских программ магазинов и маркетплейсов. Многие сервисы за приглашение друзей дают баллы или рубли, которыми можно частично оплатить дальнейшие покупки. Например, «Яндекс.Маркет» дарит 300 баллов за каждого друга (1 балл = 1 рубль), а «Тинькофф» — до 1000 рублей на счет (в зависимости от того, какой продукт посоветуете).

 

Как ставить финансовые цели

Финансовые цели — это желания, планы и мечты, для реализации которых нужно накопить определенную сумму денег. Они не всегда связаны с материальными приобретениями. Финансовой целью может быть избавление от статуса должника, получение пассивного дохода, формирование пенсионных накоплений.

Чтобы правильно ставить цели, можно использовать методику SMART, разработанную американским бизнес-консультантом Джорджем Т. Дораном. Согласно ей, цель должна быть:

  • Specific — конкретной. Например, закрыть ипотечный кредит.
  • Measurable — измеримой. Осталось перечислить банку 660 тысяч рублей. 
  • Achievable — достижимой. Есть сбережения (300 тыс. рублей) и подработка (15 тыс. в месяц). Это позволит ежемесячно перечислять банку 32 тыс. рублей вместо 17 тыс. и закрыть кредит в срок. 
  • Relevant — значимой. Достижение цели позволит меньше работать и больше путешествовать, и не нужно будет беспокоиться об очередном платеже.
  • Time bound — ограниченной по времени. Не более 12 месяцев.

Удобно открыть накопительные счета для каждой цели и настроить автоматическое пополнение. При достижении одной из целей можно заменить ее на другую.

 

Приложения для управления личными финансами

Конечно, можно по старинке вести бюджет в Excel или Google-таблицах. Но есть и более современные инструменты управления личными финансами — специальные приложения.

 

Wallet

Позволяет фиксировать доходы и траты в разных валютах, вести учет задолженностей. С Wallet удобно сохранять транзакции и синхронизировать их между несколькими устройствами. Операции автоматически распределяются по категориям — от трат на ЖКХ до покупки одежды.

 

Wallet приложение управление финансами

Скриншот из приложения Wallet

 

Приложение составляет инфографики доходов и расходов. Они помогают быстро оценить, откуда приходят деньги и куда уходят. А еще с помощью Wallet можно создавать шаблоны платежей и списки покупок. 

 

Monefy

Приложением удобно пользоваться: достаточно кликнуть на иконку нужной категории и указать сумму. Также можно добавить комментарий. В платной версии доступен выбор валюты (по умолчанию валюта — рубль) и установка четырехзначного пароля. А еще — синхронизация между несколькими устройствами.

 

Приложение Monefy контроль финансов
Скриншот из приложения Monefy

 

Есть возможность установить максимальную сумму расходов за месяц: приложение проследит за тем, чтобы вы не вышли за ее пределы. Если у вас общий бюджет, можно создать учетные записи для всех членов семьи, чтобы каждый фиксировал свои доходы и расходы.
 

«Дзен-мани»: учет расходов

Самостоятельно фиксирует расходы, поэтому вам не придется тратить много времени на управление личными и семейными финансами. Для этого необходимо разрешить приложению импортировать операции из приложения банка или электронного кошелька. Доступен импорт из «Сбербанка», «Альфа‑банка», «Тинькофф», «Яндекс.Денег», Webmoney или QIWI. А еще «Дзен-мани» умеет брать нужную информацию из SMS.

 

Дзен мани управление личными финансами

 

Приложение формирует отчеты по категориям расходов и напоминает, сколько денег нужно зарезервировать на оплату счетов. Еще одна полезная опция — сервис подбора самого выгодного банковского вклада.
 
Фото: shutterstock
Текст: Вера Жихарева

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