64% россиян не готовы дружить с начальством — даже ради повышения: треть против близких отношений и с коллегами

64% россиян не готовы дружить с руководством, даже если это приведёт к росту зарплаты, выяснили аналитики сети сервисных офисов SOK. Более трети опрошенных допускают такой вариант ради увеличения дохода. Большинство респондентов, готовых дружить с руководством, рассчитывают на прибавку к зарплате в 10–20%.

Половина опрошенных признаёт влияние личных связей на карьеру

Несмотря на общий скепсис, 36% сотрудников рассматривает личные отношения с руководством как инструмент карьерного роста.

По данным исследования, половина всех опрошенных признаёт, что дружеские связи с начальством могут положительно влиять на продвижение по карьерной лестнице. Дружбу с руководством рассматривают прежде всего ради финансовой выгоды:

24% рассчитывают на прибавку в 10–20%,

21% — на рост дохода в пределах 20–30%.

Атмосфера в команде влияет на рабочие процессы

Как показало исследование, отношения в команде отражаются не только на карьере, но и на рабочих процессах. 37% респондентов считают, что дружелюбная атмосфера делает работу комфортнее и повышает её эффективность.

Среди преимуществ называют:

возможность обращаться за помощью без формальностей (28%),

лёгкую и продуктивную рабочую среду (26%),

взаимовыручку (23%),

обмен опытом (22%),

упрощённое согласование задач и отгулов (20%).

Треть сотрудников считают, что дружба на работе размывает границы

Почти треть опрошенных считает, что на работе лучше сохранять исключительно профессиональное общение: 29% придерживаются этой позиции, а ещё 21% негативно относятся к близким отношениям с коллегами. По их мнению, такие связи размывают границы и усложняют разделение личного и рабочего.

Респонденты также отмечают практические сложности: 32% говорят, что становится труднее отказывать в просьбах, 28% — что сложно сохранять дистанцию, 24% указывают на риск фаворитизма, а 20% — на проблемы с оценкой вклада сотрудников.

Большинство сотрудников раздражает фраза «мы одна семья»

Больше всего на работе россиян раздражает фраза «мы одна семья» — так ответили 23% опрошенных.

Столько же респондентов недовольны нехваткой обратной связи от руководителей. Также среди раздражающих факторов — отсутствие поддержки коллег и перегруженность совещаниями и звонками (по 22%).

16% устают от необходимости «читать мысли» коллег, а 10% — от постоянного присутствия в рабочих чатах.

Рабочее общение вызывает тревогу у каждого четвёртого сотрудника

Четверть сотрудников регулярно испытывает напряжение на работе. 26% отмечают, что чувствуют тревогу при общении с коллегами несколько раз в неделю. Ещё 23% сталкиваются с этим пару раз в месяц, 19% — почти каждый день. 22% почти не испытывают подобных ощущений.