5,24 трлн ₽ — инвестировал бизнес в IT-технологии в 2025-м: наибольшие расходы в финансовом секторе и ритейле
Компании направили на цифровые технологии 5,24 трлн ₽
Российские компании инвестируют в технологическую инфраструктуру рекордные суммы. Согласно исследованию аналитического агентства ИТ-холдинга Т1, за 2025 год бизнес направил на ИТ-решения 5,24 трлн ₽ — на 29,5% больше, чем годом ранее. Активнее всего в цифровые технологии инвестируют финансы, розничная торговля и фармацевтика.
Финансовый сектор — главный инвестор в ИТ
Банковские и страховые структуры вложили в ИТ-системы и оборудование 1,2 трлн ₽, увеличив расходы на 36,5%. Почти половина (47,4%) средств была направлена на покупку отечественного ПО.
По данным исследования, индекс цифровизации финансового сектора достиг 55,6% — это самый высокий показатель среди всех отраслей. Наибольшее распространение получили системы управления продажами (65%), HRM-решения (62%), платформы закупок (61%) и инструменты кибербезопасности (46%).
7,9% финансовых компаний уже используют ИИ — в основном технологии обработки естественного языка (84,2%) и компьютерного зрения (72,3%).
Ритейл усиливает цифровое присутствие
Розничная торговля занимает второе место по уровню цифровизации. ИТ-затраты ритейлеров выросли на 20% и достигли 105 млрд ₽, при этом 1,1 млрд ₽ пришёлся на инвестиции в искусственный интеллект.
96% ритейлеров используют ИИ в HR-процессах, 94% — в бизнес-операциях, 74% — в маркетинге. Отрасль делает ставку на прогнозирование спроса и персонализацию сервисов, что повышает эффективность продаж даже в условиях замедления потребления.
Фармацевтика и наука закрепляют технологические позиции
Фармацевтический сектор вошёл в тройку лидеров по динамике цифровых инвестиций. Общие ИТ-затраты отрасли составили 7,9 млрд ₽. Цифровые платформы используют 28,9% компаний, облачные решения — 27,6%, промышленных роботов — 21,8%. Отрасль активно автоматизирует производственные линии и логистику, а также внедряет аналитику данных для контроля качества.
Наука заняла второе место по уровню применения цифровых технологий среди сотрудников. Здесь наиболее распространены дистанционные форматы работы, использование ИИ и высокий уровень ИТ-компетенций.
Компании переходят к системным ИТ-инвестициям
Нефтегазовый сектор увеличил расходы на цифровизацию на 154,6% — до 135 млрд ₽. В пятёрку самых динамичных отраслей также вошли транспорт и логистика, электроэнергетика и металлургия.
По словам Кирилла Булгакова, заместителя генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, 2025 год стал переломным моментом для бизнеса. Компании уходят от точечных проектов в пользу комплексных ИТ-решений, где ключевую роль играет безопасность данных и импортонезависимость.
Контекст
Инвестиции на рынке цифровых технологий в России концентрируются вокруг стратегических направлений — финансов, ритейла, энергетики и промышленности. Рост расходов на 29,5% свидетельствует о переходе компаний к долгосрочным ИТ-стратегиям, где ключевыми факторами становятся независимость от внешних поставщиков и развитие отечественных решений.
Фото: gorodenkoff / Getty Images
