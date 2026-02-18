Треть россиян боится развития ИИ, половина не боится ничего

Доля опрошенных, которые беспокоятся из-за развития искусственного интеллекта, за год выросла почти вдвое. За 2025 год их доля достигла 27% против 15% в прошлом году, пишут «Известия». Уже три года подряд ИИ становится первым среди технологий, вызывающих наибольшие опасения у населения.

Обеспокоенность развитием ИИ выросла на 12% за год

Разрыв между ИИ и другими категориями страхов в 2025 году существенно увеличился. Рост составил 12 процентных пунктов за год — это самое заметное изменение в структуре ответов по сравнению с 2024 годом. Таким образом, тема искусственного интеллекта укрепила лидерство среди научных тревог россиян.

К числу опасений респонденты относили:

«слишком быстрый» прогресс в технологии нейросетей;

возможное «порабощение человека роботами»;

создание ИИ и суперкомпьютеров, которые работают без участия человека;

вытеснение рабочих мест нейросетями;

роботизацию различных сфер экономики и повседневной жизни.

В совокупности такие ответы дали 27% участников опроса, что значительно выше показателей по другим направлениям научного прогресса.

Военных технологий и оружия массового поражения боятся 4% респондентов

Вторую строчку в рейтинге тревог заняли инновации в военной сфере и создания оружия массового поражения — 4%. До 2023 года эта категория стабильно занимала первую строчку, а по итогам 2022 года достигала пика: 19% респондентов опасались развития этого направления.

Снижение интереса к военной теме на фоне роста опасений вокруг ИИ отражает смещение фокуса общественных страхов.

Развития генетики, угроз из космоса, новых вирусов и бактерий боится 1%

Переживания небольшой части людей связаны с угрозами из сфер биологии и вирусологии, включая появление неизвестных науке бактерий и вирусов, в том числе смертельно опасных. Такие опасения выразили 1% респондентов. В 2024 году этот показатель составил 2%. В 2020–2022 годах эта тема сильно беспокоила людей на фоне пандемии коронавирусной инфекции, но с течением времени и окончанием карантина страх практически исчез.

Генная инженерия, изменение ДНК, создание клонов, эксперименты в области фундаментальной физики, включая «адронный коллайдер», а также угрозы с других планет — например, опасные астероиды или неизвестные науке вирусы — набрали не более 1% ответов каждая. Таким образом, традиционные «научные страхи» уступили место опасениям, связанным с цифровыми технологиями.

49% опрошенных заявили, что никакие научные открытия не вызывают у них никаких опасений.