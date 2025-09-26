Amazon выплатит $2,5 млрд за обман клиентов Prime

Amazon согласилась выплатить $2,5 млрд в виде штрафов и компенсаций, чтобы урегулировать претензии Федеральной торговой комиссии США, сообщает Reuters. Регулятор утверждал, что компания сознательно запутывала клиентов, вовлекая их в подписку Prime. Но для Amazon это скорее репутационный удар, чем финансовая потеря: такую сумму компания зарабатывает менее чем за полтора дня.

Деньги Amazon достанутся пользователям

По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), $1,5 млрд пойдут на компенсации для 35 млн клиентов Prime, а ещё $1 млрд — в качестве штрафа в пользу ведомства.

Под выплаты подпадают пользователи, которые оформили Prime в период с июня 2019-го по июнь 2025 года и почти не пользовались его преимуществами. Они автоматически получат $51. Также претендовать на компенсацию смогут клиенты, которые пытались отменить Prime, но не смогли.

Amazon в свою очередь не признала нарушений. Компания заявила, что подписала соглашение об урегулировании, чтобы «двигаться вперёд и сосредоточиться на клиентах». В корпорации подчеркнули, что уже внесли изменения в процесс регистрации и отмены подписки.

Amazon изменит интерфейс

По условиям соглашения Amazon обязалась сделать кнопку отмены Prime «яркой и заметной», упростить процесс выхода из подписки и чётче раскрывать условия во время оформления. Также компания согласилась финансировать работу независимого контролёра, который будет следить за исполнением соглашения.

Штраф для Amazon — капля в море

Инвесторы отнеслись к новости спокойно: акции Amazon почти не изменились. Еще бы: компания зарабатывает около $2,5 млрд выручки каждые 33 часа, пишет Reuters. Сервис Prime принес Amazon $23,9 млрд дохода только за первую половину 2025 года.

Как FTC надавила на Amazon

FTC в своём иске утверждала, что с 2017 по 2022 год руководство Amazon системно отклоняло предложения упростить процесс подписки и отмены. В переписке сотрудников встречались формулировки: «привлечение подписчиков — это немного сомнительный мир» (“subscription driving is a bit of a shady world”), а вовлечение потребителей в нежелательные подписки — «негласная раковая опухоль» (“an unspoken cancer”).

По словам главы FTC Эндрю Фергюсона, решение стало «монументальной победой для миллионов американцев, уставших от подписок, которые невозможно отменить».

Вторая по величине выплата FTC

Урегулирование стало второй крупнейшей выплатой в истории агентства. Первая — дело против Volkswagen, когда FTC обвинила концерн в мошенничестве с тестами на выбросы. Тогда выяснилось, что автомобили VW и Audi с 2009 по 2015 год занижали уровень выбросов на лабораторных испытаниях с помощью встроенного кода, а в реальности загрязняли атмосферу в десятки раз сильнее нормы. Более полумиллиона покупателей в США потребовали компенсаций, и Volkswagen пришлось выплачивать миллиарды долларов.

Контекст

Программа Prime была запущена в 2005 году по цене $79 в год и к 2022 году подорожала до $139. Основатель Amazon Джефф Безос говорил, что стремится сделать подписку Prime настолько ценной, чтобы людям казалось «неразумным и даже безответственным» не пользоваться ею. Судя по реакции рынка, $2,5 млрд штрафа не поколебали доминирование этой подписки.

