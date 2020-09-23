Составлен рейтинг 50 самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России

TAdviser в третий раз составил рейтинг 50 представительств иностранных ИТ-компаний в России на основе объема их выручки. По подсчетам экспертов, совокупно через российские компании крупнейших зарубежных вендоров в 2019 году прошло порядка 1,256 трлн рублей. Это на 4% больше аналогичного показателя прошлого года.

В список вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, ПО, а также ИТ-услуг и дата-центров. Объем выручки компаний анализировался на основе их бухгалтерских отчетностей за 2019 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус».

Компании, входящие в пятерку лидеров рейтинга, остались неизменными. Однако внутри топ-5 произошли значительные изменения. Так в 2019 года первое место списка заняла компания Samsung. Еще год назад она была на четвертой позиции.

Отмечается, что при подсчете оборота Samsung в России учитывались показатели трех российских юрлиц. Крупнейшее из них — «Самсунг Электроникс Рус Компани». Совокупно они показали рост почти на 3%.

На втором месте расположилась Apple, которая потеряла одну позицию в сравнении с годом ранее. Оборот компании в России сократился на 4%. На третьем — Huawei, офис которого показал рост выручки почти на 9%. В 2018 году компания заняла второе место в рейтинге.

«Что касается непосредственно Huawei, конечно, сыграли свою роль общая ситуация вокруг компании и введенные против нее санкции. При этом мы стараемся делать все, чтобы … заказчики Huawei никак не пострадали», — отмечает директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия Денис Сереченко.

Самая высокая динамика оборота из представленных в списке компаний оказалась у одного из ключевых конкурентов Huawei — китайской компании ZTE. «ЗТИ-Связьтехнологии» нарастила выручку почти на 55%. Хотя сама компания занимает только 29 место в рейтинге.

Четвертое место отдано компании LG, пятое — Google. LG, как Apple и Huawei, опустилась на одну ступень рейтинга. Google занял ту же позицию, что и год назад.

Эксперты обращают внимание на то, что в новом списке более чем в два раза выросло число компаний, чьи локальные офисы показали снижение выручки. В предыдущем году таких представительств было 9, сейчас — 19.

Больше всего сократилась совокупная выручка двух российских юрлиц Oracle. Главным образом снижение произошло за счет «Оракл Компьютерное Оборудование», у которой показатель снизился примерно на 37%. Кроме того, юрлицо показало убыток в 105,7 млн рублей. Компания занимает 34 место в списке.

За Oracle по величине отрицательной динамики следует Sharp (48 место) — минус 31,8%. Также падение выручки на 24% показали офисы компании Sony (11 место).

Основное российское юрлицо компании Microsoft — «Майкрософт Рус» — показывает сокращение выручки четвертый год подряд. По итогам 2019 года — на 13%, а с 2016 года его оборот снизился почти на 30%. В новом рейтинге компания заняла 27 место, переместившись на 3 позиции вниз по сравнению с годом ранее.

«Мы не можем раскрывать цифры по отдельным странам, однако можем сказать, что структура бизнеса в России в целом совпадает с общемировой», — комментирует представитель российского подразделения Microsoft.

Он добавил, что отдельные сегменты показали высокие темпы роста в стране. Прежде всего это решения для непрерывности бизнеса и удаленной работы, а также весь спектр облачных решений.

Директор по развитию международного бизнеса компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Сурин дал свой комментарий об общей обстановке на российском ИТ-рынке. Он полагает, что для иностранных вендоров ситуация была достаточно неблагоприятной в 2019 и стала еще более жесткой в 2020 году.

«Мало того, она имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, в связи с увеличившимися страновыми рисками и все большими ограничениями, которые накладываются на ведение бизнеса западными компаниями на территории нашей страны», — говорит Сурин.

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