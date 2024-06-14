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DST Global инвестировал в конкурента OpenAI, Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в РФ: главное 14 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

DST Global инвестировал в европейского конкурента OpenAI, ушедшая из РФ Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков и другие новости 14 июня.

DST Global инвестировал в конкурента OpenAI, Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в РФ: главное 14 июня

Инвестиции

  • Французский стартап Mistral AI привлек €640 млн при оценке €5,8 млрд. Инвестраунд серии B возглавили General Catalyst и DST Global.

Бизнес

  • Ушедшая из РФ Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам МКТУ — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и т. д. 

Сервисы и технологии

  • Американская соцсеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn запустила новые функции на базе ИИ. Пока они доступны для Premium-подписчиков.

Фото на обложке: Unsplash

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