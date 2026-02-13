Почти половина россиян обсуждают с ИИ свои отношения

Почти половина активных пользователей ежедневно общаются с нейросетями, а 40% обсуждают с ними свои отношения. Как показало совместное исследование LAMPA и Twinby, 25% ценят в ИИ то, что он не осудит — причём этот фактор особенно важен для мужчин. Каждый десятый считает, что романтические или дружеские отношения человека с ИИ в будущем неизбежны.

Женщины чаще ищут в ИИ поддержку, мужчины — информацию

Исследование международного коммуникационного агентства LAMPA и платформы для онлайн-знакомств Twinby зафиксировало, что для 42% активных пользователей общение с ИИ стало ежедневной рутиной.

38% используют ИИ как источник личной поддержки, 29% — как пространство для рефлексии, а каждый десятый — для симуляции живого общения.

Женщины чаще используют ИИ для эмоциональной поддержки (41%) и самопознания (32%).

Мужчины обращаются к нему для решения практических задач (43%) и развлечения (19%).

Пользователи, не состоящие в отношениях, ищут в ИИ поддержку (45%), рефлексию (45%) и просто общение (22%).

ИИ даёт пользователям ощущение безопасности

Более половины опрошенных (55%) заявили, что могут доверить ИИ личную информацию, которую сложно рассказать даже близким. 25% ценят, что «он не осудит и никому не расскажет», а 20% — что ИИ предложит решение «без лишних эмоций»

Психолог платформы Twinby Лариса Каравайцева отметила, что высокий уровень доверия к ИИ объясняется прежде всего ощущением психологической безопасности. По её словам, раньше человек при поиске ответов сталкивался с фрагментарностью и ощущением, что это «похоже, но не про меня».

«ИИ отвечает на конкретный запрос здесь и сейчас, сочетая персонализацию, поддержку и структурированное объяснение, что снижает тревогу и создает ощущение, что тебя действительно услышали», — подчеркнула психолог платформы Twinby Лариса Каравайцева.

Она добавила, что для психики это важный момент, поскольку человек получает отклик без риска осуждения и без необходимости справляться с чужими эмоциями.

Почти половина молодёжи просит у ИИ совета по отношениям

Почти 40% респондентов уже обсуждают с ИИ реальные отношения и конфликты. Среди молодёжи 18–24 лет каждый второй использует его как советчика по отношениям, а каждый четвертый — чтобы «выговориться».

Люди, живущие вместе с партнёром, реже обсуждают отношения в целом, но в два раза чаще используют ИИ как редактора для сложных диалогов.

Мгновенный отклик — главное преимущество нейросетей

Главным преимуществом цифрового общения 56% назвали круглосуточную доступность и мгновенный отклик. 41% отметили непредвзятость, 29% — терпение, 27% — спокойствие и такт.

Почти треть пользователей (30%) признались, что хотя бы раз ловили себя на мысли, что ИИ понял их чувства или ситуацию лучше, чем люди.

Большинство скептически относятся к любви с алгоритмом

Несмотря на активное использование ИИ в личной сфере, около 70% россиян скептически относятся к возможности романтических или глубоких дружеских отношений с ИИ в будущем.

При этом каждый десятый уверен, что такие отношения неизбежны. Примечательно, что мужчины придерживаются этой точки зрения чаще, чем женщины.