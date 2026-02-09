61% работодателей не делают оффер без встречи с кандидатом

Большинство российских компаний не готовы сделать оффер после онлайн-собеседования, следует из исследования SuperJob. В 6 из 10 случаев кандидаты, идеально прошедшие видеоинтервью, всё равно должны встретиться с HR-менеджером лично. Лишь треть рекрутеров готовы принять решение о найме полностью дистанционно.

Только 29% рекрутеров готовы нанять человека без визита в офис

Согласно опросу представителей 500 компаний, 61% рекрутеров считают личную встречу обязательным этапом перед оффером. Только 29% HR-специалистов готовы принять кандидата на работу исключительно по итогам онлайн-собеседования, ещё 10% затруднились с ответом.

Исследование проводилось среди кадровых служб, которые уже используют онлайн-интервью при подборе сотрудников на офисные позиции.

15% соискателей не проходят этап онлайн-собеседования

Однако опрос сотрудников показал иную картину со стороны соискателей. 43% респондентов сообщили, что в последний раз были приняты на работу только по итогам онлайн-собеседования, без визита в офис. При этом 31% приходили на финальную очную встречу, после которой и было принято решение о найме.

Ещё 15% респондентов не прошли этап онлайн-собеседования. 11% соискателей затруднились ответить или решение об их трудоустройстве ещё не принято.

Женщин чаще принимают на работу без очного интервью

Данные исследования показывают гендерные различия в дистанционном найме: среди женщин 48% были приняты на работу только по итогам онлайн-собеседования, тогда как среди мужчин — 38%. У мужчин чаще сохраняется необходимость дополнительной очной встречи.

Доли кандидатов, которым после видеоинтервью потребовалась ещё очная встреча, у мужчин и женщин различаются умеренно. Так, финальное собеседование в очном формате прошли 27% женщин и 35% мужчин.

Онлайн-офферы чаще делают бухгалтерам и операторам колл-центров

Чаще всего офферы после онлайн-собеседований получают бухгалтеры, операторы колл-центров и логисты. Для этих позиций работодатели готовы ограничиваться дистанционным форматом оценки кандидатов.

В то же время вероятность очной встречи выше для руководителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, администраторов и HR-специалистов. В этих ролях рекрутеры по-прежнему считают личный контакт с потенциальными коллегами особенно важным.

Контекст

Для 47% соискателей собеседование остаётся самым напряжённым этапом при поиске работы: кандидаты отмечают стрессовую атмосферу и размытые ожидания со стороны работодателя. В ответ компании всё чаще выстраивают единый сценарий интервью, заранее определяют критерии оценки и согласовывают действия HR и руководителей, чтобы сократить потери кандидатов.