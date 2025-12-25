Мессенджер MAX подвёл итоги 2025-го по безопасности сервиса

В национальном мессенджере MAX подвели итоги работы Центра безопасности за 2025 год. По итогам года специалисты совместно с МВД задержали более 40 мошенников. В мессенджере заблокировали 700 тыс. подозрительных аккаунтов и удалили более 1 млн вредоносных файлов.

Мошеннические схемы блокировали на ранних этапах

В течение 2025 года специалисты Центра безопасности MAX работали вместе с МВД над выявлением мошеннических схем.

По итогам года в рамках этого сотрудничества были задержаны более 40 человек, причастных к попыткам хищения денег у пользователей. Более 100 человек удалось вывести из-под влияния мошенников.

В 2025 году пользователи MAX сохранили более 300 млн рублей, которые могли похитить мошенники. В рамках антифрод-взаимодействия со Сбером подозрительные операции заблокировали на ранних этапах.

За год пользователи MAX отправили 600 тысяч жалоб

Центр безопасности MAX работает по гибридной модели. Часть угроз выявляется автоматически, часть — проверяется специалистами вручную. Такой подход, по данным пресс-службы мессенджера, позволяет быстро реагировать на жалобы и отслеживать подозрительную активность в сервисе. Проверка обращений ведётся круглосуточно.

За год пользователи отправили около 600 тыс. жалоб через встроенную кнопку «Пожаловаться». Среднее время реакции Центра безопасности составило менее 5 минут.

Аудитория MAX достигла 46,4 млн ежедневных пользователей

К 25 декабря 2025 года количество ежедневных пользователей национального мессенджера MAX достигло 46,4 млн человек. Это 37,7% населения России, следует из данных Mediascope.

В середине декабря в пресс-службе MAX сообщили, что с момента запуска мессенджера пользователи платформы отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. В MAX насчитывалось более 122 тыс. публичных каналов, созданных компаниями, блогерами и госорганизациями.

Контекст

MAX — российский мессенджер экосистемы VK, запущенный весной 2025 года. В нём объединены чаты, каналы, мини-приложения, платежи. В мессенджер также встроен бесплатный ИИ-ассистент Сбера GigaChat 2.0.

Мессенджер предназначен для личного и рабочего общения: поддерживает личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, каналы и передачу файлов до 4 ГБ.

К концу 2025 года создание каналов открыли для всех пользователей с подтверждённым аккаунтом VK, а также для бизнес-аккаунтов.