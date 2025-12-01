«Аэрофлот» публикует финансовые итоги за 9 месяцев 2025-го

Группа «Аэрофлот» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО (международные стандарты). Компания завершила период с резким ростом чистой прибыли — до 107,2 млрд рублей, что на 79% выше прошлогоднего уровня. Такой скачок обеспечили разовые статьи: страховое урегулирование и курсовая переоценка. При этом операционная динамика куда скромнее — скорректированная чистая прибыль снизилась почти в два раза.

Внутренние рейсы просели, международные показали рост

Согласно отчёту, пассажиропоток группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2025 года сохранился на уровне 2024-го, но структура изменилась. Внутренние перевозки снизились на 1,1%. Международные, напротив, выросли на 3,4% и стали единственным сегментом с положительной динамикой.

В компании подчёркивают, что международные перевозки постепенно восстанавливаются — это влияет на загрузку, структуру доходов и тарифную стратегию. По данным отчёта, именно изменение структуры перевозок стало одним из факторов роста выручки.

Рост доходов группы «Аэрофлот» обеспечили регулярные рейсы

Доходы группы выросли на 6,3% и достигли 676,5 млрд рублей. Больше всего прибавили регулярные перевозки — плюс 7,2%. Это связано с ростом средней доходности и смещением спроса в сторону международных рейсов.

В отчёте подчёркивается, что рост выручки обеспечивается не количеством пассажиров, а качеством загрузки и тарифами. Таким образом компания получает больше дохода с каждого рейса, несмотря на сокращение внутренних перевозок.

За ростом прибыли скрывается снижение операционных показателей

Основной прирост чистой прибыли обеспечили два ключевых фактора: страховое урегулирование по 30 самолётам на 68,4 млрд рублей и положительная курсовая переоценка на 28,9 млрд рублей. Оба эффекта не связаны с текущей операционной деятельностью компании.

С учётом этих показателей компания продемонстрировала резкий рост номинальной прибыли. Однако в отчёте отдельно указывается, что скорректированная чистая прибыль (показатель без подобных разовых доходов) снизилась почти в два раза — до 24,5 млрд рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и с прибылью. По данным отчёта, EBITDA (прибыль до вычета налогов) группы выросла на 37,8%. Однако скорректированная EBITDA — показатель, который учитывает только операционную деятельность — снизилась на 19%.

Основные расходы пришлись на персонал и обслуживание пассажиров

Расходы группы за исключением топлива выросли на 7,9%. Наибольший прирост пришёлся на обслуживание пассажиров и аэропортовые сборы — +13,6%, а также на расходы на персонал — +18,2%.

Топливная часть расходов также изменилась: стоимость тонны авиакеросина снизилась на 3,4%. Однако демпферные выплаты (бюджетные субсидии нефтяным компаниям — механизм, за счёт которого государство сдерживает рост цен) сократились с 10,5 млрд рублей до 1,8 млрд — падение на 83%.

Расходы на техническое обслуживание за девять месяцев выросли на 18,3%. При этом в третьем квартале зафиксировано снижение на 24,4% год к году. В отчёте поясняется, что падение расходов в третьем квартале связано с тем, что годом ранее группа вела другую учётную политику.

Структура долга изменилась

Общий долг группы снизился на 11,3%. При этом внутри структуры произошли изменения: банковские кредиты и облигации выросли в 3,5 раза.

Отдельно в отчёте отмечается валютный состав лизинга. На 52,1% лизинговый портфель номинирован в рублях, а долларовая часть признана инструментом хеджирования будущей валютной выручки.

Операционные результаты «Аэрофлота» по РСБУ

30 октября группа «Аэрофлот» опубликовала отдельный отчёт по РСБУ (российские стандарты) за девять месяцев 2025 года. В нём отмечалось, что чистая прибыль компании составила 129,8 млрд ₽ (рост в 5 раз по сравнению с прошлым годом), скорректированная чистая прибыль — 8,5 млрд ₽, прибыль от продаж упала в 5,7 раза — до 4,2 млрд ₽.