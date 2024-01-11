Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финляндия продлевает закрытие границ с РФ, МВД привлечет ИИ к поиску правонарушителей: главное 11 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц, на российский рынок могут выйти до 20 иностранных брендов и другие новости 11 января.

Финляндия продлевает закрытие границ с РФ, МВД привлечет ИИ к поиску правонарушителей: главное 11 января

Мир

  • Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц. КПП на российско-финской границе власти закрыли в конце ноября 2023 года из-за наплыва мигрантов. Запрет вводился до 14 января включительно.

Финансы

  • VTB Capital — бывшая «дочка» ВТБ в Великобритании, которая сейчас проходит процедуру банкротства, — получила первые средства для расчетов с кредиторами, следует из отчета компании Teneo Financial Advisory Ltd, пишет РБК.

Бизнес

  • На российский рынок в 2024 году могут выйти до 20 иностранных брендов — из Турции, Китая, Кореи и Таиланда. Марки готовы инвестировать в российский рынок, но им нужно время, чтобы освоиться в новых условия. 
  • Уход западных одежных марок с российского рынка положительно сказался на половине локальных брендов, что привело в 2023 году к росту их оборотов и числа покупателей, передает «Ъ».

Сервисы и технологии

  • МВД России привлечет нейросети к поиску правонарушителей. Ведомство хочет в 2025 году заказать две системы на базе «Клон» и «Конъюнктура».

Фото на обложке: Vitezslav Vylicil / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В 2024 году на российский рынок выйдут до 20 иностранных брендов
  2. 2 Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 января
  3. 3 Российский аналог «Википедии» протестировали и готовят к запуску в середине января 2024 года
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Как получить грант на инновации. Учимся на опыте IT-компании

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ