Владелец xAI внезапно прекратил многомесячное судебное разбирательство с OpenAI Сэма Альтмана, страны G7 и США анонсировали новые пакеты санкций против РФ и третьих стран, в России растут зарплаты в IT и туризме, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Маск «простил» OpenAI, США и G7 введут новые санкции, зарплаты в IT выросли на 15%: главное для бизнеса 12 июня