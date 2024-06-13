МТС запустила свой сервис оплаты частями, ЦБ приостановил торги гонконгским долларом: главное 13 июня

Карина Пардаева
Санкции против Мосбиржи не отразятся на работе казахстанской KASE, в ЛДПР предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ, МТС запустила свой первый сервис оплаты частями «Флекс» и другие новости 13 июня.
МТС запустила свой сервис оплаты частями, ЦБ приостановил торги гонконгским долларом: главное 13 июняАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- Казахстанская фондовая биржа заявила, что американские санкции против Мосбиржи, не отразятся на работе KASE. Так как доля российской площадки в капитале казахстанской недостаточно велика.
- ЦБ с 13 июня решил приостановить торги гонконгским долларом. В четверг сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов стартуют в 09:50.
Бизнес
- В ЛДПР предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.
Сервисы и технологии
- Соцсеть Х (ранее Twitter) начинает автоматически скрывать «лайки» пользователей. Вкладку «Нравится» будет видеть только владелец аккаунта.
- МТС запустила свой первый сервис оплаты частями «Флекс». Первоначальный платеж — 25% от покупки.
Фото на обложке: Unsplash
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