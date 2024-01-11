Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц, на российский рынок могут выйти до 20 иностранных брендов и другие новости 11 января.

Финляндия продлевает закрытие границ с РФ, МВД привлечет ИИ к поиску правонарушителей: главное 11 января