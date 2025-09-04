В 2025-м слив данных — причина 54% кибератак

Хакеры перестали ломать двери и начали заходить с ключами. В первом полугодии 2025 года специалисты Yandex B2B Tech поймали более 25 тысяч попыток атак на облачные и гибридные инфраструктуры. В половине случаев злоумышленники использовали не сложные схемы обхода защиты, а украденные логины и пароли.

Новая логика атак

Эксперты фиксируют качественный сдвиг: киберпреступники всё реже «ломают» системы напрямую и всё чаще заходят под украденным логином. По данным исследования Yandex B2B Tech, 54% атак начинались с подбора паролей или использования уже слитых в сеть данных.

Александр Зайцев, руководитель управления сервисов безопасности в «Лаборатории Касперского», считает, что работа со скомпрометированными учётными записями стала глобальным трендом и касается компаний по всему миру, включая тех, кто работает в облачных и гибридных инфраструктурах. Среди ключевых рисков, по его словам, — фишинг, стилеры и уязвимости приложений.

Михаил Климов, руководитель направления центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, также отмечает, что большинство случаев утечек связано с низким уровнем киберзащиты и отсутствием системного мониторинга. По его словам, учетные данные часто оказываются в сети либо из-за неосмотрительных действий сотрудников, либо из-за намеренных действий злоумышленников внутри компании.

Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности», считает, что корень проблемы — в низкой киберграмотности пользователей. Сотрудники нередко используют одни и те же пароли для «одноразовых» сайтов и критически важных сервисов, что облегчает работу хакеров. Он подчеркивает, что именно такие привычки делают компании особенно уязвимыми: утечки с малозначимых ресурсов быстро «переезжают» в инфраструктуру, где последствия оказываются гораздо серьезнее.

Главная мотивация — деньги

В 2024 году многие атаки напоминали диверсию: хакеры старались «уронить» инфраструктуру, остановить бизнес-процессы или подпортить репутацию компании. Но прямой выгоды это приносило не всегда — скорее шоу и демонстрация силы.

В 2025-м вектор резко сменился. По данным Yandex B2B Tech, уже 61% атак в первом полугодии имели чисто финансовый мотив: злоумышленники шифровали данные и требовали выкуп или продавали доступ на чёрных рынках. Это позволило киберпреступникам превратить каждое успешное проникновение в источник быстрой и предсказуемой прибыли.

Для бизнеса последствия стали куда болезненнее. Помимо простоя сервисов и раздражённых клиентов, компании несут прямые убытки — от выплат выкупа до расходов на восстановление и юридических разбирательств. Добавим к этому падение доверия и штрафы за утечки — и атака превращается в полноценный кризис, где счёт идёт уже не на имиджевые потери, а на миллионы рублей.

Что лучше — облако или локальные инфраструктуры?

На вопрос, что уязвимее — облачная или локальная инфраструктура, эксперты сходятся во мнении: нельзя сказать, что облачные решения изначально уязвимее локальной инфраструктуры — всё зависит от зрелости систем защиты и уровня киберграмотности сотрудников.

Начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко сравнил этот спор с извечным выбором между мобильными платформами: кто-то считает более надёжной iOS, кто-то — Android. По его словам, ситуация с ИТ-инфраструктурой аналогична.

«В данном случае можно вспомнить “вечный” спор про то, что надежнее iOS или Android. То же самое с “облаком” и локальной инфраструктурой — ни одна из них не гарантирует отсутствия инцидентов, а надежность ИТ-системы зависит в первую очередь от того, насколько грамотно к ее защите подходят владельцы», — комментирует Алексей Коробченко из «Кода Безопасности».

Заместитель председателя правления и директор департамента информационных технологий СДМ-Банка Олег Илюхин отметил, что различие кроется скорее в масштабе последствий.

«Разница между локальной инфраструктурой и облаком — в объеме ответственности, если взломают локальную инфраструктуру, пострадает одна конкретная организация. Если взломают облако, то пострадают все его пользователи, не говоря уже о репутации», — подчеркнул Олег Илюхин.

Руководитель направления центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Михаил Климов согласен, что критично не само место хранения данных, а системная работа по противостоянию угрозам. Он напомнил, что безопасность зависит от наличия подготовленных специалистов, отлаженных процессов и регулярного обучения сотрудников.

Главные уязвимости

Олег Илюхин, заместитель председателя правления, директор департамента ИТ СДМ-Банка, считает, что все ошибки, которые порой приводят к масштабным последствиям, довольно типичны.

«Ошибки традиционные — это либо экономия на средствах защиты, либо недостаток внимания руководства к проблемам ИБ и внутренним бизнес-процессам организации», — поясняет Олег Илюхин.

В отчёте специалисты выделили топ-риски для облака, среди них — компрометация учётных данных; злоупотребление легитимным доступом; ошибки в конфигурациях; игнорирование встроенных функций безопасности.

На фоне роста угроз провайдеры облаков усиливают собственные инструменты защиты. Yandex Cloud продвигает комплексную экосистему сервисов:

Identity Hub — для MFA-аутентификации;

Security Deck и CIEM — для пересмотра прав доступа;

DSPM — для автоматического сканирования;

Smart Web Security — для защиты веб-приложений;

Detection and Response — для мониторинга гибридных систем.

Многофакторная аутентификация — выход?

Эксперты едины во мнении: многофакторная аутентификация остаётся одним из наиболее действенных барьеров против атак через слитые пароли. Она усложняет злоумышленникам доступ к корпоративным ресурсам и снижает риск компрометации.

Руководитель управления сервисов безопасности в «Лаборатории Касперского» Александр Зайцев отмечает, что двухфакторная аутентификация должна использоваться при работе с любыми сервисами.

«Двухфакторная идентификация добавляет дополнительный уровень безопасности и значительно усложняет компрометацию системы», — подчеркивает эксперт.

При этом руководитель направления центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Михаил Климов уточняет, что MFA не является абсолютной защитой. По его словам, в редких случаях пользователи сами становятся уязвимым звеном: поддавшись социальной инженерии, они передают одноразовые коды злоумышленникам.

Заместитель председателя правления и директор департамента ИТ СДМ-Банка Олег Илюхин добавляет, что применение социальной инженерии давно стало инструментом обхода даже самых сильных защитных мер.

«К сожалению, на сто бдительных людей найдутся двое или трое, которые расскажут злоумышленникам все логины, пароли, да еще и перевод денег под диктовку совершат», — отметил эксперт.

Таким образом, многофакторная аутентификация остаётся важным элементом защиты, но требует сопровождения другими мерами — от регулярного обучения сотрудников до внедрения комплексных систем мониторинга.

Контекст

Рост числа атак совпал с ускорением миграции бизнеса в облако. Чем больше компаний уходит от локальной инфраструктуры, тем привлекательнее облако становится для атакующих. И если вчера репутационные атаки были инструментом давления, то сегодня это уже прямой рынок выкупа и продажи данных.

Облака дают скорость и масштаб, но требуют новой дисциплины безопасности. Игнорировать MFA или держать подрядчиков «на доверии» — значит оставлять входную дверь открытой.