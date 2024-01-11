Финляндия продлевает закрытие границ с РФ, МВД привлечет ИИ к поиску правонарушителей: главное 11 января

Карина Пардаева
Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц, на российский рынок могут выйти до 20 иностранных брендов и другие новости 11 января.
Финляндия продлевает закрытие границ с РФ, МВД привлечет ИИ к поиску правонарушителей: главное 11 январяКарина Пардаева
Мир
- Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц. КПП на российско-финской границе власти закрыли в конце ноября 2023 года из-за наплыва мигрантов. Запрет вводился до 14 января включительно.
Финансы
- VTB Capital — бывшая «дочка» ВТБ в Великобритании, которая сейчас проходит процедуру банкротства, — получила первые средства для расчетов с кредиторами, следует из отчета компании Teneo Financial Advisory Ltd, пишет РБК.
Бизнес
- На российский рынок в 2024 году могут выйти до 20 иностранных брендов — из Турции, Китая, Кореи и Таиланда. Марки готовы инвестировать в российский рынок, но им нужно время, чтобы освоиться в новых условия.
- Уход западных одежных марок с российского рынка положительно сказался на половине локальных брендов, что привело в 2023 году к росту их оборотов и числа покупателей, передает «Ъ».
Сервисы и технологии
- МВД России привлечет нейросети к поиску правонарушителей. Ведомство хочет в 2025 году заказать две системы на базе «Клон» и «Конъюнктура».
Фото на обложке: Vitezslav Vylicil /
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