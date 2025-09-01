«Золотое Яблоко»–2025 — бьюти-ритейлер с собственным заводом

«Золотое Яблоко», один из лидеров российского рынка бьюти-ритейла, планирует выйти в сегмент промышленного производства. Компания инвестирует до 4 млрд ₽ в создание завода, где будут выпускать уходовую косметику. На площадке разместят как линии под фирменный бренд FOR ME, так и мощности для контрактного производства.

Масштабы проекта

Сейчас «Золотое Яблоко» рассматривает несколько вариантов для запуска будущего завода, в числе приоритетных — площадки на Урале и в Подмосковье. Аналитики считают, что львиная доля будущих объёмов придётся на контрактное производство: отечественные бренды испытывают острую нехватку современных линий, способных быстро адаптироваться под запросы рынка.

Совладелец компании Максим Паняк отмечает, что в стране есть хорошие производственные мощности, но они часто перегружены и не дают локальным маркам возможности оперативно выпускать новые продукты. По его словам, «Золотое Яблоко» намерено предложить брендам не только промышленный ресурс, но и экспертизу в разработке формул и контроле качества, чтобы продукция соответствовала международным стандартам.

Поддержка российских брендов

Сегодня в ассортименте «Золотого Яблока» около 2000 российских марок, из которых 600 уже представлены не только в России, но и за рубежом. Запуск завода вписывается в стратегию по поддержке локальных производителей: собственная площадка позволит компаниям разрабатывать формулы, производить продукцию и сразу же выводить её на рынок с опорой на розничную и онлайн-инфраструктуру ритейлера.

Логистика как база для экспансии

Для доставки заказов «Золотое Яблоко» использует сеть из 12 складов и интеграцию с 30 внешними службами. Вся цепочка поставок управляется собственной логистической платформой, что позволяет обеспечивать магазины товарными запасами и доставлять онлайн-заказы в любой населённый пункт России.

Такая инфраструктура даёт компании уникальное преимущество: будущий завод сразу получит выход на отлаженные каналы дистрибуции как внутри страны, так и на внешних рынках, где у ритейлера уже работают распределительные центры.

Контекст

Компания «Золотое Яблоко» начала работу в 1996 году в России и за почти три десятилетия выросла до уровня международного игрока. Сегодня сеть представлена уже в шести странах — от России, Казахстана и Беларуси до Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. В 2026 году компания выйдет на рынок Китая: там планируется запуск флагманского магазина, который займет отдельное здание.

Запуск собственного производства в России, а также выход на китайский рынок — шанс для российских производителей получить прямой канал к глобальной аудитории: «Золотое Яблоко» готово стать площадкой не только для собственных линеек, но и для десятков локальных брендов, которые хотят масштабироваться за пределы России.