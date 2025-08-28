$19 миллиардов на десятерых: Forbes представил рейтинг самых богатых женщин в России в 2025 году
Рейтинг Forbes: Татьяна Ким — самая богатая женщина России
В 2025 году в рейтинге Forbes Woman оказалось рекордное число женщин-миллиардеров — сразу девять. На первых десяти строчках списка совокупное состояние участниц превышает $19 млрд. И главное — изменилась сама модель капитала: теперь это не только наследство и офшоры, но и создание брендов с нуля, и инвестиции.
Топ-20 богатейших женщин России в 2025 году:
- Татьяна Ким — $7,1 млрд
- Татьяна Литвиненко — $3 млрд
- Елена Батурина — $1,3 млрд
- Людмила Коган — $1,2 млрд
- Татьяна Володина — $1,15 млрд
- Наталья Луценко — $1,15 млрд
- Екатерина Федун — $1,15 млрд
- Виктория Михельсон — $1,1 млрд
- Лидия Сультеева — $1,05 мрд
- Евгения Гурьева — $900 млн
- Светлана Рыбальченко — $900 млн
- Марина Седых — $900 млн
- Ольга Белявцева — $750 млн
- Светлана Демидова — $750 млн
- Оксана Савельева — $750 млн
- Татьяна Ковальчук — $550 млн
- Мария Филева — $550 млн
- Лариса Алекперова — $500 млн
- Кирияки Саввиди — $500 млн
- Гузелия Сафина — $500 млн
Несомненный лидер — Татьяна Ким с $7,1 млрд
Лидером рейтинга Forbes Woman уже в четвёртый раз стала Татьяна Ким, основательница и CEO Wildberries. Несмотря на развод с Владиславом Бакальчуком, она не потеряла позиций в бизнесе. В 2024 году маркетплейс Wildberries прошёл через юридическую реструктуризацию: теперь его основная операционная компания — ООО «РВБ», в которой у Ким доля 65% через прежнюю структуру ООО «Вайлдберриз». В прошлом году чистая прибыль РВБ составила 104 млрд ₽. Параллельно Wildberries Банк, также принадлежащий Татьяне, увеличил чистую прибыль более чем в 100 раз — до 20,6 млрд ₽.
Американский Forbes включил предпринимательницу в глобальный рейтинг 50 богатейших self-made-женщин мира. Это первый случай, когда российская участница частного капитала оказалась в таком списке.
Новички — наследницы и CEO
Рейтинг пополнился четырьмя новыми именами. Татьяна Володина, глава «Лэтуаль», вышла из FMCG-индустрии, но перешла в активное управление бизнесом после смерти мужа и основателя компании Максима Климова. Сейчас она управляет сразу двумя парфюмерно-косметическими сетями «Лэтуаль» и «Подружка» — и уже вошла в мировой рейтинг Forbes в апреле 2025-го.
Светлана Рыбальченко — сестра Михаила Федяева, одного из основателей холдинга «Сибирский деловой союз». После уголовного дела против Михаила Федяева и его условного срока, именно Рыбальченко получила долю в группе «Азот» и холдинге СДС.
Оксана Савельева, дочь председателя правления «Банка Санкт-Петербург» Александра Савельева, стала контролирующим лицом управляющей компании «Верные друзья», а также обладательницей бессрочного опциона на доли других совладельцев. Кирияки Саввиди — супруга Ивана Саввиди, которая возглавила группу «Агроком» и стала хозяйкой компаний «Тавр» и «Атлантис-Пак».
Пути к миллиарду — бизнес, наследство, партнёрство
В 2013 и 2014 годах Елена Батурина занимала первое место в рейтинге Forbes с состоянием в $1 млрд. Сейчас она продолжает быть в топе богатейших self-made женщин России, несмотря на длительную эмиграцию и фокус на благотворительности.
Ещё 2019 году Людмила Коган унаследовала крупные активы после смерти супруга — в том числе 82% банка «Уралсиб». В 2024 году её состояние оценили в $1 млрд.
Наталья Луценко — совладелица группы «Содружество», одного из крупнейших переработчиков масличных культур в Европе с выручкой $3,6 млрд. Вместе с супругом Александром Луценко она владеет бизнесом в равных долях — это первая пара-миллиардеров в российской истории.
Новый год — новые индустрии
Главная особенность нынешнего рейтинга — растущее разнообразие активов. Если раньше женский капитал концентрировался в недвижимости, то сейчас это — финтех, агро, страхование, банки, переработка. Лидеры не просто управляют бизнесами, но и реструктурируют их, получают лицензии, масштабируют через экспорт.
Так, Wildberries Банк Ким стал расчётным центром экосистемы и получил свой первый кредитный рейтинг от агенства «Эксперт РА». «Агроком» Саввиди экспортирует упаковку в 90 стран. Банк «Санкт-Петербург» под управлением Савельевой наращивает публичность через цифровую трансформацию.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
- 1 YandexGPT подешевел втрое: Яндекс открыл бизнесу свою флагманскую нейросеть YandexGPT 5.1 Pro: нейросеть для бизнеса от Яндекса 28 августа 2025, 14:00
- 2 Дефицит водителей решён: «Спортмастер» первым из спортивных ритейлеров запустил беспилотные грузовики для логистики «Спортмастер» запустил беспилотные грузовики на склады 27 августа 2025, 19:18
- 3 Страхование по API: Росгосстрах первым в России интегрировал полис в умный дом Росгосстрах первым в России добавил страховку в умный дом 27 августа 2025, 16:29
- 4 Ранее до 57% звонков — подозрительные: мессенджер МАХ подключил антифрод-систему для защиты от мошенников МАХ внедрил защиту от мошенников с помощью Сбера и Kaspersky 27 августа 2025, 13:57