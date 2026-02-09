6 из 10 компаний не нанимают сотрудников без личной встречи: дистанционный оффер делает только треть руководителей
61% работодателей не делают оффер без встречи с кандидатом
Только 29% рекрутеров готовы нанять человека без визита в офис
Согласно опросу представителей 500 компаний, 61% рекрутеров считают личную встречу обязательным этапом перед оффером. Только 29% HR-специалистов готовы принять кандидата на работу исключительно по итогам онлайн-собеседования, ещё 10% затруднились с ответом.
Исследование проводилось среди кадровых служб, которые уже используют онлайн-интервью при подборе сотрудников на офисные позиции.
15% соискателей не проходят этап онлайн-собеседования
Однако опрос сотрудников показал иную картину со стороны соискателей. 43% респондентов сообщили, что в последний раз были приняты на работу только по итогам онлайн-собеседования, без визита в офис. При этом 31% приходили на финальную очную встречу, после которой и было принято решение о найме.
Ещё 15% респондентов не прошли этап онлайн-собеседования. 11% соискателей затруднились ответить или решение об их трудоустройстве ещё не принято.
Женщин чаще принимают на работу без очного интервью
Данные исследования показывают гендерные различия в дистанционном найме: среди женщин 48% были приняты на работу только по итогам онлайн-собеседования, тогда как среди мужчин — 38%. У мужчин чаще сохраняется необходимость дополнительной очной встречи.
Доли кандидатов, которым после видеоинтервью потребовалась ещё очная встреча, у мужчин и женщин различаются умеренно. Так, финальное собеседование в очном формате прошли 27% женщин и 35% мужчин.
Онлайн-офферы чаще делают бухгалтерам и операторам колл-центров
Чаще всего офферы после онлайн-собеседований получают бухгалтеры, операторы колл-центров и логисты. Для этих позиций работодатели готовы ограничиваться дистанционным форматом оценки кандидатов.
В то же время вероятность очной встречи выше для руководителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, администраторов и HR-специалистов. В этих ролях рекрутеры по-прежнему считают личный контакт с потенциальными коллегами особенно важным.
Контекст
Для 47% соискателей собеседование остаётся самым напряжённым этапом при поиске работы: кандидаты отмечают стрессовую атмосферу и размытые ожидания со стороны работодателя. В ответ компании всё чаще выстраивают единый сценарий интервью, заранее определяют критерии оценки и согласовывают действия HR и руководителей, чтобы сократить потери кандидатов.При этом в 2026 году кандидаты начинают формировать отношение к работодателю ещё до отправки резюме. Согласно данным Dream Job, 95% соискателей изучают информацию о компании в открытых источниках, включая отзывы сотрудников, репутацию и соответствие обещаний реальной практике.
- OpenAI жертвует наукой и Sora ради ChatGPT: ведущие учёные покидают компанию — им не хватает ресурсов для работы OpenAI жертвует Sora и другими проектами ради ChatGPT 03 февраля 2026, 20:30
- Skillbox объявил о смене генерального директора: пост занял бывший коммерческий директор компании Артём Казаков Новым генеральным директором Skillbox стал Артём Казаков 29 января 2026, 19:00
- 16% работодателей в России не удерживают увольняющихся сотрудников — 74% готовы бороться только за «ценные кадры» 16% компаний в России не удерживают увольняющихся работников 27 января 2026, 20:00
- Телемост Яндекса, МТС Линк и другие сервисы видеосвязи в России: как бизнесу делать онлайн-встречи в 2026 году Чек-лист экспертов: как выбрать аналог Zoom для бизнеса 21 января 2026, 20:00