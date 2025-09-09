$19,4 млрд от Microsoft: акции Nebius от сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа выросли на 71% за вечер
Microsoft заключил контракт с Nebius Воложа на $19,4 млрд
Акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) взлетели на 71% на постмаркете и достигли $109,7 за штуку. Поводом стал анонс многомиллиардного соглашения с Microsoft в области облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта. Компания Аркадия Воложа предоставит партнёру дополнительные мощности — контракт рассчитан на пять лет.
Условия партнёрства
Соглашение действует до 2031 года и предполагает базовую стоимость в $17,4 млрд. В дополнение к этому Microsoft закрепила за собой опцион на приобретение дополнительных услуг ещё на $2 млрд. Таким образом, общий объём контракта может достичь $19,4 млрд, что выводит его в число крупнейших сделок в истории международных облачных сервисов.
Старт поставок намечен на конец 2025 года — тогда мощности дата-центра Nebius в Нью-Джерси будут подключены к инфраструктуре Microsoft. Для компании это означает не только стабильный денежный поток на ближайшие годы, но и стратегический переход в категорию ключевых поставщиков облачной инфраструктуры для глобального рынка ИИ.
Рынок отреагировал мгновенно
В основной сессии Nasdaq бумаги Nebius закрылись с минусом — $64,06 за акцию (-2,15%). Но уже на вечерних торгах ситуация перевернулась: котировки рванули вверх, на пике показав +71%, а к завершению постмаркета стабилизировались в зоне +50%.
CNBC отмечает, что инвесторы восприняли контракт как подтверждение статуса Nebius в глобальной облачной индустрии. Для молодой компании это возможность закрепиться наравне с традиционными гигантами сектора.
Что стоит за Nebius
Nebius — это новая глава истории Yandex N.V., которая в 2024 году окончательно вышла из российского бизнеса. После сделки с консорциумом инвесторов международная структура сосредоточилась на облаках, ИИ и инфраструктурных решениях.
По итогам второго квартала 2025 года выручка Nebius подскочила в 7,2 раза — до $105,1 млн. Однако компания всё ещё убыточна: скорректированный чистый убыток составил $91,5 млн, а EBITDA осталась отрицательной (-$21 млн). При этом рост масштабов бизнеса компенсирует финансовые провалы — рынок оценивает именно потенциал.
Контекст
Создатель Yandex и нынешний глава Nebius вошёл в новую фазу личной капитализации. Forbes оценивает его состояние в $2,3 млрд, что соответствует 1660-й позиции в глобальном рейтинге миллиардеров. В России он занимает 121-ю строчку списка Forbes-2025 с состоянием $1,2 млрд.
На фоне агрессивной гонки в искусственном интеллекте Microsoft активно ищет партнёров, чтобы нарастить доступ к вычислительным ресурсам. Сделка с Nebius выгодна обоим: американская корпорация получает дополнительный пул мощностей, а Волож — гарантированный денежный поток и статус глобального игрока.
- 1 54% кибератак — через слитые пароли: в 2025-м было зафиксировано 25 тыс. попыток взлома облачных инфраструктур В 2025-м слив данных — причина 54% кибератак 04 сентября 2025, 19:23
- 2 Цифровая самоуверенность растёт: 49% россиян считают, что не попадутся на фишинг Мошенники всё чаще атакуют корпоративные почты 02 сентября 2025, 18:55
- 3 Финсектор больше не №1: ритейл обошёл банки по киберугрозам Ритейл собрал половину всех фишинговых атак в 2025 году 02 сентября 2025, 18:21
- 4 40 млрд реакций пользователей в открытом доступе: VK представила свежий датасет для рекомендательных систем VK открыла датасет из 40 млрд реакций зрителей на видео 29 августа 2025, 19:15