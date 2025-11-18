Прибыль Geely выросла на 59% и достигла $534 млн в 2025 году

Китайская автомобильная компания Geely увеличила чистую прибыль за третий квартал до $534 млн, что на 59% больше, чем годом ранее, сообщает Bloomberg. Выручка компании поднялась на 27% — до $12,56 млрд, чему способствовал рост поставок автомобилей на 43%. За тот же период компания нарастила продажи на рынке электромобилей, укрепив финансовые показатели на фоне высокой конкуренции.

Geely удерживает продажи в условиях ценовой гонки

Geely продолжает наращивать продажи на фоне активной конкуренции в Китае. Автопроизводители в стране предлагают скидки из-за перепроизводства, и Geely не стала исключением.

Компания также отмечает, что на её денежные потоки влияют новые требования по ускорению выплат поставщикам и завершение программы обмена старых автомобилей.

На бирже реакция на отчет за третий квартал компании оказалась скорее нейтральной: акции Geely в Гонконге снизились на 2%, а индекс Hang Seng (биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи) потерял почти 1%.

Geely усиливает позиции на фоне слабой динамики автопроизводителя BYD

Рост Geely особенно заметен на фоне китайского производственного конгломерата BYD — крупнейшего конкурента. У BYD прибыль падает два квартала подряд. Geely же увеличила поставки более чем на 50% за первые девять месяцев 2025 года, во многом благодаря популярности хэтчбека Xingyuan, который стал самой продаваемой моделью в Китае. В то же время внутренние продажи BYD выросли только на 5%.

Geely развивает зарубежные рынки параллельно с выводом ценных бумаг бренда Zeekr

Гендиректор Geely Гуй Шэнъюэ заявил, что сейчас компания проводит реструктуризацию активов. Среди шагов — делистинг (остановкой торгов ценными бумагами) премиального бренда Zeekr с Нью-Йоркской биржи. Geely переводит бренд полностью под свой контроль. После завершения сделки, которое планируется в конце 2025 года, Zeekr станет на 100% дочерней структурой Geely. Компания ожидает одобрения регуляторов.

Также Geely усиливает международное присутствие. В Бразилии компания создала совместное предприятие с Renault SA для производства автомобилей на рынок Южной Америки и развивает продажи в Великобритании.

Контекст

Автопроизводители в Китае работают в условиях перепроизводства, скидочных войн и изменения государственных льгот. Несмотря на это, Geely удерживает сильные позиции на внутреннем рынке, обновляет модельный ряд, оптимизирует структуру активов и расширяет присутствие в других странах. Однако у Geely есть и слабые стороны — сейчас это экспортные продажи. Поставки за рубеж упали на 7% из-за падения спроса в России и повышения импортных сборов.

Фото: Geely Newsroom / zgh.com