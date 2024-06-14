DST Global инвестировал в конкурента OpenAI, Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в РФ: главное 14 июня

Карина Пардаева
DST Global инвестировал в европейского конкурента OpenAI, ушедшая из РФ Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков и другие новости 14 июня.
DST Global инвестировал в конкурента OpenAI, Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в РФ: главное 14 июняАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Французский стартап Mistral AI привлек €640 млн при оценке €5,8 млрд. Инвестраунд серии B возглавили General Catalyst и DST Global.
Бизнес
- Ушедшая из РФ Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам МКТУ — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и т. д.
Сервисы и технологии
- Американская соцсеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn запустила новые функции на базе ИИ. Пока они доступны для Premium-подписчиков.
Фото на обложке: Unsplash
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