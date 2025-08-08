Георгий Иванов стал вице-президентом по строительству Sminex

10 млн кв. м за плечами: в Sminex пришёл топ-строитель из ПИК, «Самолёта» и ФСК

Застройщик Sminex усилил команду топом с опытом в ПИК, «Самолёте» и ФСК. Георгий Иванов возглавил строительное подразделение, которое отвечает за возведение 1,2 млн кв. м элитной и премиальной недвижимости в Москве.

Новый шеф стройки

Вице-президентом по строительству Sminex стал Георгий Иванов. Теперь в его зоне ответственности — весь строительный блок компании, в том числе 14 проектов в работе общей площадью 1,2 млн кв. м. Это элитные и премиальные дома в центре Москвы, а также жилые кварталы, вошедшие в портфель после покупки Ingrad.

До прихода в Sminex Иванов управлял операционной деятельностью в ПИК, «Самолёте» и ФСК. Под его руководством в срок построено 10 млн кв. м — от деловых центров класса А до жилых комплексов высокого ценового сегмента.

В Sminex под руководством Иванова находится команда из 800 специалистов и 7 тыс. рабочих на стройплощадках. Его задача — сохранить качество и сроки, внедряя технологии, которые повысят эффективность работ.

«Ограняем проекты как бриллианты»

Как говорит сам Георгий Иванов, его миссия — использовать накопленный опыт, чтобы клиент всегда получал обещанное качество в срок.

«Мы оттачиваем каждый проект до мелочей, как ювелиры ограняют бриллиант», — отметил Иванов.

Подход нового вице-президента совпадает со стратегией компании: укреплять позиции в премиальном и элитном сегменте, одновременно расширяя портфель. Сейчас в проектировании у девелопера ещё 4 млн кв. м, а в планах — новые покупки участков под премиальные и элитные дома.

Контекст

Sminex — один из ключевых игроков на рынке премиальных и элитных домов Москвы, который, по данным участников рынка, занимает лидирующую позицию по объёму продаж. С 2001 года девелопер реализовал более 100 проектов общей площадью 12 млн кв. м. По оценкам аналитиков, сейчас каждую третью квартиру в высоком сегменте столицы продаёт именно Sminex.

Рынок премиального жилья остаётся относительно небольшим по сравнению с массовым, но конкуренция в нём жёсткая: сильные позиции занимают также такие застройщики, как MR Group, Vesper и «Донстрой». Для всех игроков сегмента ключевым фактором остаются не только локация и архитектура, но и работа с инфраструктурой и сервисом. Покупатели этого уровня ожидают индивидуальных планировок, приватных дворов, спортивных и рекреационных зон, что требует от девелопера сложной проектной работы и повышенных затрат на стройку.

Фото: Девелоперская компания Sminex