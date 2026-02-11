Перерыв в работе больше года смущает 42% работодателей

Перерыв в трудовом стаже более года без уважительных причин вызывает сомнения у 42% работодателей, следует из опроса SuperJob. Почти треть компаний (31%) настороженно относится к кандидатам, которые меняют работу чаще одного раза в год. При этом сами россияне чаще выступают за гибкий подход к карьере: 55% уверены, что менять работу нужно по обстоятельствам.

Лишь для 10% рекрутеров частая смена работы — не проблема

43% представителей компаний считают «летунами» соискателей, которые меняют работу чаще чем раз в полгода, следует из исследования SuperJob. Ещё 31% респондентов настороженно относятся к кандидатам, переходящим в новую компанию чаще чем раз в год. При этом 12% называют слишком частой смену работодателя раз в три года.

Каждый десятый рекрутер заявил, что не считает частую смену работы негативной характеристикой. За последние годы доля тех, кто критично относится к переходам каждые 6 месяцев, выросла: в 2024 году таких было 34%, а в 2026 — уже на 9% больше (43%).

Любой перерыв в стаже вызывает сомнения только у 3% компаний

42% работодателей назвали критичным перерыв в карьере более года без уважительных причин. Для сравнения, в 2024 году такой ответ давали 33% респондентов. Полугодовая пауза вызывает сомнения в компетентности кандидата лишь у 8% опрошенных.

В то же время 34% представителей компаний сообщили, что паузы в трудовой деятельности не являются поводом усомниться в профессионализме кандидата. Лишь 3% заявили, что любой перерыв может негативно повлиять на оценку соискателя.

0% зумеров — за то, чтобы менять работу раз в 10 лет

Среди экономически активного населения 55% россиян считают, что менять работу следует в зависимости от жизненных и профессиональных обстоятельств. Каждый шестой (17%) придерживается мнения, что переходить из компании в компанию нужно как можно реже. Ещё 11% полагают, что оптимальный интервал для смены работы — примерно раз в пять лет.

Среди представителей поколения зумеров больше всего тех, кто считает, что увольняться стоит по обстоятельствам (60%). 17% респондентов в возрасте до 24 лет считают, что уходить с работы нужно как можно реже, однако 0% за то, чтобы менять компанию раз в 10 лет.

При этом россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других называют оптимальной смену работы раз в пять лет (19%) или раз в три года (11%).

Контекст

В 2026 году 61% рекрутеров считают, что очная встреча с кандидатом — обязательный этап перед оффером. Согласно исследованию SuperJob, лишь 29% HR-специалистов готовы нанять сотрудника полностью дистанционно после онлайн-собеседования.

В опросе 43% респондентов сообщили, что их последний найм прошёл полностью онлайн, без визита в офис, тогда как 31% всё же проходили финальную очную встречу.