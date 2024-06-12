Маск «простил» OpenAI, США и G7 введут новые санкции, зарплаты в IT выросли на 15%: главное для бизнеса 12 июня

Екатерина Алипова
Владелец xAI внезапно прекратил многомесячное судебное разбирательство с OpenAI Сэма Альтмана, страны G7 и США анонсировали новые пакеты санкций против РФ и третьих стран, в России растут зарплаты в IT и туризме, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Маск «простил» OpenAI, США и G7 введут новые санкции, зарплаты в IT выросли на 15%: главное для бизнеса 12 июняАвтор: Екатерина Алипова
В мире
- США заявили о планах ввести санкции против китайских компаний за поставку чипов в РФ (Bloomberg). А страны ЕС намерены установить пошлину 25% на импорт китайских электромобилей и также готовят новый пакет санкций (в том числе против «Совкомфлота»).
- Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки инсулина «Хумалог» в Россию по решению американского производителя Eli Lilly («Коммерсантъ»).
- Еще одна компания сообщила о расторжении долгосрочных контрактов с «Газпром экспортом» на поставку газа. Это немецкая энергетическая корпорация Uniper.
В России
- Средние зарплаты в IT за два года выросли на 15% до 244 тыс. рублей в месяц («Известия»). Больше всего — у разработчиков 1С.
- Доля контрафакта на российском рынке БАДов составляет примерно 15%. Об этом сообщили в Роскачестве.
- На 31% вырос спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства («Авито работа»). А средние зарплаты — на 19%.
- Гендиректора национализированного Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского арестовали по делу о педофилии (СК).
В бизнесе
- Шесть из десяти продавцов на Ozon нанимают сотрудников: всего они создали более 630 тыс. рабочих мест. На зарплату персонала уходит от 80 тыс. рублей в месяц
- Apple разрешит пользователям отказаться от интеграции ChatGPT. В целях решения проблем с конфиденциальностью ИИ.
- Илон Маск неожиданно прекращает дело против OpenAI. Причина такого решения в заявлении адвокатов не указана.
- В РФ продлили поддержку малого и среднего книжного бизнеса на три года.
Фото на обложке: Unsplash
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