95% кандидатов не откликаются на вакансии в 2026 году

95% кандидатов не откликаются на вакансии в 2026-м: причина — недостаточная привлекательность компаний в интернете
Соискатели оценивают образ компании в интернете
Соискатели всё чаще оценивают работодателей задолго до отправки резюме. Они изучают отзывы, репутацию компании и сопоставляют публичный образ с тем, что обещано в вакансии, выяснил сервис Dream Job.
«95% кандидатов перед откликом проверяют информацию о компании в интернете. Это означает, что найм начинается не с первого звонка рекрутера, а с того, что кандидат увидел о вас в публичном поле», — отмечает основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.
Прозрачность компаний — главный тренд 2026 года
По данным Dream Job, 94% компаний называют открытость неизбежным трендом на рынке труда. При этом для кандидатов важны не общие заявления о ценностях, а конкретные и проверяемые вещи: соответствие заявленных и реальных задач, чёткие зоны ответственности сотрудников, формат работы и условия испытательного срока.
Отзывы сотрудников фактически становятся инструментом отбора рабочих мест. Согласно данным Dream Job, даже несколько настораживающих комментариев могут привести к отказу от вакансии — независимо от зарплаты и формальных условий.
Более 40% работодателей не воспринимают отзывы как источник данных
Компании уже измеряют скорость закрытия вакансий и удержание сотрудников, но этих метрик становится недостаточно для того, чтобы понять, что именно отталкивает кандидатов. Dream Job отмечает, что в 2026 году компаниям важно понимать, на каком этапе потенциальные работники отказываются и как отзывы и репутация влияют на эти решения.
43% работодателей не воспринимают отзывы как источник конкретных проблем. В результате руководители видят, что найм ухудшается, но не понимают, что именно нужно менять.
Почти половина кандидатов считает собеседование самым стрессовым этапом
В 2026 году деньги остаются важными, но всё чаще уступают место качеству взаимодействия кандидата с руководством. По данным Dream Job, 47% соискателей считают собеседования самым стрессовым этапом найма из-за напряжённой атмосферы и неясных ожиданий.
Кандидаты воспринимают процесс найма как «демо-версию» будущей работы. Таким образом, компании всё чаще стандартизируют интервью, фиксируют критерии оценки и синхронизируют позиции HR и руководителей, чтобы снизить потери на этапе общения.
Большинство компаний не знают, как развивать привлекательность бренда
70% компаний признают, что не понимают, какие инструменты действительно работают на создание привлекательности бренда в глазах кандидатов. Это отразилось и на оценке рабочих мест сотрудниками. В 2025 году средние рейтинги массовых профессий по пятибалльной шкале снизились:
- у менеджеров по продажам — с 4,31 до 4,14;
- у продавцов-кассиров — с 3,70 до 3,43;
- у водителей — с 3,65 до 3,44.
При этом в профессиях с более предсказуемыми условиями — например, у бухгалтеров и операторов call-центров — оценки выросли (на 0,03 и 0,10 соответственно).
