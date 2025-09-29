26% россиян испытывают стыд за отсутствие финансовой подушки

Более 40% россиян признались, что испытывают неловкость из-за денег, чаще всего — из-за отсутствия накоплений, говорится в исследовании «Выберу.ру». Для многих это не просто неприятное чувство, а фактор, который влияет на то, как они распоряжаются своими финансами: люди реже откладывают деньги, осторожнее тратят и иногда отказываются от выгодных решений только из-за стыда или страха осуждения.

Кредиты и маленький доход — основные причины стыда россиян

Чаще всего неловкость вызывает отсутствие сбережений — так ответили 26% участников опроса «Выберу.ру». У 22% стыд связан с долгами и кредитами. 18% признались, что им неловко из-за низкого дохода, особенно на фоне окружения. 12% отметили, что живут «от зарплаты до зарплаты» и не могут позволить себе неожиданные траты. Для 8% причиной стыда стало отсутствие собственного жилья, а 6% испытывают давление, когда приходится просить деньги у близких.

Молодежь стыдится чаще

Особенно уязвимой оказалась категория 18–25 лет: более 60% представителей этой группы избегают разговоров о деньгах с родными и друзьями. Их чаще других смущает отсутствие накоплений и долговая нагрузка.

Учителя, врачи и фрилансеры — лидеры по финансовому стыду

Исследование показало, что финансовый стыд сильнее всего ощущают фрилансеры и самозанятые — 70% из них признались в дискомфорте из-за отсутствия стабильности. В бюджетной сфере (учителя, врачи, муниципальные служащие) аналогичные эмоции испытывают 55% опрошенных. Среди работников торговли более 30% сообщили, что вынуждены жить с крупными кредитами и это снижает уверенность в себе.

За долги стало стыдно меньше

Если сравнивать с 2024 годом, то стыд за долги снизился: с 60% до 54%. Однако почти в два раза выросла доля россиян, которые признаются в неуверенности из-за финансовой неграмотности.

Скрывать проще, чем решать

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что финансовый стыд — недооценённый, но устойчивый барьер. По его словам, 48% россиян скрывают своё реальное положение от коллег и близких. Более 30% признались, что стыдятся отсутствия даже базовой «подушки безопасности».

Эксперт подчеркнул, что чем сильнее человек испытывает стыд из-за кредитов, тем реже он обращается за рефинансированием или реструктуризацией. По его словам, многие продолжают переплачивать, лишь бы не «выносить сор из избы».

Контекст

Финансовый стыд становится фактором, который влияет не только на психологию, но и на экономику. Люди с долгами или без накоплений не только чувствуют себя неуверенно, но и принимают менее рациональные решения — отказываются от выгодных продуктов и сервисов. Игрокам финансового рынка стоит больше внимания уделять коммуникации с клиентами, которая должна учитывать эмоциональный фон и помогать снижать уровень давления.