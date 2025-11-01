1,3 трлн ₽ через ИИ: банки переходят к новому стандарту кредитования — эксперты называют это новой нормой рынка
СберБизнес одобрил сделки онлайн с помощью ИИ на 1,3 трлн ₽
Сбер одобрил с помощью ИИ финансирование жилья на сумму 1,3 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка. Это на 300 млрд рублей больше, чем годом ранее. В 2026 году Сбер планирует перевести большинство сделок по проектному финансированию жилья в автоматический режим. Эксперты отмечают, что ИИ делает кредитование быстрее и точнее, но решения всё ещё требуют участия специалистов.
Как банк оформляет сделки при помощи ИИ
Сервис СберБизнес позволяет заявителю самостоятельно управлять параметрами сделки — изменять сумму, срок или структуру финансирования. Система автоматически пересчитывает условия и формирует обновлённое решение.
Если все показатели соответствуют требованиям, заявка одобряется без участия менеджера, а статус сделки можно отслеживать онлайн. Всего с момента запуска цифрового процесса банк согласовал 1175 сделок на 4,7 трлн рублей.
ИИ помогает банкам точнее оценивать риски и застройщиков
Использование искусственного интеллекта в проектном финансировании постепенно стало нормой для банковского сектора. Технологии машинного обучения применяются для оценки рисков, анализа застройщиков и ускорения принятия решений.
«ИИ помогает оценивать риски количественно и гибко управлять портфелем», — сообщили в пресс-службе ВТБ.
В банке уточнили, что решения, принимаемые на основе анализа моделей, дополнительно проверяются экспертами. Таким образом, ИИ рассматривается как дополнение к экспертной работе, а не её замена.
Алгоритмы прогнозируют развитие бизнеса и риски дефолта
По словам Ивана Лонкина, начальника управления клиентских отношений СДМ-Банка, искусственный интеллект в банковской сфере уже используется не только для анализа финансовых показателей, но и для оценки делового потенциала компаний.
«ИИ может оперативно анализировать состояние отрасли, положение компании в ней, конкурентную среду, риски дефолта, а также перспективы развития», — отметил начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.
По его словам, роль человека в кредитных процессах изменилась: специалисты теперь работают не с массивами данных, а с их интерпретацией, оценивая результаты, сформированные моделями. Таким образом, ИИ ускоряет аналитическую работу, а человек остаётся финальным звеном принятия решений и контроля качества.
Контекст
Применение искусственного интеллекта в банковском секторе выходит за рамки автоматизации кредитных заявок. Технологии позволяют ускорять анализ компаний, прогнозировать риски и выявлять отклонения в реальном времени.
Для банков это не только способ повысить скорость решений, но и инструмент управления качеством портфеля и снижением рисков дефолта. При этом эксперты подчеркивают, что человеческий контроль остаётся ключевым элементом, а ИИ — лишь часть цифровой экосистемы кредитования.
Фото: PhotoAlto / Frederic Cirou / Getty Images
