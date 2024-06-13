Санкции против Мосбиржи не отразятся на работе казахстанской KASE, в ЛДПР предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ, МТС запустила свой первый сервис оплаты частями «Флекс» и другие новости 13 июня.

МТС запустила свой сервис оплаты частями, ЦБ приостановил торги гонконгским долларом: главное 13 июня