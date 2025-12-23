35% российских компаний уже внедрили и масштабируют ИИ — его используют для создания визуала и в работе продакшена
35% российских компаний уже внедрили ИИ в рабочие процессы
По данным исследования Russian Business, студии pinkman и креативного дома для дизайнеров wannabe, 35% российских команд уже масштабируют использование ИИ, но 50% рынка ещё только экспериментирует. Крупнейшие игроки — Сбер, RuStore и Кинопоиск — уже глубоко внедрили ИИ в рабочие процессы.
Интеграция ИИ — на стороне сотрудников
Глубинные интервью показывают, что внедрение ИИ в большинстве случаев начинается с инициатив отдельных сотрудников. Они пробуют инструменты в рабочих задачах, закрывают срочные дедлайны и делятся результатами внутри команд. Эти первые кейсы становятся точкой входа для дальнейшего внедрения ИИ-технологий.
После появления доказанного эффекта подключается руководство: компании берут на себя подписки, обучение, инфраструктуру и масштабирование решений. Без управленческой поддержки использование ИИ часто остаётся разовой инициативой отдельных энтузиастов.
Эффект от ИИ считают по результату, а не окупаемости
Компании оценивают влияние ИИ прежде всего через производственные метрики. В фокусе:
- скорость выполнения задач,
- качество результата,
- стоимость работы.
Эти показатели уже знакомы дизайн- и маркетинговым командам, поэтому ИИ воспринимается прежде всего как способ сделать текущие процессы быстрее и эффективнее.
Компании редко считают, насколько в целом окупается внедрение ИИ. Обычно они смотрят только на прямые расходы — например, сколько стоит подписка на сервис. А время сотрудников на обучение, тестирование и перестройку рабочих процессов в расчёты почти не закладывают.
Визуальный продакшен — основная зона роста ИИ
По данным исследования, наиболее заметные результаты ИИ показывает в задачах с понятным и измеримым результатом:
- создание картинок, баннеров и обложек;
- подготовка разных вариантов одного и того же материала;
- создание черновиков для дальнейшей доработки;
- увеличение изображений без потери качества;
- адаптация контента под разные форматы и площадки.
В этих сценариях ИИ ускоряет работу и снижает нагрузку на продакшен.
«Очевидно, что секрет не в том, что включить — ChatGPT, Midjourney или что-то ещё, — а в том, как это встроить в работу команды», — говорит главный редактор Russian Business Яна Маркова.
Как российские компании применяют ИИ
ИИ уже встроен в рабочие процессы некоторых крупных российских компаний и даёт измеримый эффект, говорится в исследовании.
Сбер использует генеративные базы визуалов — иконки, фоны, иллюстрации и видео. Это ускорило производство креатива, помогло выровнять визуальный стиль экосистемы и снизить издержки за счёт повторного использования лучших генераций.
RuStore применяет ИИ для разработки концепции и создания обложек. По данным компании, цикл производства сократился с 5–7 дней до 1–2 часов, при этом выросла вариативность и качество визуального контента.
Плюс Студия / Кинопоиск встроили ИИ во все этапы продакшна — от эскизов до тиражирования. В одном из проектов объём креатива вырос с 12 до 30–60 материалов без привлечения внешних агентств.
Внедрению ИИ мешают страхи и юридические ограничения
Исследование также показывает, с какими проблемами команды сталкиваются при внедрении ИИ. Чаще всего это:
- ожидание, что технология сразу решит все задачи;
- юридические ограничения;
- сложности с оплатой и доступом к сервисам;
- быстрые изменения инструментов и нехватка времени на обучение.
Именно эти причины мешают перейти от отдельных экспериментов к регулярному использованию ИИ в работе.
«Последний год мы все слушаем, что ИИ оставит дизайнеров без работы, и от этого легко словить ту самую демотивацию — строишь проекты чтобы что, чтобы потом всё закрыли? Но если посмотреть без паники, становится ясно: каждая революция что-то меняла, стирала профессии, но одно всегда оставалось неизменным — процент крутых чуваков», — отметил основатель студии pinkman и креативного дома для дизайнеров wannabe Михаил Розов.
Контекст
В основе исследования — линейная модель ИИ-зрелости, которая показывает, как команды постепенно переходят от знакомства с AI к уверенному и системному использованию. Модель фиксирует, насколько глубоко ИИ встроен в повседневную работу бизнеса — от отдельных пилотных проектов до устойчивых рабочих пайплайнов.
По результатам опроса, в среднем компании оценивают свой уровень работы с ИИ на 3,5 балла из 5: инструменты уже дают пользу, но пока задействованы не во всех задачах и не всей командой.
В исследовании приняли участие команды из Иви, «Азбуки вкуса», RuStore, Альфа-Банка, Плюс Студии / Кинопоиска, «Самолёта», «Мегамаркета», МТС, Сбер ИИ, 2ГИС & Отелло, Сбера, Dodo, Дзена и Т-Банка.Полная версия исследования опубликована на Russian Business.
