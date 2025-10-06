Даты рождения и имена: 26% россиян используют простые пароли

Почти каждый пятый россиянин уверен, что его персональные данные в интернете надёжно защищены, показало исследование соцсети «Одноклассники». При этом более половины пользователей не меняют пароли годами, а 60% опрошенных признались, что сталкивались с интернет-мошенничеством.

Больше половины россиян осознают риски

Согласно результатам, 21% россиян полностью уверены в безопасности своих данных в сети. Ещё 26% признались, что могли бы внимательнее относиться к защите аккаунтов. Остальные занимают промежуточную позицию — осознают риски, но не предпринимают активных действий.

Наибольшее беспокойство вызывает потеря доступа к личным профилям, утечка личных фото и документов, а также кража банковской информации. При этом 60% участников опроса заявили, что сталкивались с проявлениями интернет-мошенничества, а около 30% уверяют, что никогда не становились жертвами взломов.

Наиболее ценными личными данными россияне назвали фотографии, переписки, списки друзей и публикации. Кроме того, около 20% опрошенных переживают за безопасность данных детей и пожилых родственников — эти группы чаще становятся мишенью кибермошенников.

Пароли не обновляются годами

Большинство пользователей (37%) создают пароли спонтанно — из случайных символов и букв. Ещё 26% используют легко запоминаемые комбинации: даты рождения, имена родственников или клички питомцев. Лишь 17% респондентов применяют уникальные пароли для каждого ресурса, часто используя менеджеры паролей.

Более половины опрошенных не меняют пароли годами — делают это только при подозрении на взлом или в крайнем случае. Ещё 5% обновляют их регулярно, каждые несколько недель. Остальные делают это раз в год или реже.

50% россиян не знакомы с двухфакторной аутентификацией

Четверть пользователей (24%) применяют двухфакторную аутентификацию, в основном для защиты банковских приложений и электронной почты. Однако 46% россиян признались, что не до конца понимают, как работает этот механизм, но хотели бы научиться им пользоваться.

Контекст

Россияне всё больше задумываются о безопасности своих данных, но далеко не всегда соблюдают элементарные правила защиты. Многие пользователи осознают риски, однако ограничиваются базовыми мерами — простыми паролями и выборочной двухфакторной защитой. При этом интерес к теме цифровой безопасности растёт: люди хотят знать, как распознавать мошенников и защищать свои аккаунты. Это говорит о постепенном формировании культуры осознанного поведения в интернете, которая пока остаётся на стадии развития.

Фото: 10'000 Hours / Getty Images