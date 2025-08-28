В 2025 году в рейтинге Forbes Woman оказалось рекордное число женщин-миллиардеров — сразу девять. На первых десяти строчках списка совокупное состояние участниц превышает $19 млрд. И главное — изменилась сама модель капитала: теперь это не только наследство и офшоры, но и создание брендов с нуля, и инвестиции.

Топ-20 богатейших женщин России в 2025 году:

Татьяна Ким — $7,1 млрд

Татьяна Литвиненко — $3 млрд

Елена Батурина — $1,3 млрд

Людмила Коган — $1,2 млрд

Татьяна Володина — $1,15 млрд

Наталья Луценко — $1,15 млрд

Екатерина Федун — $1,15 млрд

Виктория Михельсон — $1,1 млрд

Лидия Сультеева — $1,05 мрд

Евгения Гурьева — $900 млн

Светлана Рыбальченко — $900 млн

Марина Седых — $900 млн

Ольга Белявцева — $750 млн

Светлана Демидова — $750 млн

Оксана Савельева — $750 млн

Татьяна Ковальчук — $550 млн

Мария Филева — $550 млн

Лариса Алекперова — $500 млн

Кирияки Саввиди — $500 млн

Гузелия Сафина — $500 млн

Несомненный лидер — Татьяна Ким с $7,1 млрд

Лидером рейтинга Forbes Woman уже в четвёртый раз стала Татьяна Ким, основательница и CEO Wildberries. Несмотря на развод с Владиславом Бакальчуком, она не потеряла позиций в бизнесе. В 2024 году маркетплейс Wildberries прошёл через юридическую реструктуризацию: теперь его основная операционная компания — ООО «РВБ», в которой у Ким доля 65% через прежнюю структуру ООО «Вайлдберриз». В прошлом году чистая прибыль РВБ составила 104 млрд ₽. Параллельно Wildberries Банк, также принадлежащий Татьяне, увеличил чистую прибыль более чем в 100 раз — до 20,6 млрд ₽.

Американский Forbes включил предпринимательницу в глобальный рейтинг 50 богатейших self-made-женщин мира. Это первый случай, когда российская участница частного капитала оказалась в таком списке.

Новички — наследницы и CEO

Рейтинг пополнился четырьмя новыми именами. Татьяна Володина, глава «Лэтуаль», вышла из FMCG-индустрии, но перешла в активное управление бизнесом после смерти мужа и основателя компании Максима Климова. Сейчас она управляет сразу двумя парфюмерно-косметическими сетями «Лэтуаль» и «Подружка» — и уже вошла в мировой рейтинг Forbes в апреле 2025-го.

Светлана Рыбальченко — сестра Михаила Федяева, одного из основателей холдинга «Сибирский деловой союз». После уголовного дела против Михаила Федяева и его условного срока, именно Рыбальченко получила долю в группе «Азот» и холдинге СДС.

Оксана Савельева, дочь председателя правления «Банка Санкт-Петербург» Александра Савельева, стала контролирующим лицом управляющей компании «Верные друзья», а также обладательницей бессрочного опциона на доли других совладельцев. Кирияки Саввиди — супруга Ивана Саввиди, которая возглавила группу «Агроком» и стала хозяйкой компаний «Тавр» и «Атлантис-Пак».

Пути к миллиарду — бизнес, наследство, партнёрство

В 2013 и 2014 годах Елена Батурина занимала первое место в рейтинге Forbes с состоянием в $1 млрд. Сейчас она продолжает быть в топе богатейших self-made женщин России, несмотря на длительную эмиграцию и фокус на благотворительности.

Ещё 2019 году Людмила Коган унаследовала крупные активы после смерти супруга — в том числе 82% банка «Уралсиб». В 2024 году её состояние оценили в $1 млрд.

Наталья Луценко — совладелица группы «Содружество», одного из крупнейших переработчиков масличных культур в Европе с выручкой $3,6 млрд. Вместе с супругом Александром Луценко она владеет бизнесом в равных долях — это первая пара-миллиардеров в российской истории.

Новый год — новые индустрии

Главная особенность нынешнего рейтинга — растущее разнообразие активов. Если раньше женский капитал концентрировался в недвижимости, то сейчас это — финтех, агро, страхование, банки, переработка. Лидеры не просто управляют бизнесами, но и реструктурируют их, получают лицензии, масштабируют через экспорт.

Так, Wildberries Банк Ким стал расчётным центром экосистемы и получил свой первый кредитный рейтинг от агенства «Эксперт РА». «Агроком» Саввиди экспортирует упаковку в 90 стран. Банк «Санкт-Петербург» под управлением Савельевой наращивает публичность через цифровую трансформацию.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС