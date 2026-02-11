42% компаний сомневаются в кандидатах с перерывом в работе больше года: только 10% HR не считают это проблемой
Перерыв в работе больше года смущает 42% работодателей
Перерыв в трудовом стаже более года без уважительных причин вызывает сомнения у 42% работодателей, следует из опроса SuperJob. Почти треть компаний (31%) настороженно относится к кандидатам, которые меняют работу чаще одного раза в год. При этом сами россияне чаще выступают за гибкий подход к карьере: 55% уверены, что менять работу нужно по обстоятельствам.
Лишь для 10% рекрутеров частая смена работы — не проблема
43% представителей компаний считают «летунами» соискателей, которые меняют работу чаще чем раз в полгода, следует из исследования SuperJob. Ещё 31% респондентов настороженно относятся к кандидатам, переходящим в новую компанию чаще чем раз в год. При этом 12% называют слишком частой смену работодателя раз в три года.
Каждый десятый рекрутер заявил, что не считает частую смену работы негативной характеристикой. За последние годы доля тех, кто критично относится к переходам каждые 6 месяцев, выросла: в 2024 году таких было 34%, а в 2026 — уже на 9% больше (43%).
Любой перерыв в стаже вызывает сомнения только у 3% компаний
42% работодателей назвали критичным перерыв в карьере более года без уважительных причин. Для сравнения, в 2024 году такой ответ давали 33% респондентов. Полугодовая пауза вызывает сомнения в компетентности кандидата лишь у 8% опрошенных.
В то же время 34% представителей компаний сообщили, что паузы в трудовой деятельности не являются поводом усомниться в профессионализме кандидата. Лишь 3% заявили, что любой перерыв может негативно повлиять на оценку соискателя.
0% зумеров — за то, чтобы менять работу раз в 10 лет
Среди экономически активного населения 55% россиян считают, что менять работу следует в зависимости от жизненных и профессиональных обстоятельств. Каждый шестой (17%) придерживается мнения, что переходить из компании в компанию нужно как можно реже. Ещё 11% полагают, что оптимальный интервал для смены работы — примерно раз в пять лет.
Среди представителей поколения зумеров больше всего тех, кто считает, что увольняться стоит по обстоятельствам (60%). 17% респондентов в возрасте до 24 лет считают, что уходить с работы нужно как можно реже, однако 0% за то, чтобы менять компанию раз в 10 лет.
При этом россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других называют оптимальной смену работы раз в пять лет (19%) или раз в три года (11%).
Контекст
В 2026 году 61% рекрутеров считают, что очная встреча с кандидатом — обязательный этап перед оффером. Согласно исследованию SuperJob, лишь 29% HR-специалистов готовы нанять сотрудника полностью дистанционно после онлайн-собеседования.
В опросе 43% респондентов сообщили, что их последний найм прошёл полностью онлайн, без визита в офис, тогда как 31% всё же проходили финальную очную встречу.
- Сварщики обогнали IT по уровню доходов в России: в январе 2026 года средняя зарплата достигла 267 тыс. ₽ Сварщик — самая высокооплачиваемая профессия января 2026-го 11 февраля 2026, 18:00
- Сразу двое соучредителей xAI Илона Маска подали в отставку: за три года ИИ-стартап лишился 6 из 12 основателей xAI Илона Маска покинули ещё два соучредителя в 2026 году 11 февраля 2026, 15:05
- 6 из 10 компаний не нанимают сотрудников без личной встречи: дистанционный оффер делает только треть руководителей 61% работодателей не делают оффер без встречи с кандидатом 09 февраля 2026, 17:30
- OpenAI жертвует наукой и Sora ради ChatGPT: ведущие учёные покидают компанию — им не хватает ресурсов для работы OpenAI жертвует Sora и другими проектами ради ChatGPT 03 февраля 2026, 20:30