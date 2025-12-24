Служебный роман: 25% россиян были в отношениях с коллегой

64% россиян считают отношения с коллегами допустимыми, выяснили онлайн-кинотеатр KION совместно с дейтинг-приложением Twinby. При этом треть участников опроса считают, что такие отношения могут быть опасными для карьеры. Лояльнее всего к служебным романам зумеры.

13% россиян против служебных романов

Большинство участников опроса не считают отношения с коллегами нарушением негласных правил. 31% респондентов назвали служебный роман «приемлемым», ещё 33% — «скорее приемлемым». У 25% опрошенных и вовсе был подобный опыт.

Категорически против офисных романов высказались лишь 13% опрошенных.

Таким образом, 64% россиян в той или иной степени допускают романтические отношения на работе. Для значительной части респондентов такие отношения воспринимаются как естественное продолжение общения в коллективе, а не как профессиональное нарушение.

70% уверены, что разрыв отношений отразится на работе

Отношение к возможным последствиям служебных романов оказалось менее однозначным. 32% опрошенных считают такие отношения «скорее опасными» для карьеры, тогда как 28% полагают, что они «скорее не опасны».

Большинство участников опроса скептически оценивают перспективы совместной работы после расставания. 71% уверены, что после разрыва продолжать профессиональное взаимодействие практически невозможно. Лишь 21% считают, что личная история не обязательно ставит крест на работе в одной команде.

Молодёжь спокойнее относится к офисным отношениям

Самое лояльное отношение к романам между коллегами зафиксировано среди молодых сотрудников. В группе 18–25 лет почти половина респондентов (49%) заявили о нейтральном отношении к служебным романам.

Ответы «скорее положительно» и «скорее отрицательно» в этой возрастной группе оказались одинаково популярны — по 18%. Для молодых специалистов офисный роман чаще воспринимается как личный выбор, который не требует оценки со стороны окружающих.

Работодателям не стоит лезть в отношения сотрудников

Большинство россиян считают, что работодатели не должны напрямую регулировать романтические отношения сотрудников. 53% респондентов уверены, что личная жизнь — зона ответственности самого человека.

Ещё 39% допускают формат мягких рекомендаций со стороны компании — без прямых запретов, но с возможным вмешательством, если отношения начинают влиять на рабочие процессы или атмосферу в команде.

Большинство россиян не флиртуют в рабочих чатах

Распространённое представление о рабочих чатах как пространстве офисного флирта исследование не подтвердило. 70% опрошенных заявили, что никогда не флиртовали в корпоративных переписках. Ещё 15% делали это крайне редко.

Лишь 3% респондентов отметили, что регулярно наблюдают заигрывания в рабочих чатах.

Совместные рабочие задачи — главный драйвер служебного романа

Опыт романтических отношений с коллегами был у 25% участников исследования. Чаще всего такие истории происходили в сфере маркетинга (25%) и креативных индустриях (23%). Реже всего — в строительстве и ремонте (2%) и образовании (3%).

Главным триггером для начала отношений стали совместные рабочие задачи и проекты — их назвали 33% респондентов. Корпоративные мероприятия заняли второе место (26%), а обычное знакомство на рабочем месте — третье (18%).

Главные страх — потеря репутации

Основные опасения, связанные со служебными романами, касаются профессиональной среды. Чаще всего респонденты называли конфликт интересов (21%), сплетни в коллективе (20%) и риск потерять профессиональную репутацию (20%).

При этом 57% опрошенных сообщили, что у них никогда не было романтических отношений с коллегами, а ещё 18% отметили, что всё ограничивалось взаимной симпатией без продолжения.