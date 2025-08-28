Lamoda вывела «зеленые» товары на 25% всех продаж

Lamoda подвела итоги 2024 года: выручка выросла почти на 40% и достигла 103 млрд ₽, компания создала более 2 тысяч новых рабочих мест и усилила позиции в устойчивом ритейле. Четверть продаж пришлась на «зеленые» товары, а в фонды и социальные проекты пошли сотни тонн одежды и миллионов рублей пожертвований. На фоне рекордов Lamoda продолжает инвестировать в корпоративную культуру, экологию и новые форматы сотрудничества с брендами.

ESG как бизнес-стратегия

Lamoda уже больше десяти лет внедряет ESG-практики и в 2024 году закрепила их институционально. Фокус — на трех направлениях:

забота о сотрудниках и развитие корпоративной культуры,

справедливый ритейл и поддержка сообществ,

экология и экономика замкнутого цикла.

В компании отметили, что это не декоративный CSR, а часть бизнес-модели.

«В 2024 году заложены важные основы: консолидация управления ESG, стандартизация данных, запуск платформенного фандрайзинга, развитие Lamoda Planet. Всё это — не финал, а платформа для движения вперед», — подчеркнула руководитель отдела устойчивого развития Яна Трофимова.

Ставка на людей

Lamoda переехала в энергоэффективный офис в «Крылатских холмах» и усилила соцпакет: расширенный ДМС, страхование жизни, поддержка беременности, подарки детям. Сотрудники получили доступ к обучению, спорту и корпоративным активностям.

По итогам опроса вовлеченности 93% персонала приняли участие: 81% показали высокий уровень вовлеченности, более 90% гордятся работой и социальными инициативами компании.

Социальные проекты и круговорот вещей

Lamoda усилила сотрудничество с фондами. Кампания «Розовый октябрь» с фондом «Дальше» увеличила объем корпоративных пожертвований на 155%. Акция #Страшноважно с фондом «Тебе поверят» закрепила запрет на фото детей в купальниках и нижнем белье на платформе.

С фондом «Второе дыхание» собрано 183 тонны одежды для нуждающихся, а в «Банк еды Русь» переданы 5 тонн косметики и бытовых товаров.

Экология в цифрах

Компания активно сокращает отходы:

все коробки делаются из вторсырья,

пакеты содержат до 25% переработанных материалов,

929 тонн упаковки с транзитных складов и ПВЗ ушли на переработку.

Эти шаги позволяют Lamoda заявлять о лидерстве в устойчивом ритейле России.

Контекст

Lamoda во второй раз опубликовала отчет об устойчивом развитии: первый был в 2023 году. За год компания превратила ESG из красивого лозунга в измеримый инструмент роста.