103 млрд ₽ на моде и смыслах: Lamoda показала рост выручки на 39%, четверть продаж — «зеленые» товары
Lamoda вывела «зеленые» товары на 25% всех продаж
Lamoda подвела итоги 2024 года: выручка выросла почти на 40% и достигла 103 млрд ₽, компания создала более 2 тысяч новых рабочих мест и усилила позиции в устойчивом ритейле. Четверть продаж пришлась на «зеленые» товары, а в фонды и социальные проекты пошли сотни тонн одежды и миллионов рублей пожертвований. На фоне рекордов Lamoda продолжает инвестировать в корпоративную культуру, экологию и новые форматы сотрудничества с брендами.
ESG как бизнес-стратегия
Lamoda уже больше десяти лет внедряет ESG-практики и в 2024 году закрепила их институционально. Фокус — на трех направлениях:
- забота о сотрудниках и развитие корпоративной культуры,
- справедливый ритейл и поддержка сообществ,
- экология и экономика замкнутого цикла.
В компании отметили, что это не декоративный CSR, а часть бизнес-модели.
«В 2024 году заложены важные основы: консолидация управления ESG, стандартизация данных, запуск платформенного фандрайзинга, развитие Lamoda Planet. Всё это — не финал, а платформа для движения вперед», — подчеркнула руководитель отдела устойчивого развития Яна Трофимова.
Ставка на людей
Lamoda переехала в энергоэффективный офис в «Крылатских холмах» и усилила соцпакет: расширенный ДМС, страхование жизни, поддержка беременности, подарки детям. Сотрудники получили доступ к обучению, спорту и корпоративным активностям.
По итогам опроса вовлеченности 93% персонала приняли участие: 81% показали высокий уровень вовлеченности, более 90% гордятся работой и социальными инициативами компании.
Социальные проекты и круговорот вещей
Lamoda усилила сотрудничество с фондами. Кампания «Розовый октябрь» с фондом «Дальше» увеличила объем корпоративных пожертвований на 155%. Акция #Страшноважно с фондом «Тебе поверят» закрепила запрет на фото детей в купальниках и нижнем белье на платформе.
С фондом «Второе дыхание» собрано 183 тонны одежды для нуждающихся, а в «Банк еды Русь» переданы 5 тонн косметики и бытовых товаров.
Экология в цифрах
Компания активно сокращает отходы:
- все коробки делаются из вторсырья,
- пакеты содержат до 25% переработанных материалов,
- 929 тонн упаковки с транзитных складов и ПВЗ ушли на переработку.
Эти шаги позволяют Lamoda заявлять о лидерстве в устойчивом ритейле России.
Контекст
Lamoda во второй раз опубликовала отчет об устойчивом развитии: первый был в 2023 году. За год компания превратила ESG из красивого лозунга в измеримый инструмент роста.
