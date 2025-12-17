ДМС и удалёнка в IT важнее, чем большая зарплата

Мотивация российских ИТ-специалистов всё меньше сводится к уровню зарплаты. Ключевыми условиями работы остаются медицинская страховка, гибкое начало рабочего дня и возможность работать удалённо. При этом в 2025 году большинство айтишников предпочитали развитие внутри одной компании, показало исследование «Инфосистемы Джет» и Хабр Карьеры.

Удалёнка — любимый формат

Удалённая работа остаётся самым распространённым форматом занятости. Почти половина опрошенных работают полностью из дома, около 20% продолжают ходить в офис. При этом только 5% специалистов заявили, что хотели бы работать исключительно офлайн.

Гибридный формат чаще выбирают в Москве и Подмосковье, тогда как в регионах доминирует удалёнка. По грейдам различия заметны: стажёры, джуны и топ-менеджеры (по 38%) чаще работают из офиса, но при этом хотели бы иметь гибкий график. Сеньоры, напротив, чаще остальных работают на удалёнке (58%).

Для половины наличие ДМС и гибкого графика — обязательные условия работы

Наиболее значимыми нематериальными условиями работы остаются ДМС и гибкое начало рабочего дня. Для каждого второго специалиста отсутствие этих опций делает предложение работодателя неприемлемым.

В предпочтения сотрудников также входят рабочая техника, оплачиваемые больничные и отгулы. При этом такие элементы, как корпоративные мероприятия и брендированный мерч, почти не имеют значения для сотрудников.

Исследование показывает, что наличие бонусов напрямую зависит от региона, уровня специалиста и масштаба компании.

Разрыв есть — по регионам, грейдам и размеру бизнеса

Чем выше уровень специалиста, тем шире набор доступных бенефитов. Более 70% лидов и сеньоров имеют ДМС, тогда как среди стажёров и джунов этот показатель составляет менее 50%.

В крупных компаниях медицинская страховка есть почти у всех сотрудников (93%), тогда как в бизнесе с численностью до 100 человек она встречается значительно реже — только у 32%. В небольших командах ключевым преимуществом чаще становится гибкий график, а не расширенный соцпакет.

Главные раздражители на собеседованиях

В список наиболее раздражающих факторов для айтишников вошли:

Отсутствие обратной связи — главный фактор недовольства: его отметили 83% ИТ-специалистов.

Слишком большое количество этапов собеседований вызывает раздражение у 76% респондентов.

Плохая организация процесса и длинные паузы между этапами — раздражают 58%.

Сложные или чрезмерно длинные тестовые задания не нравятся 57% опрошенных.

Восприятие сложностей зависит от грейда. 62% начинающих специалистов испытывают стресс из-за необходимости активно «продавать себя». 50% сеньоров негативно относятся к дополнительным тестовым заданиям, а 54% лидам особенно не нравится низкая вовлечённость руководителя в интервью.

Каждый второй айтишник хочет совмещать несколько работ

В 2025 году активнее всего новую работу искали начинающие работники. Более опытные сотрудники чаще выбирали стратегию удержания текущей позиции и профессионального роста внутри одной компании. В целом 80% опрошенных работают у одного работодателя.

При этом интерес к дополнительной занятости остаётся высоким. Каждый второй ИТ-специалист хотел бы совмещать несколько проектов, а каждый четвёртый уже работает в двух и более компаниях. Часть респондентов (12%) при этом не уведомляет основного работодателя о второй работе.