Microsoft заключил контракт с Nebius Воложа на $19,4 млрд

Акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) взлетели на 71% на постмаркете и достигли $109,7 за штуку. Поводом стал анонс многомиллиардного соглашения с Microsoft в области облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта. Компания Аркадия Воложа предоставит партнёру дополнительные мощности — контракт рассчитан на пять лет.

Условия партнёрства

Соглашение действует до 2031 года и предполагает базовую стоимость в $17,4 млрд. В дополнение к этому Microsoft закрепила за собой опцион на приобретение дополнительных услуг ещё на $2 млрд. Таким образом, общий объём контракта может достичь $19,4 млрд, что выводит его в число крупнейших сделок в истории международных облачных сервисов.

Старт поставок намечен на конец 2025 года — тогда мощности дата-центра Nebius в Нью-Джерси будут подключены к инфраструктуре Microsoft. Для компании это означает не только стабильный денежный поток на ближайшие годы, но и стратегический переход в категорию ключевых поставщиков облачной инфраструктуры для глобального рынка ИИ.

Рынок отреагировал мгновенно

В основной сессии Nasdaq бумаги Nebius закрылись с минусом — $64,06 за акцию (-2,15%). Но уже на вечерних торгах ситуация перевернулась: котировки рванули вверх, на пике показав +71%, а к завершению постмаркета стабилизировались в зоне +50%.

CNBC отмечает, что инвесторы восприняли контракт как подтверждение статуса Nebius в глобальной облачной индустрии. Для молодой компании это возможность закрепиться наравне с традиционными гигантами сектора.

Что стоит за Nebius

Nebius — это новая глава истории Yandex N.V., которая в 2024 году окончательно вышла из российского бизнеса. После сделки с консорциумом инвесторов международная структура сосредоточилась на облаках, ИИ и инфраструктурных решениях.

По итогам второго квартала 2025 года выручка Nebius подскочила в 7,2 раза — до $105,1 млн. Однако компания всё ещё убыточна: скорректированный чистый убыток составил $91,5 млн, а EBITDA осталась отрицательной (-$21 млн). При этом рост масштабов бизнеса компенсирует финансовые провалы — рынок оценивает именно потенциал.

Контекст

Создатель Yandex и нынешний глава Nebius вошёл в новую фазу личной капитализации. Forbes оценивает его состояние в $2,3 млрд, что соответствует 1660-й позиции в глобальном рейтинге миллиардеров. В России он занимает 121-ю строчку списка Forbes-2025 с состоянием $1,2 млрд.

На фоне агрессивной гонки в искусственном интеллекте Microsoft активно ищет партнёров, чтобы нарастить доступ к вычислительным ресурсам. Сделка с Nebius выгодна обоим: американская корпорация получает дополнительный пул мощностей, а Волож — гарантированный денежный поток и статус глобального игрока.