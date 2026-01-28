95% кандидатов не откликаются на вакансии в 2026 году

В 2026 году кандидаты всё чаще принимают решение о работодателе ещё до отклика на вакансию. По данным аналитиков Dream Job, 95% соискателей проверяют компанию в интернете заранее, 23% сотрудников и вовсе мониторят рынок труда даже без активного поиска работы. При этом большинство компаний не знают, как выстроить привлекательность бренда для кандидатов.

Соискатели оценивают образ компании в интернете

Соискатели всё чаще оценивают работодателей задолго до отправки резюме. Они изучают отзывы, репутацию компании и сопоставляют публичный образ с тем, что обещано в вакансии, выяснил сервис Dream Job.

«95% кандидатов перед откликом проверяют информацию о компании в интернете. Это означает, что найм начинается не с первого звонка рекрутера, а с того, что кандидат увидел о вас в публичном поле», — отмечает основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Прозрачность компаний — главный тренд 2026 года

По данным Dream Job, 94% компаний называют открытость неизбежным трендом на рынке труда. При этом для кандидатов важны не общие заявления о ценностях, а конкретные и проверяемые вещи: соответствие заявленных и реальных задач, чёткие зоны ответственности сотрудников, формат работы и условия испытательного срока.

Отзывы сотрудников фактически становятся инструментом отбора рабочих мест. Согласно данным Dream Job, даже несколько настораживающих комментариев могут привести к отказу от вакансии — независимо от зарплаты и формальных условий.

Более 40% работодателей не воспринимают отзывы как источник данных

Компании уже измеряют скорость закрытия вакансий и удержание сотрудников, но этих метрик становится недостаточно для того, чтобы понять, что именно отталкивает кандидатов. Dream Job отмечает, что в 2026 году компаниям важно понимать, на каком этапе потенциальные работники отказываются и как отзывы и репутация влияют на эти решения.

43% работодателей не воспринимают отзывы как источник конкретных проблем. В результате руководители видят, что найм ухудшается, но не понимают, что именно нужно менять.

Почти половина кандидатов считает собеседование самым стрессовым этапом

В 2026 году деньги остаются важными, но всё чаще уступают место качеству взаимодействия кандидата с руководством. По данным Dream Job, 47% соискателей считают собеседования самым стрессовым этапом найма из-за напряжённой атмосферы и неясных ожиданий.

Кандидаты воспринимают процесс найма как «демо-версию» будущей работы. Таким образом, компании всё чаще стандартизируют интервью, фиксируют критерии оценки и синхронизируют позиции HR и руководителей, чтобы снизить потери на этапе общения.

Большинство компаний не знают, как развивать привлекательность бренда

70% компаний признают, что не понимают, какие инструменты действительно работают на создание привлекательности бренда в глазах кандидатов. Это отразилось и на оценке рабочих мест сотрудниками. В 2025 году средние рейтинги массовых профессий по пятибалльной шкале снизились:

у менеджеров по продажам — с 4,31 до 4,14;

у продавцов-кассиров — с 3,70 до 3,43;

у водителей — с 3,65 до 3,44.

При этом в профессиях с более предсказуемыми условиями — например, у бухгалтеров и операторов call-центров — оценки выросли (на 0,03 и 0,10 соответственно).