Каждый месяц — 40 тысяч упаковок

4,6 млрд ₽ потратили в России с начала года на антидепрессанты и транквилизаторы: рост на 16,9% — и это не инфляция

Спрос на противотревожные препараты продолжает стабильно расти третий год подряд. По данным RNC Pharma , только за первые шесть месяцев 2025 года рынок транквилизаторов и антидепрессантов в России вырос на 16,9% в деньгах и на 9,8% в упаковках. Суммарно — 4,6 млрд ₽. Почти треть продаж (32,8%) в денежном выражении приходится на Москву, Подмосковье, Петербург и Краснодарский край. Самый слабый спрос — в Туве, Ненецком АО и на Чукотке.

Средний чек: антидепрессант — 1170 ₽, транквилизатор — 889 ₽

По данным маркетплейса аптечных товаров «Ютека» (каталог охватывает 67 тысяч товаров в 57 тысячах аптек по всей стране), за первые шесть месяцев 2025-го продажи антидепрессантов в упаковках выросли на 22,7% по сравнению с январём, а у транквилизаторов — на 18,2%. Основной рост — с марта по май. Средний чек: 1170 ₽ за упаковку антидепрессанта и 889 ₽ — за транквилизатор. Цены на эти препараты оставались относительно стабильными, несмотря на рост спроса, уточняют в «Ютеке».

Данные маркетплейса здоровья «Здравсити» подтверждают тренд: продажи антидепрессантов выросли на 56% в деньгах и 51% в упаковках. Каждый месяц с начала года продаётся около 40 тысяч упаковок. Магний тоже в фаворе: +52% в деньгах, транквилизаторы — +46%.

«При этом говорить о росте рассматриваемых категорий за счет инфляционных процессов было бы не совсем корректно. На фоне полуторакратного увеличения продаж мы фиксируем небольшое повышение стоимости среднего чека за год – 9% на магний и 4% на антидепрессанты. Динамика свидетельствует о росте реального спроса на данные препараты», — подчёркивает Александр Тюкин, руководитель отдела e-commerce «Здравсити».

Онлайн-психотерапия замедлилась, но не остановилась

На фоне бума на противотревожные препараты в фарме рынок онлайн-психотерапии притормозил.

«В последние годы — в 2022-м, 2023-м и в начале 2024-го — средний чек у нас стабильно и заметно рос. Однако со второго полугодия 2024-го и по сегодняшний день он находится на своеобразном плато: не падает, но и не показывает быстрого роста. Мы это связываем с тем, что среди наших новых клиентов происходит некоторое перераспределение: растет доля людей, которые выбирают более дешевых психологов», — фиксирует тренд CEO Alter Рамиль Альшин.

В zigmund.online считают это сезонным эффектом и в ближайшие месяцы ожидают роста.

В Alter цены стартуют от 2 000 ₽ за сессию, средний диапазон — от 3 000 до 5 000 ₽. В zigmund.online сессия длительностью 50 минут стоит 3 390 ₽.

Молодёжь тревожится чаще, регионы — активнее

Психотерапия онлайн становится новой нормой для молодой аудитории. В Alter отмечают рост доли клиентов до 25 лет. У zigmund.online — прирост в регионах. Удалённый формат делает терапию доступной даже для самых отдалённых населённых пунктов — теперь не нужно ехать за поддержкой, достаточно включить камеру. В обоих сервисах тревога неизменно остается в топе основных запросов, с которыми к ним обращаются.

Корпоративный спрос растёт вместе с тревожностью

Ментальная поддержка превращается в новую норму корпоративной политики — и одновременно в отдельную экономику.

«Компании всё чаще инвестируют в ментальное здоровье сотрудников — проводят вебинары, обучают команды, предлагают поддержку от психологов», — отмечает CEO zigmund.online Даниил Чаус.

По данным zigmund.online, в топе запросов от бизнеса — обучение специалистов работе с ПТСР и организация мероприятий по темам выгорания, стресса и командного взаимодействия. Чаще всего, по словам Чауса, к ним обращаются «прогрессивные организации, где культура заботы о людях уже встроена в процессы — технологические компании, стартапы, научные учреждения и крупные промышленные игроки».