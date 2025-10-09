Компании направили на цифровые технологии 5,24 трлн ₽

Российские компании инвестируют в технологическую инфраструктуру рекордные суммы. Согласно исследованию аналитического агентства ИТ-холдинга Т1, за 2025 год бизнес направил на ИТ-решения 5,24 трлн ₽ — на 29,5% больше, чем годом ранее. Активнее всего в цифровые технологии инвестируют финансы, розничная торговля и фармацевтика.

Финансовый сектор — главный инвестор в ИТ

Банковские и страховые структуры вложили в ИТ-системы и оборудование 1,2 трлн ₽, увеличив расходы на 36,5%. Почти половина (47,4%) средств была направлена на покупку отечественного ПО.

По данным исследования, индекс цифровизации финансового сектора достиг 55,6% — это самый высокий показатель среди всех отраслей. Наибольшее распространение получили системы управления продажами (65%), HRM-решения (62%), платформы закупок (61%) и инструменты кибербезопасности (46%).

7,9% финансовых компаний уже используют ИИ — в основном технологии обработки естественного языка (84,2%) и компьютерного зрения (72,3%).

Ритейл усиливает цифровое присутствие

Розничная торговля занимает второе место по уровню цифровизации. ИТ-затраты ритейлеров выросли на 20% и достигли 105 млрд ₽, при этом 1,1 млрд ₽ пришёлся на инвестиции в искусственный интеллект.

96% ритейлеров используют ИИ в HR-процессах, 94% — в бизнес-операциях, 74% — в маркетинге. Отрасль делает ставку на прогнозирование спроса и персонализацию сервисов, что повышает эффективность продаж даже в условиях замедления потребления.

Фармацевтика и наука закрепляют технологические позиции

Фармацевтический сектор вошёл в тройку лидеров по динамике цифровых инвестиций. Общие ИТ-затраты отрасли составили 7,9 млрд ₽. Цифровые платформы используют 28,9% компаний, облачные решения — 27,6%, промышленных роботов — 21,8%. Отрасль активно автоматизирует производственные линии и логистику, а также внедряет аналитику данных для контроля качества.

Наука заняла второе место по уровню применения цифровых технологий среди сотрудников. Здесь наиболее распространены дистанционные форматы работы, использование ИИ и высокий уровень ИТ-компетенций.

Компании переходят к системным ИТ-инвестициям

Нефтегазовый сектор увеличил расходы на цифровизацию на 154,6% — до 135 млрд ₽. В пятёрку самых динамичных отраслей также вошли транспорт и логистика, электроэнергетика и металлургия.

По словам Кирилла Булгакова, заместителя генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, 2025 год стал переломным моментом для бизнеса. Компании уходят от точечных проектов в пользу комплексных ИТ-решений, где ключевую роль играет безопасность данных и импортонезависимость.

Контекст

Инвестиции на рынке цифровых технологий в России концентрируются вокруг стратегических направлений — финансов, ритейла, энергетики и промышленности. Рост расходов на 29,5% свидетельствует о переходе компаний к долгосрочным ИТ-стратегиям, где ключевыми факторами становятся независимость от внешних поставщиков и развитие отечественных решений.

