64% россиян не готовы дружить с начальством — даже ради повышения: треть против близких отношений и с коллегами
При этом каждый второй признаёт, что хорошие отношения с начальством влияют на карьеру
64% россиян не готовы дружить с руководством, даже если это приведёт к росту зарплаты, выяснили аналитики сети сервисных офисов SOK. Более трети опрошенных допускают такой вариант ради увеличения дохода. Большинство респондентов, готовых дружить с руководством, рассчитывают на прибавку к зарплате в 10–20%.
Половина опрошенных признаёт влияние личных связей на карьеру
Несмотря на общий скепсис, 36% сотрудников рассматривает личные отношения с руководством как инструмент карьерного роста.
По данным исследования, половина всех опрошенных признаёт, что дружеские связи с начальством могут положительно влиять на продвижение по карьерной лестнице. Дружбу с руководством рассматривают прежде всего ради финансовой выгоды:
- 24% рассчитывают на прибавку в 10–20%,
- 21% — на рост дохода в пределах 20–30%.
Атмосфера в команде влияет на рабочие процессы
Как показало исследование, отношения в команде отражаются не только на карьере, но и на рабочих процессах. 37% респондентов считают, что дружелюбная атмосфера делает работу комфортнее и повышает её эффективность.
Среди преимуществ называют:
- возможность обращаться за помощью без формальностей (28%),
- лёгкую и продуктивную рабочую среду (26%),
- взаимовыручку (23%),
- обмен опытом (22%),
- упрощённое согласование задач и отгулов (20%).
Треть сотрудников считают, что дружба на работе размывает границы
Почти треть опрошенных считает, что на работе лучше сохранять исключительно профессиональное общение: 29% придерживаются этой позиции, а ещё 21% негативно относятся к близким отношениям с коллегами. По их мнению, такие связи размывают границы и усложняют разделение личного и рабочего.
Респонденты также отмечают практические сложности: 32% говорят, что становится труднее отказывать в просьбах, 28% — что сложно сохранять дистанцию, 24% указывают на риск фаворитизма, а 20% — на проблемы с оценкой вклада сотрудников.
Большинство сотрудников раздражает фраза «мы одна семья»
Больше всего на работе россиян раздражает фраза «мы одна семья» — так ответили 23% опрошенных.
Столько же респондентов недовольны нехваткой обратной связи от руководителей. Также среди раздражающих факторов — отсутствие поддержки коллег и перегруженность совещаниями и звонками (по 22%).
16% устают от необходимости «читать мысли» коллег, а 10% — от постоянного присутствия в рабочих чатах.
Рабочее общение вызывает тревогу у каждого четвёртого сотрудника
Четверть сотрудников регулярно испытывает напряжение на работе. 26% отмечают, что чувствуют тревогу при общении с коллегами несколько раз в неделю. Ещё 23% сталкиваются с этим пару раз в месяц, 19% — почти каждый день. 22% почти не испытывают подобных ощущений.
